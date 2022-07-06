美媒：通膨居高不下，拜登考慮本月取消川普時期100億美元中國商品關稅

（中央社）美國政治新聞網站Politico今天（美國時間5日）報導，拜登（Joe Biden）政府考慮本月採取行動，對價值100億美元的中國商品取消關稅，啟動新關稅豁免程序，並針對中國政府補貼產業展開新一波調查。

受到通貨膨脹居高不下影響，近來美國總統拜登政府可能調整前美國總統川普（Donald Trump）對中國加徵關稅的傳聞不斷。Politico引述消息來源指出，美國政府可能在本月宣布採取行動，取消對中國進口特定商品的部分關稅。一位匿名討論政策計畫的美方資深官員則表示，時間表尚未確定。

報導指出，拜登政府對於調整中國關稅計畫細節尚未最後確認，但可能涉及3部分。首先將取消一小部分特定商品關稅，可能是自行車等消費品關稅。最初的關稅減免具體項目仍在討論中。但2位消息來源表示，預計價值相對較小，亦即在川普徵收的約3700億美元商品中的100億美元進口商品是目前考慮的範圍。

與此同時，拜登政府預計也將宣布美國貿易代表署（USTR）將啟動新的排除程序，讓企業取得中國進口商品關稅豁免權。美國貿易代表署3月時曾宣布重新豁免352項中國進口商品關稅，但美國企業與支持自由貿易的國會議員期望USTR能給予進一步豁免。

此外，美國政府還將依據301條款啟動一項新關稅調查，針對中國經濟體制中政府大量補貼的部門。美方長期以來一直抨擊中國政府支持半導體與電池等高科技產業，使外國處於不公平競爭地位，新的301調查可能會對這些行業徵收新關稅，為美國企業創造更公平競爭的環境。

這名資深官員強調，關稅決定尚未確定，討論仍在進行。這名官員也強調，拜登與中國國家主席習近平的通話仍在安排中，與關稅問題無關，而是為了確保政府間開放的溝通管道。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在例行媒體簡報被問及此事時表示，拜登政府仍在研究調整對中國加徵關稅的選項。

傳美擬取消對中加徵關稅，中國外交部：對兩國有利

美國總統拜登可能在近期宣布取消部分對中國進口貨物加徵的關稅。中國國務院副總理劉鶴5日與美財政部長葉倫（Janet Yellen）通話，同樣表達關切。中國外交部強調，取消加徵關稅有利於中美兩國。

根據新華社，劉鶴5日上午與葉倫進行視訊通話，雙方就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題交換了意見。同時，劉鶴在會中也對「美國取消對中國加徵關稅和制裁」、「公平對待中國企業」等問題的表達了關切。

先前華盛頓郵報報導，拜登可能在不久後宣布取消前總統川普時期對自中國進口貨物加徵的部分關稅。

北京日報報導，中國外交部5日下午舉行例行記者會，發言人趙立堅被問及關稅的相關議題時說，「中方的立場是一貫的、明確的，取消全部對華加徵關稅，有利於中美兩國，有利於整個世界」。

趙立堅聲稱，據美國智庫估算，取消全部對中國加徵的關稅，將使美國通膨率下降1個百分點。在當前高通膨情勢下，早日取消對中國加徵關稅，消費者和企業就能早受益。

另據路透社和法新社報導，美國財政部在5日上午的會談後所發布的聲明中，葉倫坦率地提出關切的問題，「包括俄羅斯與烏克蘭戰爭對全球經濟的影響，以及（中方）不公平、非市場經濟做法。」

在記者會中，趙立堅針對「非市場經濟做法」一事做出回應，稱「美方的說法與事實不符」。

趙立堅宣稱，過去40多年的事實顯示，中國經濟的成功是改革開放政策的成功，也是發揮市場機制作用和發揮政府作用，有效結合的成功，這是中國經濟發展的寶貴經驗。「中國的改革開放有利於中國，也有利於世界，不僅促進了中國經濟發展，也為世界經濟繁榮作出了重要貢獻」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航