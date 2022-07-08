出色網速、漫遊串流：NordVPN 8大特色提供您安全快速的VPN服務

網路安全日漸受到關注，越來越多人使用VPN加密個人資料及隱藏真實IP位址來保障自己，除此之外，還可透過連接VPN解除網站或Netflix等串流平台的地區限制。NordVPN憑著安全的加密技術、出色網速表現，以及提供分割通道、Kill Switch等豐富功能，成為全球公認優質VPN。

1. 次世代加密技術保障線上安全

使用VPN最主要目的希望自己網上隱私得到保護，NordVPN採用目前仍未被成功破解的AES-256加密技術，加上雙重VPN（Double VPN）功能，為使用者的數據流量進行兩次加密，雙重保護，減低遭駭客攻擊或第三方窺探的機會。

2. 網速表現令人滿意

連接VPN後網速或多或少受到影響，但NordVPN則安全與速度並重，曾獲AV-TEST評測為速度最快的VPN。利用SpeedTest實測未連接VPN（香港伺服器）及連接NordVPN日本伺服器的網速，下載及上傳速度未有太大分別。

Photo Credit：NordVPN 未連接VPN時伺服器（香港）：下載139.29Mbps、上傳 135.21Mbps、Ping 5ms

Photo Credit：NordVPN 連接VPN日本伺服器：下載135.29Mbps、上傳 123.80Mbps、Ping 55ms

3. 全球伺服器數目多

使用者可以挑選NordVPN在59個國家的5000多台高速服務器來保護自己的IP位置。例如希望連接美國伺服器，更有美國不同地區的伺服器可供選擇，非常方便。

4. 流暢欣賞全球串流平台

近年串流媒體大行其道，大家都喜愛在Netflix、Disney+、Hulu等平台追劇、看電影，惟各大平台會因為版權問題上架作品不一。根據uNoGS網站顯示，日本有6,519部影片、4,059部電影；英國有6,400部影片、4,070部電影；美國則有5,910部影片、3,715部電影，可見各地影片數量不盡相同。

Photo Credit：NordVPN

最簡單的方法就是使用VPN解除Netflix地區限制，NordVPN的SmartPlay技術，可更改DNS伺服器及隱藏使用者實際IP，加上NordLynx技術保持網速，讓你輕鬆觀看美國、英國、日本等多個Netflix地區的影集。

5. 支援分割通道

NordVPN支援分割通道（Split Tunneling）技術，使用者可選特定特應用程式連接VPN以得到安全保障或訪問受地區限制網站；其他則存取一般網路，以便繼續瀏覽本地內容。

6. 無日誌記錄政策

VPN使用者並不希望自己的數據流量被第三方窺探，但請勿忘記VPN服務商可監視你在線上的一舉一動，所以服務商是否實行「無日誌記錄」政策（No-log Policy）十分重要。

NordVPN嚴格實行「無日誌」，保證連接VPN服務器期間所有數據不被保留、記錄或傳送至第三方。加上NordVPN總部位於巴拿馬，因為該國沒有強制性的資料保留政策，保證使用者的隱私權。此外，NordVPN在立陶宛、德國、英國和荷蘭設有辦公室以保證產品和服務的透明合法。

7. Kill Switch保護線上隱私最後一道防線

若VPN連線意外中斷，你的線上活動和資料很有可能因此暴露在不安全連線之中，而NordVPN的Kill Switch功能將成為保護網上隱私的最後防線。

此功能會持續監察VPN服務器與IP連線活動，當偵測到異常時會封鎖裝置（或指定應用程式）的網路連線，當VPN重新連線後才恢復存取，避免資料因VPN中斷而外洩。

8. 同時連接6台裝置

相信每個人身邊可以上網的裝置不只手機，還有筆電、平板等。NordVPN一個帳號能同時供6台裝置使用，並支援Android、iOS、Windows、MacOS、Linux等不同作業系統，方便自用或與家人共用。

NordVPN以大眾化價錢提供高速、安全VPN服務，方案包括：每月US$11.99、一年US$59.88（每月US$4.99）及兩年US$78.96（每月US$3.29），並提供30天內無條件退款保證，讓你充分試用NordVPN功能。

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