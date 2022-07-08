北約峰會首次將中國列入「系統性挑戰」，觸角是否已伸入印太？
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無論如何，曾被法國總統馬克宏批評為「腦死」的北約，在莫斯科轟炸烏克蘭的戰火中似乎又復活過來，今年，它又將中國拉入未來北約10年的戰略挑戰。
在西班牙舉行的北大西洋公約組織（又稱北約， NATO）年度峰會上周剛剛落幕。不出意外，俄羅斯因為發動侵略烏克蘭，成為北約此次峰會討論的首要焦點，30多個北約會員國共同簽署的一份新的戰略概念（strategic concept），正式將莫斯科視為頭號威脅。
但是，更引人矚目的是，這份更新的戰略文件今年首次將中國寫入戰略概念藍圖，報告稱中國為北約的「系統性挑戰」。這也是自去年北約峰會在聯合公報中提到北京為北約的系統性挑戰後，在今年進一步將此公報精神寫入戰略概念。
所謂「戰略概念」文件，是北約這個1949年成立的老牌西方軍事聯盟，接下來10年的核心任務及戰略藍圖。
針對北約的這份戰略概念文件，北京立即回應表達強烈抗議。中國駐歐盟使團抨擊這份文件充斥「冷戰思維」和意識形態偏見，「肆意攻擊抹黑中國」。
華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻向《BBC中文》解釋，就其名稱而言，北約的地理覆蓋範圍集中在北大西洋。 但現在，北約在亞太地區開始與對中國有共同關切的國家有逐漸聯盟的跡象， 韓國今年首次參與北約峰會就是個例子。
孫韻在電郵回覆記者提問時稱，北約或者所謂的「西方」普遍認為中國是對現有的、「基於規則的國際秩序」的挑戰，而中國則是將自己視為引領「不同類型」的國際秩序的新興力量。她說：「 兩種觀點的衝突不可避免了。」
「現在西方國家已聯合起來與中國對抗，北約最新的戰略概念表明這個衝突領域是多方面的。」她補充說。
文件說了什麼？
在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下，今年馬德里舉行的北約峰會圍繞著如何與俄羅斯及其盟友抗衡的種種計劃。包含今年峰會，已經通過邀請瑞典和芬蘭歷史性地加入北約。
北約秘書長斯托爾滕貝格在記者會說，北約面臨二戰以來最嚴重安全危機，各國領袖討論烏克蘭情勢時將俄羅斯視為安全威脅。但是，更引人矚目的是北約首次在戰略概念上，將中國正式列為是北約面臨的挑戰。
《紐約時報》分析，對北約這樣一個冷戰時期成立，對中國一直沒有特別關注的西方軍事同盟來說，此次首次將中國納入戰略概念，是個很大的轉變。分析稱，轉折點發生今年二月，俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，但北京並沒有加入對莫斯科的全球譴責。
事實上，所謂「戰略概念」文件，是將北約未來約10年優先事項之概述。在2010年發佈的文件中，沒有提及中國，而且當時俄羅斯在該文件中還被稱為「合作伙伴」。
十年河東，2022年更新後的戰略概念文件，俄中兩國成為北約最為聚焦的兩個「威脅及挑戰」。今年更新的戰略版本稱中國的「野心和脅迫政策」挑戰了北約的利益、安全與價值觀。
文件說，中俄之間不斷推進的戰略伙伴關係，以及雙方攜手進一步削弱「基於規則的國際秩序」的企圖，「與北約價值觀和利益背道而馳」。
北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）說，目睹中國對現代化軍力、長程導彈與核武的大力投資，並企圖控制電子通訊5G等重大的基礎設施時，必須考慮這些對北約安全所造成的後果。
據此，台灣國防部智庫「國家安全研究院」研究員陳亮智向BBC解釋，無論如何，此次北約峰會所提及的「新戰略概念」中，俄羅斯還是北約「最顯著且直接的威脅」，而北京作為北約構成「系統性的挑戰」，仍是第二目標。
陳亮智分析，據峰會提供的戰略概念文件，中國在宏觀上有挑戰北約的利益及安全等問題。北約認為，在軍事戰略上追求擴軍卻意圖不透明，在經濟上試圖控制關鍵技術與掌握供應鏈，製造「戰略依賴性」而塑造中國影響力，這些顯然與北約的利益與價值相違。
關於台灣問題，在這份概念文件中北約也抨擊中國對台灣的「霸凌」。陳亮智告訴《BBC》，從2021年起，在拜登政府推動下，北約開始將台海安全納入宣言，並屢屢批評中國崛起所造成的問題「於是，將中國『挑戰』納入北約『新戰略概念』中，這是合理的發展，只是相對應俄羅斯，中國對北約仍相對為次要目標。」他說。
北京強烈反對
然而，對北京來說，則嚴厲抨擊北約此次峰會對中國的種種評論是無的放失。中國駐歐盟使團發表聲明稱堅決反對北約「戰略概念」文件，指摘該文件對中國「肆意攻擊抹黑」。「文件聲稱別國帶來挑戰，但實際上北約卻在各地製造麻煩。」
此外，中國外交部發言人趙立堅也批評北約加強與亞太國家聯繫是所謂「搞拉幫結派『小圈子』」。他亦抨擊北約這份更新的「戰略概念」文件罔顧事實、顛倒黑白，中國表示強烈反對。
有許多分析稱，韓國首次出席北約峰會，澳大利亞、日本以及新西蘭（又譯紐西蘭）領導人都出席，顯示了北約在美國的鼓吹下，已將觸角延伸到印太地區。
譬如，北約秘書長斯托爾滕貝格此次峰會在與日韓澳紐等北約伙伴會議的開場致辭中，除了批評中國與組織國家價值觀相異之外，他還強調北約因此需要團結並與想法相近的伙伴捍衛一同擁護的價值觀和自由。
北約觸角伸入印太？
陳亮智向記者分析，韓國首次受邀參加北約峰會，顯示出北約安全合作在地理範圍概念上擴大到了亞洲。
陳亮智解釋，主因是俄國入侵烏克蘭後，莫斯科與北京高度的「盟友」關係，顯示出俄中兩國分別對歐洲與亞洲的威脅。他認為，這也逐漸促成歐洲許多國家與部分亞洲國家關係越來越接近，其中韓國在這個新政治結盟的角色越來越被看見，這與新任總統尹錫悅的親美立場有關。
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
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大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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