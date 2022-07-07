綠色交通如同均衡飲食：公共運輸才是「主食」，全部轉型電動車無濟於事
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綠色運輸就如同「均衡飲食」，要以公共運輸做為主食，不能偏食排除其他種運具，要正視每種運具的必要性，相互搭配。如完善鐵路或公車系統，民眾可以騎車到車站轉乘，比起民眾換電動車更永續。
環境資訊中心記者 李蘇竣報導
我國2050年淨零路徑中，為達到運輸部門減碳效果，設定目標2040年新售車輛100%電動化。不過，地球公民基金會認為，即使「全部車輛」轉為電動車也無濟於事，台灣仍有公共運輸不便的問題，完善綠色運輸規劃、減少私有運具才是更低碳的交通方式。
交通專家也建議，永續的綠色運輸就如同均衡飲食，應該以公共運輸做為「主食」，同時不偏廢其他運具。
小客車為大：運輸碳排占國家總體12%，9成6來自公路運輸
跟上國際淨零腳步，今年3月國發會公布「2050年淨零排放路徑及策略總說明」，針對運輸、住商、製造、能源等部門，預計在2030年前投入將近9000億元預算，執行相關減碳工作。
運輸方面，2019年運輸部門碳排量約占國家總體排放12.8%（3699萬公噸）。根據交通部運輸研究所統計資料，國內運輸部門的碳排放以公路運輸最高，占比高達96.76%，其次為軌道運輸，僅占2%。進一步細看公路運輸系統的碳排組成，則是小客車碳排放占比過半、最高，機車僅占12.98%。
交通部運研所提出報告建議，應優化公共運輸服務，促進民眾選擇公共運輸取代使用私有運具。報告指出，雖然國內持續加嚴汽車能源效率標準，有達成實質減碳效果，但小客車車輛登記數持續增長，整體小客車碳排仍將增加。根據交通部統計資料，小客車登記數從碳排基準年（2005）的563萬輛，2021年增加至710萬輛。
私有運具好方便，還是公共運輸太不便？
地球公民基金會6月28日邀請交通專家舉辦座談會，指出國發會淨零路徑雖明確運具電動化的轉型願景，設定目標在2040年達成所有新售小客車均為電動車，但對公共運輸沒有太多著墨。
我國對私有運具的依賴從何而來？台灣交通安全協會副理事長林志學解釋，台灣各地的交通現況，普遍的路權弱勢者都是選擇低碳交通的用路人，如人行道或自行車道規劃不良、公共運輸不便利、機車路權不彰等，長期下來，民眾容易心生「駕車較方便安全」的念頭，而滿足私人運具的道路規劃，導致惡性循環，進一步壓縮步行、公共運輸的空間。
地球公民基金會專員楊書容指出，管制私有運具是首要任務，綠色運輸轉型工作應優先於運具電動化，才能進一步改善交通問題、推動公共運輸。
他表示，運具電動化應該採多元方式進行，搭配公共運輸、共享運具、電動自行車等組合，讓民眾在汰除燃油車之後不見得要更換電動車，擺脫一台燃油車換一台電動車的「一換一」思維。
楊書容強調，單純把所有車輛換成電動車，整體交通問題也無法解決。中央及地方應提出中長期綠運輸發展目標，先全面改革交通環境，提供民眾更便利的公共運輸、低碳運輸選擇。
當騎車出門成為日常，學者：先從民眾觀念改變
成功大學交通管理科學系助理教授鄭祖睿表示，許多台北以外縣市民眾都認同「沒有車像沒有腳」，不論移動距離長短都要騎車或開車出門。他調查更發現，南部縣市有高達85%以上的旅次都是私有運具移動，其中1公里內的短旅程更是占六成，凸顯大眾運輸等公共建設不便的問題。
鄭祖睿比喻，永續的綠色運輸就如同「均衡飲食」，要以公共運輸做為主食，不能偏食排除其他種運具，要正視每種運具的必要性，相互搭配。如完善鐵路或公車系統，民眾可以騎車到車站轉乘，比起民眾換電動車更永續。
鄭祖睿強調，不論何種交通規劃，民眾的觀念都是關鍵，綠色運輸不是要求民眾避免出門，而是以其他更低碳的選擇，完成原本的出行規劃。
前台北市交通局長鍾慧諭建議，只要政府落實大眾運輸導向型發展理念（Transit-oriented development，TOD），尤其加強偏鄉的公共運輸系統，就可以減少私有運具，實現「節約用車」。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。