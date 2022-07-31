【漫畫】奇哥《身心靈大全集》：打太極拳領悟《道德經》的內涵，但又覺得《道德經》其實很廢

「認識我的人知道我做音樂的時間比較多，畫圖是我的心靈出口。」

奇哥與慢工出版社的合作要回溯到慢工的第一本代表作《熱帶季風》，奇哥正是其中一位作者。奇哥當時剛推出一本記錄學運的漫畫《奇點》，隨即被慢工的總編輯珮珊相中，受邀加入《熱帶季風》繪製短篇作品。奇哥以十幾頁的漫畫描繪發行EP〈掀開後車廂〉時跑遍全台宣傳的情景，此後至今仍持續創作音樂和漫畫。

最新出版的作品之所以直白取名為《身心靈大全集》，是為了要和早先出版的兩張EP《身心靈不全》和《身心靈不全之鬼打牆》湊成三部曲。「這本漫畫有一個宗旨，就是《道德經》。」齊哥解釋。「這兩年我都在研讀《道德經》，看不懂就放著，慢慢就發現好玩的東西。對我來說那不是那麼嚴肅，或是宗教性的東西......我覺得很像寓言故事。」

奇哥於是起心動念，決定先來畫一個寓言故事小試身手。自認對《道德經》不是很了解，便先從金句下手，以「上善若水」四字開啟了一個關於雨後天空出現莫名球體的故事。神秘的球體讓大眾陷入瘋狂，有人覺得看到了神，有人覺得是外星人來襲，有人覺得是「阿共的陰謀」——直到美國太空總署NASA派出太空人探測這個球體，才確認這個龐然的不明物實際上是一個大水球。

一個月之後，憑空出現的水球再次於雨後驟然消失，人們卻豪不在意，因為熱潮早已退去。「現在這個時代是很快速的、沒辦法累積，也不知道未來會發生什麼事，我稱之為『超扁平時代』，所以再奇特、再獵奇的事情都會過去。」齊哥坦言。「反正我覺得有或無，不要太執著。」這則短篇漫畫奇哥以老子的「天下萬物生於有，有生於無」作為結語。

《身心靈大全集》中奇哥畫了四篇短篇漫畫，幾乎每篇都和道德經的經文有所連結。鑑於前兩個作品都有做音樂EP，於是他很快決定第三集的大全集也應該要做音樂。畫完〈上善若水〉，奇哥放下畫筆譜出〈廢人歌〉描述心目中的《道德經》。「對我來說，《道德經》其實很廢，他就告訴你『損之又損，以至於無為』什麼都不要做，就不會有任何事發生......雖然可能是我個人的偏見。」

順利畫完第一個短篇作品後，奇哥把八、九年前累積一些草稿拿出來重畫，以「大象無形」為核心主題，畫下關於戴上特殊眼鏡後，放眼望去身邊所有人都會變成小孩的故事。繪製這個作品時，奇哥反思：如果我們可以原諒小孩的任性，那麼假設我們把大人當作孩子來看，是不是也就能原諒大人的一些行為呢？

奇哥坦承，自己現在的音樂聽起來好像很輕鬆，但實際上過去的奇哥比較「黑特」。「這篇畫完之後，我就跟自己和解。」

奇哥從小就喜歡超人漫畫，甚至會自己繪製想像中的超人漫畫。主流市場的超級英雄可能是外星人或超級富豪，但奇哥卻在第三個短篇〈屎人〉中創造出了一個極為自虐的超人，必須讓自己被吃掉，化為一坨屎排出後才能重新降生獲得神力。「屎人」的正職是動物園管理員，被動物吃掉就能獲得屬於該動物的超能力。偏偏這個超人還有選擇障礙，獲得眾多能力後竟無法選擇要使出哪種超能力，即便他隨便使出任何一種能力都可以順利化解危機。奇哥以乍看無厘頭的方式試圖回扣老子思想：無論做什麽樣的選擇，都能達到目的地。

疫情期間，奇哥幾乎失去所有跟音樂相關的工作，好在還能畫漫畫。繪製第四則短篇時，他前往水源路一個許多創作人聚集的老舊社區取景，描繪出一個宛若共生體的邊陲社群。故事中的社區看似破敗，實則擁有蓬勃旺盛的生命力，體現老子「反者道之動，弱者道之用」中柔弱之人卻反而越能展現韌性的意涵。

最後一個短篇是〈我的老皮〉的「紙上MV」，靈感來自一件跟了奇哥十幾年的皮衣，同時也影射《探險活寶》裡奇哥最喜歡的角色老皮。〈我的老皮〉這首歌描述一個外星人撿到一件黑色皮衣，這件神奇皮衣曾經屬於一位歌手，保護他不受傷害。

奇哥表示自己之所以會接觸《道德經》，是因為打太極拳的關係。熱衷運動的奇哥曾經積極跑三鐵，卻因運動過度導致身體嚴重受傷，無法再維持高強度的運動。奇哥在朋友的建議下嘗試打太極拳，從而在拳理中領悟《道德經》的內涵。身體所遭遇的損傷，讓他不再執著於速度和力量。「這跟年紀也有一點關係，年紀到了，好像追求的東西就會不太一樣，我也是順其自然到了這樣的狀態，才有這個創作。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航