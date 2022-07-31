【漫畫】奇哥《身心靈大全集》：打太極拳領悟《道德經》的內涵，但又覺得《道德經》其實很廢
我們想讓你知道的是
奇哥在朋友的建議下嘗試打太極拳，從而在拳理中領悟《道德經》的內涵。身體所遭遇的損傷，讓他不再執著於速度和力量。「這跟年紀也有一點關係，年紀到了，好像追求的東西就會不太一樣，我也是順其自然到了這樣的狀態，才有這個創作。」
「認識我的人知道我做音樂的時間比較多，畫圖是我的心靈出口。」
奇哥與慢工出版社的合作要回溯到慢工的第一本代表作《熱帶季風》，奇哥正是其中一位作者。奇哥當時剛推出一本記錄學運的漫畫《奇點》，隨即被慢工的總編輯珮珊相中，受邀加入《熱帶季風》繪製短篇作品。奇哥以十幾頁的漫畫描繪發行EP〈掀開後車廂〉時跑遍全台宣傳的情景，此後至今仍持續創作音樂和漫畫。
最新出版的作品之所以直白取名為《身心靈大全集》，是為了要和早先出版的兩張EP《身心靈不全》和《身心靈不全之鬼打牆》湊成三部曲。「這本漫畫有一個宗旨，就是《道德經》。」齊哥解釋。「這兩年我都在研讀《道德經》，看不懂就放著，慢慢就發現好玩的東西。對我來說那不是那麼嚴肅，或是宗教性的東西......我覺得很像寓言故事。」
奇哥於是起心動念，決定先來畫一個寓言故事小試身手。自認對《道德經》不是很了解，便先從金句下手，以「上善若水」四字開啟了一個關於雨後天空出現莫名球體的故事。神秘的球體讓大眾陷入瘋狂，有人覺得看到了神，有人覺得是外星人來襲，有人覺得是「阿共的陰謀」——直到美國太空總署NASA派出太空人探測這個球體，才確認這個龐然的不明物實際上是一個大水球。
一個月之後，憑空出現的水球再次於雨後驟然消失，人們卻豪不在意，因為熱潮早已退去。「現在這個時代是很快速的、沒辦法累積，也不知道未來會發生什麼事，我稱之為『超扁平時代』，所以再奇特、再獵奇的事情都會過去。」齊哥坦言。「反正我覺得有或無，不要太執著。」這則短篇漫畫奇哥以老子的「天下萬物生於有，有生於無」作為結語。
《身心靈大全集》中奇哥畫了四篇短篇漫畫，幾乎每篇都和道德經的經文有所連結。鑑於前兩個作品都有做音樂EP，於是他很快決定第三集的大全集也應該要做音樂。畫完〈上善若水〉，奇哥放下畫筆譜出〈廢人歌〉描述心目中的《道德經》。「對我來說，《道德經》其實很廢，他就告訴你『損之又損，以至於無為』什麼都不要做，就不會有任何事發生......雖然可能是我個人的偏見。」
順利畫完第一個短篇作品後，奇哥把八、九年前累積一些草稿拿出來重畫，以「大象無形」為核心主題，畫下關於戴上特殊眼鏡後，放眼望去身邊所有人都會變成小孩的故事。繪製這個作品時，奇哥反思：如果我們可以原諒小孩的任性，那麼假設我們把大人當作孩子來看，是不是也就能原諒大人的一些行為呢？
奇哥坦承，自己現在的音樂聽起來好像很輕鬆，但實際上過去的奇哥比較「黑特」。「這篇畫完之後，我就跟自己和解。」
奇哥從小就喜歡超人漫畫，甚至會自己繪製想像中的超人漫畫。主流市場的超級英雄可能是外星人或超級富豪，但奇哥卻在第三個短篇〈屎人〉中創造出了一個極為自虐的超人，必須讓自己被吃掉，化為一坨屎排出後才能重新降生獲得神力。「屎人」的正職是動物園管理員，被動物吃掉就能獲得屬於該動物的超能力。偏偏這個超人還有選擇障礙，獲得眾多能力後竟無法選擇要使出哪種超能力，即便他隨便使出任何一種能力都可以順利化解危機。奇哥以乍看無厘頭的方式試圖回扣老子思想：無論做什麽樣的選擇，都能達到目的地。
疫情期間，奇哥幾乎失去所有跟音樂相關的工作，好在還能畫漫畫。繪製第四則短篇時，他前往水源路一個許多創作人聚集的老舊社區取景，描繪出一個宛若共生體的邊陲社群。故事中的社區看似破敗，實則擁有蓬勃旺盛的生命力，體現老子「反者道之動，弱者道之用」中柔弱之人卻反而越能展現韌性的意涵。
最後一個短篇是〈我的老皮〉的「紙上MV」，靈感來自一件跟了奇哥十幾年的皮衣，同時也影射《探險活寶》裡奇哥最喜歡的角色老皮。〈我的老皮〉這首歌描述一個外星人撿到一件黑色皮衣，這件神奇皮衣曾經屬於一位歌手，保護他不受傷害。
奇哥表示自己之所以會接觸《道德經》，是因為打太極拳的關係。熱衷運動的奇哥曾經積極跑三鐵，卻因運動過度導致身體嚴重受傷，無法再維持高強度的運動。奇哥在朋友的建議下嘗試打太極拳，從而在拳理中領悟《道德經》的內涵。身體所遭遇的損傷，讓他不再執著於速度和力量。「這跟年紀也有一點關係，年紀到了，好像追求的東西就會不太一樣，我也是順其自然到了這樣的狀態，才有這個創作。」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。