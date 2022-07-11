讓柯林頓與英國皇室捲入性醜聞，獄中疑似「被自殺」，轟動英美的艾普斯坦究竟是誰？

出版業巨擘羅伯特・麥斯威爾（Robert Maxwell）之女、牛津畢業的前名媛吉絲蓮・麥斯威爾（Ghislaine Maxwell），因涉及性剝削的人口販賣案件在今（2022）年6月28日被紐約法庭裁定判決20年的有期徒刑，她在1994年到2004年期間提供4名未成年少女讓當時男友傑佛瑞・艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性侵，兩人還一起從事中介未成年人賣淫的非法活動。

吉絲蓮在2021年被紐約法庭判定有罪，由於涉及四起性犯罪案，當時輿論甚至猜測她可能會被處以長達40年的刑期。

現年60歲的吉絲蓮因為是名媛的關係，又是牛津畢業的高材生，認識許多達官顯貴，她利用自身的人脈網絡介紹了許多名人給艾普斯坦，其中包括前美國總統柯林頓（Bill Clinton），以及因性侵未成年少女而被美國法庭被起訴，目前聲望跌落谷底的英國皇室成員安德魯王子（Prince Andrew, Duke of York）。

安德魯王子和艾普斯坦交情甚篤，他甚至在一場BBC的專訪中透露自己「從不後悔認識艾普斯坦」，還解釋他在2010年當艾普斯坦因人口販賣罪被判刑後，特地飛去看他的原因，是想正式為兩人的友情畫下句點——他覺得如果用打電話的方式和對方告知絕交的消息，會顯得自己太膽小、太「俗辣」了，所以堅持一定要面對面告別。

看到這裡，還不熟悉本案的讀者們，是否開始對這位讓英國王子如此在乎的性犯罪者產生莫大的好奇？到底艾普斯坦是誰？有這種能耐讓堂堂英國皇室成員、英國女王的第二個兒子如此在意，連絕交都要像那男女朋友分手那樣正式面對面談？

這篇文章就來和大家好好複習一下艾普斯坦這位和#MeToo運動脫不了關係的性犯罪者的故事，以及他至今仍讓人覺得疑點重重的「獄中自殺」。

與歷任總統和皇室成員都有好交情，艾普斯坦究竟是誰？

艾普斯坦出生於1953年的紐約，在1970年代於私立學校Dalton School擔任數學與物理老師，由於教學表現卓越，一位學生家長將他引薦給華爾街一間投資公司的負責人，開啟了他金融家的職業生涯，結果在短短四年內，這位前數理老師成為該公司的共同合伙人之一，還在1982年成立了自己的財務管理公司「J Epstein and Co.」。