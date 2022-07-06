中國首見Omicron變種BA.5.2分支本土疫情，西安臨時性管控7天、官方強調「不是封城」
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中國本土疫情再起，西安日前宣布自6日起實施臨時性管控一週，期間包含公共娛樂場所等都必須封閉、中小學幼兒園則提前放假，但西安官方5日深夜發文強調，這次管控並非「封城」，許多地方正常營業、且住宅社區商場超市等場所都可自由進出。
（中央社）陝西省會西安市本土疫情再起，6日起臨時性管控7天。陜西省疾控中心5日宣布，西安這波本土疫情感染者的核酸樣本檢測結果，證實為Omicron變種病毒BA.5.2分支，目前正進行病毒溯源。
中國疾控中心5月28日在週報中披露，上海發現中國首例感染Omicron變種病毒BA.5分支，為境外輸入病例。至於西安5日證實的BA.5.2分支，則是中國已知的第1起BA.5分支引發的本土疫情。
《聯合新聞網》報導，據西安發布微信公眾號5日深夜消息，官方澄清，實施「臨時性管控」不是「封城」，官方強調，與居民生活密切相關的大型商超綜合體、超市、便利店、農貿市場、醫療機構正常營業。餐廳暫停內用一周，可自取，可外賣，實施無接觸式配送服務。黨政機關、企事業單位、各住宅社區、公共交通工具、室外景點、餐飲單位（外賣）、商超市場等場所可以自由進出，實施掃碼、測溫、規範佩戴口罩、通風消毒等措施。
《健康時報》報導，陜西省疾控中心預防控制所長張義向陝西媒體表示，Omicron變種病毒的BA.5分支，較先前流行的BA2.2分支傳播能力更強，傳播速度更快，具有更強的免疫逃逸能力。
西安這波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情於2日出現，到4日深夜12時止的3天共出現18個感染病例，其中8例為無症狀感染者，而這18例感染的都是Omicron變種病毒BA.5.2分支。
西安市防疫指揮中心表示，BA.5.2分支感染的病例Ct值低，但傳染性強，目前已在全球引起新一輪的流行高峰。因此，西安市當前疫情形勢嚴峻複雜，不排除後續會出現新的傳播鏈，引起社區續發傳播風險高。
西安市政府5日下午宣布，全市6日凌晨0時起實施7天的「臨時性管控」措施，屆時公共場所、宗教場所暫停開放，餐飲業暫停內用，大學校園封控管理，但不管制人員行動。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：羅元祺
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