民眾黨高虹安確定參選新竹市長，科技首都成藍白綠「三腳督」一級戰區

年底新竹市長選戰空前激烈，國民黨徵召「六連霸」資深議員林耕仁出馬，民進黨確定徵召現任副市長沈慧虹接班參選，民眾黨也在今（11）日推派不分區立委高虹安迎戰，柯文哲表示，自己對新竹有特別情感，新竹市台灣的科技首都，市長一定要有科技的頭腦、企業的精神、善良的本性，更希望能跳脫傳統政治的包袱，帶給新竹新的氣象，高虹諳就是最佳人選。

柯文哲：新竹市長一定要有科技頭腦和企業精神

民眾黨黨主席柯文哲表示，大家都知道他是新竹人、在新竹出生長大；現在還有很多家人、同學都還住在新竹，一年當中最重要的幾個節日，他都在新竹度過，希望新竹好還可以更好，「從台灣的長期發展來看，新竹是台灣的科技首都、是科技產業的火車頭，新竹市長一定要有科技的頭腦、企業的精神、善良的本性，更希望能跳脫傳統政治的包袱，帶給新竹新的氣象。」

民眾黨今天開會後決議提名高虹安參選新竹市長，柯文哲表示，不僅是自己對故鄉新竹的感情，更是理智的選擇，年輕、學歷高、也經過企業的嚴格考驗，眾所周知，要讓鴻海董事長郭台銘滿意是很困難的，高虹安在立法院的表現也是非常傑出，在YouTube看到問政系列表現，都是背後很認真的準備才能被大家看到，當時指派她去民眾黨新竹地區的選民服務，「我從各方面打聽，她做事非常認真、盡心盡力，頗受當地民眾好評。」

柯文哲表示，他個人觀察高虹安非常認真，認真是一種文化，高虹安屢次被評價為最優秀立委，這兩年因為疫情關係，她在立院對防疫工作的問政內容，也讓大家更信任她的能力，新竹是台灣的科技首都、科技產業的火車頭，最佳市長的人選就是高虹安。

高虹安則表示，她在擔任立委前，是理工人、工程師，和許多人一樣在新竹為台灣產業和自己的末來打拚，近來更深入新竹，看到也協助解決許多市民關心的大小問題。科技背景、理工出身、有著數據思維和務實個性，最了解新竹智慧城市和園區產業需求，也有企業主管和科技創業經驗，會以竹市全體民眾最大利益為優先，規畫運用市政預算，創造最大效益和產出；加上國會當立委後，相對其他候選人了解國家政策運作，也看到台灣政治種種問題，多淪為顏色與意識型態之爭，社會的能量也隨之虛耗。

高虹安引用力學家阿基米德一句話，「Give me a place to stand on, and I will move the Earth」並和市民承諾，若她當選竹市長，會運用獨特的、產官學研匯聚的經驗，以竹市做為台灣新政治的支點，讓新竹市政治、台灣政治走向務實，走出傳統大黨政治僵局的死胡同。

高虹安表示，她已經在新竹市居住一年，目前戶籍也已在新竹市，日前前鴻海董事長郭台銘出國前，也有親自向郭董報告參選決定，郭台銘也表達支持。

高虹安1984年1月25日生於台北內湖區，美國辛辛那提大學機械工程博士畢業，現任台灣民眾黨立委兼黨團副總召，同時也是台灣民眾黨新竹市黨部主委；高虹安出身鴻海副總經理，具有工程師、資安背景，2019年受到鴻海董事長郭台銘推薦，經民眾黨提名為2020年立委不分區參選人，2020年1月11日當選；當時郭台銘推薦的人選大部分都在親民黨但全數落選，僅高虹安取得席次。

高虹安擔任立委期間，關心科技、資安等議題，力促攸關線上遊戲玩家權益的《轉蛋法》修法，形象清新且問政表現不俗；日前和名嘴朱學恒高唱「塔綠班」之歌，並唱出「綠畜」一詞引發爭議，後續高虹安出面解釋強調是直播中臨時安排，她本人並無羞辱之意。

新竹將成藍白綠一級戰區

針對高虹安立委今日正式宣布參選，民進黨新竹市長參選人沈慧虹表示，新竹市民需要的是專業、真心為市民做事的全職市長，不是來兼差，更不是打工。沈慧虹說，不論誰投入選戰，她都會繼續穿著林智堅市長送的小白鞋，用盡全力走進新竹大街小巷，面對面、彎下腰，持續聆聽市民朋友的聲音，爭取支持。

外傳新竹市長林智堅轉戰桃園市後，民進黨將由總召柯建銘擔任總教頭與總指揮，帶領新竹市的選戰。

而國民黨參選人林耕仁表示，各個政黨都有推出候選人的考量和規畫，民眾黨推出高虹安參選新竹市，也是表達對新竹市的重視，希望大家都能良性競爭，為新竹市民提出優質的政策，讓新竹市更好更宜居。

《上報》報導，值得關注的是，在藍綠白「三腳督」競爭格局成形後，根據近期地方流傳的一份最新民調顯示，林耕仁選情後勢看漲，以囊括3成1的支持度躍居第一，並與對手沈慧虹、高虹安的差距分別擴大為9.4及11.6個百分點，而民進黨受「換將」風波影響，支持度反而暴跌約10個百分點。

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核稿編輯：翁世航