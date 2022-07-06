1980年代中國計生政策：父母繳不出超生罰款，嬰兒被強行抱走執行「社會調劑」
我們想讓你知道的是
全州以「社會調劑」之名強行帶走嬰兒後，公眾詰問當地政府，孩子為何能被當作商品物資一樣統一調劑，輿論也認為此作法「突破了一般的公眾情感和道德底線」。
（中央社）廣西全州一封信訪文件曝光了「社會調劑」超生嬰兒事件。陸媒進一步報導，申訴人1990年因繳不出超生罰款，未滿一歲的兒子被計生幹部強行抱走。他們盼有生之年能一家團聚。
中國網路近日流傳一份全州縣衛生健康局的文件，回覆信訪人稱，他們當年違反計畫生育政策超生的第7個孩子「由全縣統一抱走進行社會調劑，不存拐賣兒童的行為」，並稱未留存這些孩子去向的紀錄。
《天目新聞》採訪桂林市衛健委人口家庭科的鄧科長，鄧科長則稱1980年代證實曾有過「社會調劑」這個政策，但因為年代久遠，現在正在查閱檔案找具體的政策內容。全州縣公安局案則稱已立案偵查。
中國過去執行一胎化政策時，一般對超生父母開罰「社會撫養費」。全州以「社會調劑」之名強行帶走嬰兒的作法，引起輿論熱議。
父母繳不出「計生政策」罰款，超生兒被強行抱走
《新京報》7月5日採訪到當事人家屬。這名被抱走的男孩叫鄧小周，他的五姐鄧海榮告訴《新京報》，他們的父母育有4子3女共7個小孩，出生於1989年的鄧小周排行老么。
她說，根據當時的計生政策，鄉政府和計生站要求父母繳罰款，但家裡沒錢，一些家具、電視和豬都被帶走抵押。父親曾借了幾千元人民幣，但仍未能交齊罰款。
鄧海榮和她的大姐表示，1990年8月的一天，母親和鄧小周被安排在全州一家旅店的二樓。當時任職於全州縣安和鄉計生站的高姓人員和幾個人，把鄧小周從母親懷中抱走。
「當天上午8時左右，突然衝進來3名女子，外面還站著2名男子，我一個都不認識，他們從我手中搶奪孩子，我哭喊著拚命護著娃兒，但最終還是被他們搶走了。」鄧小周的母親唐月英向《香港01》說明當年事發過程。
相關人員被停職調查，律師稱「可能超過法律追訴時」
根據全州衛生局引發關注的那份文件，鄧小周父母舉報的人名為「高麗君」。
鄧家人表示，他們3、4年前曾透過網路尋找鄧小周，去（2021）年派出所也曾調查弟弟失蹤事件，但一直沒消息。幾天前收到全州衛健局的信訪不予受理告知書後，父親難以接受，迫於無奈，哥哥把它發上網才引起關注。
全州的上級政府桂林昨（5）日以「不當處理信訪」，將全州衛健局局長等相關人員停職調查，並派出聯合工作組調查。
鄧海榮說，近日當地政府和派出所都有人到家裡了解狀況，鎮政府人員承諾會幫忙協尋鄧小周。她說，「父母年事已高，最大的願望是尋回弟弟，一家團聚。」
《香港01》報導，根據《北京青年報》採訪到江蘇法德東恒律師事務所律師藍天彬。他表示，在現有法律框架下，相關國家機關工作人員是無權把小孩抱走，進行社會調劑的，「這種行為顯然是逾越職權的，是違反法律規定的，造成巨大的家庭傷痛和人間悲劇，相關國家機關工作人員涉嫌濫用職權罪。」
藍天彬稱，如果此事屬實，根據《刑法》規定，國家機關工作人員濫用職權或者怠忽職守，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失的，處3年以下有期徒刑或者拘役；情況特別嚴重的，處3年以上、7年以下有期徒刑。但因該事件發生在20世紀90年代，至今已經20多年，濫用職權罪的追訴時效期限最高為10年，「這也就可能面臨超過追訴時效期限不再追訴的現實問題。」
突破一般的公眾情感和道德底線的「社會調劑」
陸媒也紛紛發聲批評事件。《經濟觀察報》一篇評論說，「社會調劑」的說法「突破了一般的公眾情感和道德底線」，孩子竟然能被當作商品物資一樣統一調劑，是公眾對當地政府最大的詰問。
《新京報》一篇評論也提到，在目前「全國打拐（拐賣）」的背景下，不少父母傾全力尋找孩子，當地政府不該用「無任何紀錄」打發鄧家人的訴求。
中國過去也傳出過類似超生嬰兒被強制抱養的新聞。2014年《中國青年報》報導「被『調劑』了23年的人生」，和2011年《財新雜誌》的「邵氏『棄兒』」，分別揭露了在四川達州和湖南邵陽的故事。
《經濟觀察報》的評論呼籲，政府應調查被調劑孩子的訊息，讓他們找到回家的路，因為「當年因此失散的並不是一個，而是很多」。
新聞來源
延伸閱讀
- 中國人口「越來越少」的原因與影響：印度將在未來10年內成為世界人口第一大國
- 電影《嬰兒轉運站》再掀棄嬰議題，韓國「嬰兒保護艙」是遺棄還是祝福？
- 「徐州八孩案」官方聲明提油救火，荒謬故事扯出中國人口拐賣問題
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：羅元祺
Tags：
AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，為開發者與經理人提供深度交流機會，任何與雲端有所接觸的工作者都不容錯過。
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學。立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的無限可能。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！