民眾黨高虹安確定參選新竹市長，科技首都成藍白綠「三腳督」一級戰區

年底新竹市長選戰空前激烈,國民黨徵召「六連霸」資深議員林耕仁出馬,民進黨確定徵召現任副市長沈慧虹接班參選,民眾黨也在今(11)日推派不分區立委高虹安迎戰,柯文哲表示,自己對新竹有特別情感,新竹市台灣的科技首都,市長一定要有科技的頭腦、企業的精神、善良的本性,更希望能跳脫傳統政治的包袱,帶給新竹新的氣象,高虹諳就是最佳人選。

柯文哲:新竹市長一定要有科技頭腦和企業精神

民眾黨黨主席柯文哲表示,大家都知道他是新竹人、在新竹出生長大;現在還有很多家人、同學都還住在新竹,一年當中最重要的幾個節日,他都在新竹度過,希望新竹好還可以更好,「從台灣的長期發展來看,新竹是台灣的科技首都、是科技產業的火車頭,新竹市長一定要有科技的頭腦、企業的精神、善良的本性,更希望能跳脫傳統政治的包袱,帶給新竹新的氣象。」

民眾黨今天開會後決議提名高虹安參選新竹市長,柯文哲表示,不僅是自己對故鄉新竹的感情,更是理智的選擇,年輕、學歷高、也經過企業的嚴格考驗,眾所周知,要讓鴻海董事長郭台銘滿意是很困難的,高虹安在立法院的表現也是非常傑出,在YouTube看到問政系列表現,都是背後很認真的準備才能被大家看到,當時指派她去民眾黨新竹地區的選民服務,「我從各方面打聽,她做事非常認真、盡心盡力,頗受當地民眾好評。」

柯文哲表示,他個人觀察高虹安非常認真,認真是一種文化,高虹安屢次被評價為最優秀立委,這兩年因為疫情關係,她在立院對防疫工作的問政內容,也讓大家更信任她的能力,新竹是台灣的科技首都、科技產業的火車頭,最佳市長的人選就是高虹安。

高虹安則表示,她在擔任立委前,是理工人、工程師,和許多人一樣在新竹為台灣產業和自己的末來打拚,近來更深入新竹,看到也協助解決許多市民關心的大小問題。科技背景、理工出身、有著數據思維和務實個性,最了解新竹智慧城市和園區產業需求,也有企業主管和科技創業經驗,會以竹市全體民眾最大利益為優先,規畫運用市政預算,創造最大效益和產出;加上國會當立委後,相對其他候選人了解國家政策運作,也看到台灣政治種種問題,多淪為顏色與意識型態之爭,社會的能量也隨之虛耗。

高虹安引用力學家阿基米德一句話,「Give me a place to stand on, and I will move the Earth」並和市民承諾,若她當選竹市長,會運用獨特的、產官學研匯聚的經驗,以竹市做為台灣新政治的支點,讓新竹市政治、台灣政治走向務實,走出傳統大黨政治僵局的死胡同。

高虹安表示,她已經在新竹市居住一年,目前戶籍也已在新竹市,日前前鴻海董事長郭台銘出國前,也有親自向郭董報告參選決定,郭台銘也表達支持。

高虹安1984年1月25日生於台北內湖區,美國辛辛那提大學機械工程博士畢業,現任台灣民眾黨立委兼黨團副總召,同時也是台灣民眾黨新竹市黨部主委;高虹安出身鴻海副總經理,具有工程師、資安背景,2019年受到鴻海董事長郭台銘推薦,經民眾黨提名為2020年立委不分區參選人,2020年1月11日當選;當時郭台銘推薦的人選大部分都在親民黨但全數落選,僅高虹安取得席次。

高虹安擔任立委期間,關心科技、資安等議題,力促攸關線上遊戲玩家權益的《轉蛋法》修法,形象清新且問政表現不俗;日前和名嘴朱學恒高唱「塔綠班」之歌,並唱出「綠畜」一詞引發爭議,後續高虹安出面解釋強調是直播中臨時安排,她本人並無羞辱之意。

新竹將成藍白綠一級戰區

針對高虹安立委今日正式宣布參選,民進黨新竹市長參選人沈慧虹表示,新竹市民需要的是專業、真心為市民做事的全職市長,不是來兼差,更不是打工。沈慧虹說,不論誰投入選戰,她都會繼續穿著林智堅市長送的小白鞋,用盡全力走進新竹大街小巷,面對面、彎下腰,持續聆聽市民朋友的聲音,爭取支持。

外傳新竹市長林智堅轉戰桃園市後,民進黨將由總召柯建銘擔任總教頭與總指揮,帶領新竹市的選戰。

而國民黨參選人林耕仁表示,各個政黨都有推出候選人的考量和規畫,民眾黨推出高虹安參選新竹市,也是表達對新竹市的重視,希望大家都能良性競爭,為新竹市民提出優質的政策,讓新竹市更好更宜居。

《上報》報導,值得關注的是,在藍綠白「三腳督」競爭格局成形後,根據近期地方流傳的一份最新民調顯示,林耕仁選情後勢看漲,以囊括3成1的支持度躍居第一,並與對手沈慧虹、高虹安的差距分別擴大為9.4及11.6個百分點,而民進黨受「換將」風波影響,支持度反而暴跌約10個百分點。

延伸閱讀

