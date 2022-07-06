TikTok校園霸凌遊戲「猜猜這是誰？」滲透歐美網路，受害青少年對上學感到恐懼

⽂：饒珮琪（Peichi Jao）

近⽇TikTok流傳的「猜猜這是誰？」（Guess Who Trend）遊戲，引發校園霸凌擴及全球，受害者除了學⽣以外，也包含了校內的老師。根據《⻄澳洲報》報導，「Guess Who」遊戲進⾏的⽅式為，分享被霸凌者相關的隱晦圖片作為線索，搭配惡意的⽂字敘述，吸引⽤⼾參與遊戲並辨識出受害者的⾝份。

此具爭議的網路挑戰受到了許多英美青少年的歡迎，風靡於各地區學校，其中也包含⻄澳⾸府珀斯最富盛名的女校。其中⼀則Guess Who影片包含了「不受歡迎的那個」、「8年級⽣」等字眼，搭配著運動鞋、籃球員及穿著胸罩的女⼈等照片；另外⼀則寫著「藍眼睛的那位」、「愛講別⼈壞話」、「每週都換新男友」，以及「平胸沒屁股」等字樣；並附上了鞋⼦、Nike運動褲，甚⾄是當事女⼦後腦勺的照片。

綜合英國《Schools Week》報導，Guess Who遊戲通常會提及被霸凌者的外表、性取向或個性，甚⾄慫恿學⽣直接在影片下⽅標註受害者的帳號。據《Schools Week》稱，散播相關影片的帳號⽬前已累積超過21萬的觀看數。

TikTok對於爭議內容的管控

澳洲政府網路安全委員會（The eSafety Commission）⾃今（2022）年開始收到許多Guess Who遊戲的相關投訴，⽽該委員會的負責⼈Julie Inman Grant也表⽰，網路上針對兒童的霸凌事件「層出不窮且具危害性」；尤其是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，兒童接觸螢幕的時間提⾼，網路霸凌事件的回報數量也隨之增長。

TikTok針對此事件回應，表⽰⽬前的當務之急是維持「安全且正向的環境」，並宣稱「會刪除所有違反社群規範的影片」；⽽TikTok也已在2021年推出評論過濾功能，以及⽤⼾在上傳不當內容前出現的警語，期望能遏⽌網路霸凌事件。

然⽽，位於英國的布羅克頓學院卻向TikTok抗爭數週，才得以將3個散佈Guess Who影片的帳號撤除，原因是TikTok認為「⼤⿐⼦」、「過重」、「⼀⼝爛牙」相關字眼的使⽤並不違反平台的使⽤規定。

⾯對如此艱難的舉報過程，英國全國防⽌虐待兒童協會負責⼈Andy Burrows對此回應，認為TikTok應該主動揭露此遊戲對兒童的危害程度，並採取適當的措施。

校園霸凌滲透網路社群，受害者對上學感到恐懼

網路安全應⽤程式The Safer Schools App於上週發表聲明警告Guess Who遊戲的散播者，稱此⾏為涉及了「傷害、羞辱及霸凌。」

《Schools Week》指出，英國⼀名青少年在發現⾃⼰成為Guess Who遊戲的⽬標後，便開始害怕上學；⽽另⼀位家長也表⽰，⾃⼰的孩⼦無端受到性⾏為不檢點等相關不實指控，認為這樣的趨勢將會造成受害者的「絕望⼼理」，並可能導致⾃殘⾏為。

《華盛頓時報》（The Washington Times）也引⽤了JAMA網絡開放期刊（JAMA Network Open）的論⽂，說明了網路上的騷擾是確立兒童輕生⾏為的因素之⼀。

家長⾃組「守⾨⼈團體」倡導正視青少年網路使⽤安全

隨著TikTok活躍⽤⼾數突破⼗億，該平台對青少年⽤⼾產⽣的影響更是引發擔憂。

《歐洲新聞台》（Euronews）指出，⽽⽬前在北美，有⼀群⾃稱「守⾨⼈媽媽」（watchdog moms）的⽤⼾，正在TikTok平台上掀起了⼀場網路運動，期望教導年輕世代的⽤⼾如何在網路上與陌⽣⼈互動，或是提醒家長如何避免孩⼦在網路社群接觸到仇恨性⾔論等。

Sarah Adams是其中⼀位守⾨⼈媽媽，已在TikTok上以「社群媒體的兒童安全」等相關影片獲得超過百萬瀏覽量。她認為：「家長也需要⾃我學習，了解這些社群平台是如何運作的，及孩⼦正在觀看什麼樣的內容。」

⾯對平台的快速成長，⽤⼾也需學習應對資訊的⽅式。致⼒於倡導網路霸凌重要性的網站Delete Cyberbullying也提出建議，強調使⽤者主動熟悉TikTok平台的霸凌防治守則，藉由調整帳⼾的隱私設定，控制可與⾃⼰互動的帳號，並透過隱藏、封鎖與移除功能讓⾃⼰免於暴露於具傷害性的內容。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航