密集刺激房市救經濟卻不見起色，中國「房住不炒」是否已成過去式？
我們想讓你知道的是
中國政府救經濟的願望越來越迫切，甚至要求各地方政府刺激手段「應出盡出」，也一改對房地產行業的態度——4月29日的中共中央政治局會議仍強調「房住不炒」定位，但明確提出支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管。
過去五年，中國政府提出「房住不炒」的口號，即「房子是用來住的，不是用來炒的」，目的是打擊投機性需求，抑制房價過快上漲。
此後，中國政府對房市的打壓持續加碼，到2021年下半年，中國房地產下行至冰點，交易量、投資額等指標甚至出現「腰斬」。以恆大為代表的一眾地產企業也陷入嚴重的經營危機。
今年初，中國突遭新冠病毒Omicron變異毒株的襲擊，上海、北京等中心城市，以及更多的大中型城市陷入長時間封城，二季度的經濟困難堪比疫情之初的2020年一季度。振興經濟的難度和急迫性越來越高。
過去20年來，中國經濟遇到困難，刺激房地產行業成為「萬年靈藥」，屢試不爽。4月29日，中國政府發出信號，鬆口稱「支持各地從當地實際出發完善房地產政策」。各地政府紛紛放鬆限制，拋出各種刺激政策。
然而兩個月過去，房市並沒有外界想像的快速反彈，帶領中國經濟走出困境。背後的原因如何？未來房地產市場走向又如何？
冰點與刺激
「市場已經觸底。」6月28日的萬科股東大會上董事會主席郁亮稱，2022年一季度，一二線城市商品住宅銷售同比下降36%，到了4月，情況更糟，一二線城市商品住宅銷售同比降幅擴大至59%。
如果放到整個中國，無論從哪個向度來看，內地房地產企業都處在低谷——克而瑞地產研究中心的數據顯示，2022年前五個月，全國百城商品住宅成交面積同比下降51%，同期全國百強房企連續下降5個月，而且降幅逐月擴大，從1月的39.7%擴大至5月的59.4%。
這種局面主要由長期政策和短期疫情衝擊兩方面共同造成。從2020年開始，中國政府陸續出台了一系列政策對房地產行業都有非常深遠的影響，比如房屋成交指導價打擊炒房投機心態穩定房市價格等。此外，2020年8月中國對重點房企融資提出「三道紅線」，2020年底又提出金融機構房地產貸款集中度上限，兩項深刻改變房地產金融格局。
整個2021年，房地產行業都處在深度調整中，恆大、融創等風光一時的大型房企，也在這一年不斷掙扎地應付債務壓力。
然而，到今年3月份開始，疫情突襲北京、上海等中心城市，此外大量城市都時不時進入封城狀態，使經濟預期迅速惡化，房市銷售「腰斬」，跌入谷底。
中國政府救經濟的願望越來越迫切，甚至要求各地方政府刺激手段「應出盡出」，也一改對房地產行業的態度——4月29日的中共中央政治局會議仍強調「房住不炒」定位，但明確提出支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管。這被市場認為是自2016年本輪調控以來，中央政府層面針對房地產行業最為寬鬆的表態。
地方政府應聲而動。自2022年3月初以來，已有超過130個城市出台包括「降低房貸首付比」、「放寬限購限售門檻」等在內的房市調控鬆綁政策，中央政府層面也推出全面「降息」和結構化寬鬆。
甚至有超過10個城市宣佈在棚戶區改造中推出房票安置方法，即政府向被徵收房屋的所有權人髮放房票，房票面值為安置補償權益貨幣量化後的總金額，持票人可在有效期內購買政府指定的開發商的樓盤。
過去六年來的房市寒冬，在今年春夏之交，一舉扭轉。
屢試不爽？
在經濟困難之時，刺激房市，在中國屢次上演。
2008年，美國爆發次貸危機，金融海嘯波及全球，當年11月中國進出口數據突然跳崖，出口增速從上月的19.2%下降到-2.2%，進口增速從上月的15.7%下降到-17.9%。
為了刺激房地產提振經濟，2008年財政部宣佈個人首次購買住房的契稅稅率下調到1%，並對個人買賣商品房暫免印花稅和土地增值稅。中國央行宣佈，首次置業和普通改善型置業貸款利率下限為基凖利率的0.7倍，最低首付款比例調整為20%。
這兩劑猛藥，使房地產的拉動效應十分耀眼。2009年剛過完一季度，30個重點城市中有24個城市的住宅成交面積環比上升，有10個城市環比增幅甚至超過50%。
到2016年，中國開啟一輪「棚改貨幣化安置」，簡而言之就是將城市中難以配套的「老破小」的區域進行拆除，給予拆遷戶現金補貼，鼓勵他們再拿這筆錢去購房。
棚改貨幣化的加入，像是備齊了柴火，點著了火苗，再澆上一盆油——中國的房地產市場的火勢「騰」的一下竄了起來。
中國房市「量價齊升」，包括恆大在內的一眾房企，通過激進的高槓桿操作，搭上政策的「東風」，瞬間膨脹。
這背後的邏輯是房地產行業的重要地位。
香港中文大學商學院房地產及金融助理教授胡榮向《BBC中文》表示，房地產是支柱產業，住房更是居民的主要消費和投資支出。
胡榮指出當前政策的重要背景：一方面，居民整體消費需求不振，房地產的銷售尤其疲弱，從而拖累整體經濟的增長；另一方面，各地之前推出的多種限制房地產投機活動的限購限貸政策仍然有效。
「因此，適當的運用貨幣政策和放寬部分限制性措施可以有助於房地產市場企穩從而對整體經濟的增長有較大的貢獻。」胡榮稱。
效果不如之前
不同於前幾輪刺激的「烈火烹油」，雖然各地房市調控鬆綁政策頻出，但市場反應冷淡。
上海易居研究院計算，5月，70城整體新建商品住宅價格環比減少0.2%；二手住宅價格跌幅更大，5月，70城整體二手住宅價格環比減少0.4%，同比減少2.2%。
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。