1980年代中國計生政策：父母繳不出超生罰款，嬰兒被強行抱走執行「社會調劑」

（中央社）廣西全州一封信訪文件曝光了「社會調劑」超生嬰兒事件。陸媒進一步報導，申訴人1990年因繳不出超生罰款，未滿一歲的兒子被計生幹部強行抱走。他們盼有生之年能一家團聚。

中國網路近日流傳一份全州縣衛生健康局的文件，回覆信訪人稱，他們當年違反計畫生育政策超生的第7個孩子「由全縣統一抱走進行社會調劑，不存拐賣兒童的行為」，並稱未留存這些孩子去向的紀錄。

《天目新聞》採訪桂林市衛健委人口家庭科的鄧科長，鄧科長則稱1980年代證實曾有過「社會調劑」這個政策，但因為年代久遠，現在正在查閱檔案找具體的政策內容。全州縣公安局案則稱已立案偵查。

中國過去執行一胎化政策時，一般對超生父母開罰「社會撫養費」。全州以「社會調劑」之名強行帶走嬰兒的作法，引起輿論熱議。

父母繳不出「計生政策」罰款，超生兒被強行抱走

《新京報》7月5日採訪到當事人家屬。這名被抱走的男孩叫鄧小周，他的五姐鄧海榮告訴《新京報》，他們的父母育有4子3女共7個小孩，出生於1989年的鄧小周排行老么。

她說，根據當時的計生政策，鄉政府和計生站要求父母繳罰款，但家裡沒錢，一些家具、電視和豬都被帶走抵押。父親曾借了幾千元人民幣，但仍未能交齊罰款。

鄧海榮和她的大姐表示，1990年8月的一天，母親和鄧小周被安排在全州一家旅店的二樓。當時任職於全州縣安和鄉計生站的高姓人員和幾個人，把鄧小周從母親懷中抱走。

相關人員被停職調查，律師稱「可能超過法律追訴時」

根據全州衛生局引發關注的那份文件，鄧小周父母舉報的人名為「高麗君」。

鄧家人表示，他們3、4年前曾透過網路尋找鄧小周，去（2021）年派出所也曾調查弟弟失蹤事件，但一直沒消息。幾天前收到全州衛健局的信訪不予受理告知書後，父親難以接受，迫於無奈，哥哥把它發上網才引起關注。

全州的上級政府桂林昨（5）日以「不當處理信訪」，將全州衛健局局長等相關人員停職調查，並派出聯合工作組調查。

鄧海榮說，近日當地政府和派出所都有人到家裡了解狀況，鎮政府人員承諾會幫忙協尋鄧小周。她說，「父母年事已高，最大的願望是尋回弟弟，一家團聚。」

突破一般的公眾情感和道德底線的「社會調劑」

陸媒也紛紛發聲批評事件。《經濟觀察報》一篇評論說，「社會調劑」的說法「突破了一般的公眾情感和道德底線」，孩子竟然能被當作商品物資一樣統一調劑，是公眾對當地政府最大的詰問。

《新京報》一篇評論也提到，在目前「全國打拐（拐賣）」的背景下，不少父母傾全力尋找孩子，當地政府不該用「無任何紀錄」打發鄧家人的訴求。

中國過去也傳出過類似超生嬰兒被強制抱養的新聞。2014年《中國青年報》報導「被『調劑』了23年的人生」，和2011年《財新雜誌》的「邵氏『棄兒』」，分別揭露了在四川達州和湖南邵陽的故事。

《經濟觀察報》的評論呼籲，政府應調查被調劑孩子的訊息，讓他們找到回家的路，因為「當年因此失散的並不是一個，而是很多」。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：羅元祺