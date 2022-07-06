中共斥資4000萬美元與非洲6黨成立政治學校，分析人士憂以「政黨外交」傳授「一黨獨大」

中國共產黨日前投注4000萬美元，在非洲東部的坦尚尼亞建立政治學校「尼雷爾領導力學院」（Mwalimu Julius Nyerere Leadership School），坦尚尼亞、南非、莫三比克、辛巴威、納米比亞和安哥拉的執政黨，也共同資助這間學校，並在學校中培訓未來的政治人物。

中共透過中央對外聯絡部提供學校所需的額外支持，這個部門負責在海外推廣中國意識形態，以及推動跨黨派外交。尼雷爾領導力學院的成立並非國與國關係，而是採用「政黨外交」的形式，提供中國與非洲國家領導人之間的平台。

這幾個非洲政黨包含坦尚尼亞的革命黨（CCM）、南非的非洲民族議會（ANC）、莫三比克解放陣線（Frelimo）、安哥拉人民解放運動（MPLA）、納米比亞人組黨（SWAPO）和辛巴威非洲民族聯盟（ZANU-PF），中聯部部長宋濤指出，該學院在2月落成啟用時，中共最高領導人習近平有分別祝賀6個執政黨領導人。

在今（2022）年5月25日，尼雷爾領導力學院舉行為期10天的6黨青年幹部研討會，主題為「中國共產黨與南部非洲六姐妹黨的探索與交流」，對120名執政黨幹部進行培訓。《美國之音》指出，習近平還在6月8日寫信給全體學員，在信中強調：「中非人民長期友好的希望寄託在青年一代身上。」

執政黨想向中國學脫貧，學者認為學院會教「一黨專政」

《南華早報》指出，坦尚尼亞和非洲南部的許多國家一樣，於1960、1970年期間，在建國總統尼雷爾（Julius Nyerere）的領導下，深受毛主義和共產黨的影響。

雖然當今的中非關係幾乎完全轉向經濟之間的交流，但隨著中國在非洲參與越來越多大型基礎建設，坦尚尼亞以及其它非洲國家，也有許多支持中國社會主義的呼聲。而南非、莫三比克、安哥拉、納米比亞和辛巴威的政黨，都渴望學習中國的治理和經濟。

根據《美國之音》的報導，有分析人士認為，尼雷爾領導力學院除了透過政黨外交，加強中共和執政黨的關係，也在企圖向非洲各國傳授「中國模式」，尤其是「一黨獨大」、「以黨領政」的治理手段，因此有「中共黨校非洲分支」的稱號。

在5月的研討會時，學員接到習近平的信件後，辛巴威非洲民族聯盟的政治局委員奇勞（Tendai Chirau）向中共官媒《新華社》指出，研討會對青年幹部而言意義重大，「更重要的是，我們在研討會上學習一些關鍵事務，像是中國如何讓人們擺脫貧困。」

非洲民族議會領導幹部貝薩尼（Sibongile Besani）則認為，中共具有明確的脫貧計畫，「我們可以向中國共產黨學習，他們會尋找各種途徑來幫助人民。」

根據《南華早報》的報導，觀察人士認為，中國的共產主義意識形態一直在改變，儘管許多非洲國家和中國之間存在巨大差異，但他們看見中國成功的經濟，並希望能夠效仿。

美國喬治華盛頓大學國際事務學院兼任教授西恩（David Hamilton Shinn）向《美國之音》指出，這6個非洲執政黨都長期壟斷執政，和中共的一黨專政如出一徹，所以這些學員就是要在學院中學習如何持續獨攬大權，對經濟或其他發展的實質幫助恐怕有限。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺