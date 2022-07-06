高雄無照業者持「劇毒性農藥」進行除蟲燻蒸作業，4歲女童中毒身亡

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「磷化鋁」為一種燻蒸劑，被農委會列管為「劇毒性農藥」，需要有代噴農藥專業證明，才能購買、使用，即便在倉庫使用也要5天後才能靠近，更何況使用當天屋主就在屋內睡覺，根本暴露在劇毒環境中。
日前高雄發生一名女童因吸入過量驅蟲藥「磷化鋁」死亡的憾事。事發原因，在於一名無照業者到該名女童家中進行除蟲作業，所使用的驅蟲藥為行政院農業委員會（下稱：農委會）所列管的「劇毒性農藥」，業者未請女童一家離場就直接進行燻蒸作業；目前高雄地檢署已依過失致死將除蟲業者起訴。
無照除蟲業者未清場就噴藥，4歲女童中毒死亡
《蘋果日報》報導，高雄一名劉姓男子裝潢住家後，發現屋內有粉蠹蟲，請裝潢公司幫忙找人除蟲。林姓業者帶2名學徒到劉家，未請劉家人迴避，直接在屋內燻蒸含有「磷化鋁」的農藥。不料卻導致全家人中毒，出現頭痛、胸悶、嘔吐等症狀，劉男的4歲小女兒更因多重器官壞死而死亡。
林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海向《TVBS》說明：「磷化鋁過量接觸，對肺部傷害高，容易造成肺水腫、腦神經衰退，長時間對身體代謝不好，短時間大量暴露，死亡率高達6成以上。」
另外，《自由時報》提到，高雄地檢署檢方有去函農委會詢問，認定林姓業者等人沒有「燻蒸磷化鋁農藥代噴技術人員」證照，且噴藥時也沒注意到周圍2公尺不該有人，沒清場就噴藥除蟲，害小女童吸入過量藥劑喪命。
因此，高雄地檢署依過失致死，將林男及陳姓學徒起訴。另外，高雄市環保局將查核業者依違反《環境用藥管理法》開罰3萬至15萬元。
磷化鋁被農委會列管為「劇毒性農藥」，購買使用須持照
「磷化鋁」（aluminum phosphide）為一種燻蒸劑，商品名為「好達勝」，多用於積穀除蟲害，磷化鋁若暴露在任何潮濕的環境下，會產生有毒的磷化氫氣體。根據農委會資料，磷化鋁是屬於「劇毒性農藥」，需要有代噴農藥專業證明，才能購買、使用。
《聯合新聞網》引述高雄一名不具名除蟲業者說法，好達勝是劇毒農藥，使用在一般住宅中其實已經屬於「違法」，即便在倉庫使用也要5天後才能靠近，更何況使用當天屋主就在屋內睡覺，根本暴露在劇毒環境中。
依據行政院環境保護署《病媒防治業管理辦法》第三條規定：「病媒防治業應對所僱用之施藥人員，於執行業務前施以訓練。但已取得病媒防治業專業技術人員合格證書者，不在此限；施藥人員於執行業務後每三年應再訓練一次，未再訓練者不得令其執行業務。」
新聞來源
- 太離譜！木作裝潢噴除蟲藥沒清場 害全家中毒4歲女童喪命（蘋果日報）
- 恐怖「磷化鋁」列劇毒性農藥 用在住家燻蒸除蟲害4歲童喪命（聯合新聞網）
- 無照業者噴藥除蟲 全家中毒// 磷化鋁農藥燻蒸 4歲女童枉死（自由時報）
- 驅蟲「磷化鋁」毒性高 專家：吸入死亡率達6成（TVBS）
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：羅元祺
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AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
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