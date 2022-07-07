綠色交通如同均衡飲食：公共運輸才是「主食」，全部轉型電動車無濟於事

環境資訊中心記者 李蘇竣報導

我國2050年淨零路徑中，為達到運輸部門減碳效果，設定目標2040年新售車輛100%電動化。不過，地球公民基金會認為，即使「全部車輛」轉為電動車也無濟於事，台灣仍有公共運輸不便的問題，完善綠色運輸規劃、減少私有運具才是更低碳的交通方式。

交通專家也建議，永續的綠色運輸就如同均衡飲食，應該以公共運輸做為「主食」，同時不偏廢其他運具。

小客車為大：運輸碳排占國家總體12%，9成6來自公路運輸

跟上國際淨零腳步，今年3月國發會公布「2050年淨零排放路徑及策略總說明」，針對運輸、住商、製造、能源等部門，預計在2030年前投入將近9000億元預算，執行相關減碳工作。

運輸方面，2019年運輸部門碳排量約占國家總體排放12.8%（3699萬公噸）。根據交通部運輸研究所統計資料，國內運輸部門的碳排放以公路運輸最高，占比高達96.76%，其次為軌道運輸，僅占2%。進一步細看公路運輸系統的碳排組成，則是小客車碳排放占比過半、最高，機車僅占12.98%。

交通部運研所提出報告建議，應優化公共運輸服務，促進民眾選擇公共運輸取代使用私有運具。報告指出，雖然國內持續加嚴汽車能源效率標準，有達成實質減碳效果，但小客車車輛登記數持續增長，整體小客車碳排仍將增加。根據交通部統計資料，小客車登記數從碳排基準年（2005）的563萬輛，2021年增加至710萬輛。

台灣運輸碳排現況 | 擷取自座談會簡報

私有運具好方便，還是公共運輸太不便？

地球公民基金會6月28日邀請交通專家舉辦座談會，指出國發會淨零路徑雖明確運具電動化的轉型願景，設定目標在2040年達成所有新售小客車均為電動車，但對公共運輸沒有太多著墨。

我國對私有運具的依賴從何而來？台灣交通安全協會副理事長林志學解釋，台灣各地的交通現況，普遍的路權弱勢者都是選擇低碳交通的用路人，如人行道或自行車道規劃不良、公共運輸不便利、機車路權不彰等，長期下來，民眾容易心生「駕車較方便安全」的念頭，而滿足私人運具的道路規劃，導致惡性循環，進一步壓縮步行、公共運輸的空間。

台灣交通安全協會副理事長林志學認為，低碳用路人長期處於路權弱勢，民眾因而對私有運具產生依賴 | 擷取自座談會直播

地球公民基金會專員楊書容指出，管制私有運具是首要任務，綠色運輸轉型工作應優先於運具電動化，才能進一步改善交通問題、推動公共運輸。

他表示，運具電動化應該採多元方式進行，搭配公共運輸、共享運具、電動自行車等組合，讓民眾在汰除燃油車之後不見得要更換電動車，擺脫一台燃油車換一台電動車的「一換一」思維。

楊書容強調，單純把所有車輛換成電動車，整體交通問題也無法解決。中央及地方應提出中長期綠運輸發展目標，先全面改革交通環境，提供民眾更便利的公共運輸、低碳運輸選擇。

地球公民基金會專員楊書容呼籲，綠運輸應優先於電動化，中央、地方都要提出具體的綠運輸目標 | 擷取自座談會直播

當騎車出門成為日常，學者：先從民眾觀念改變

成功大學交通管理科學系助理教授鄭祖睿表示，許多台北以外縣市民眾都認同「沒有車像沒有腳」，不論移動距離長短都要騎車或開車出門。他調查更發現，南部縣市有高達85%以上的旅次都是私有運具移動，其中1公里內的短旅程更是占六成，凸顯大眾運輸等公共建設不便的問題。

鄭祖睿比喻，永續的綠色運輸就如同「均衡飲食」，要以公共運輸做為主食，不能偏食排除其他種運具，要正視每種運具的必要性，相互搭配。如完善鐵路或公車系統，民眾可以騎車到車站轉乘，比起民眾換電動車更永續。

鄭祖睿強調，不論何種交通規劃，民眾的觀念都是關鍵，綠色運輸不是要求民眾避免出門，而是以其他更低碳的選擇，完成原本的出行規劃。

前台北市交通局長鍾慧諭建議，只要政府落實大眾運輸導向型發展理念（Transit-oriented development，TOD），尤其加強偏鄉的公共運輸系統，就可以減少私有運具，實現「節約用車」。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航