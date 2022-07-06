《怪奇物語》第4季觀看時長緊追《魷魚遊戲》，11.5億小時成為史上最受歡迎英語影集
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《怪奇物語》第4季的總觀看時長突破10億大關，來到11.5億小時，成為Netflix旗下第二部創下此觀看時長的影集，能確定的是，《怪奇物語》第4季已經是史上最受歡迎的英語影集之一。
經過3年的等待，Netflix旗下招牌驚悚科幻影集《怪奇物語》第4季分為上下兩輯，第1輯終於在5月27日開播，而根據Netflix發布的Top 10榜單排名，《怪奇物語》第4季第1輯寫下驚人的收視數據，在5月23日至29日這一週的觀看總時長為2.86億小時，位居第一，甚至創下英語影集首映週末的最高觀看紀錄，此前紀錄為《柏捷頓家族：名門韻事》第2季的1.93億小時。
而《怪奇物語》第4季第2輯則於7月1日全球上線，在第2輯的帶動之下，《怪奇物語》第4季的總觀看時長突破10億大關，來到11.5億小時，成為Netflix旗下第二部創下此觀看時長的影集，前一部突破10億觀看時長的是《魷魚遊戲》，28天就累積至16.5億小時。
《怪奇物語》於2016年7月15日在Netflix首播，由達菲兄弟（Duffer brothers）創造的小鎮故事，將觀眾帶回80年代，其中的音樂、穿著、用語等美國流行文化，再度於現代社會掀起一波復古風潮，而《怪奇物語》系列除了有巨星薇諾娜瑞德（Winona Ryder）壓陣之外，也捧紅了米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）、芬恩伍法德（Finn Wolfhard）、蓋頓馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）、凱萊布麥克勞克林（Caleb McLaughlin）、薩迪辛克（Sadie Sink）、娜塔麗雅戴爾（Natalia Dyer）等一票童星。
觀眾對《怪奇物語》系列口耳相傳的好口碑，也反映在各大獎項上，包含黃金時段艾美獎、金球獎、英國電視學院獎、美國導演工會獎、美國編劇工會獎、葛萊美獎等各大重要獎項皆有提名紀錄，此外，更獲得美國演員工會獎最佳戲劇影集整體演出獎。
而《怪奇物語》第4季的回歸上架，也是今（2022）年上半年美劇迷的一大盛事，之前在《怪奇物語》第4季上架的帶動下，5月23日至29日之間，《怪奇物語》前3季全數重返觀看排行榜前5名，《怪奇物語》第1季以3805萬小時位居第三，《怪奇物語》第3季以2429萬小時排在第四，至於《怪奇物語》第2季則以2221小時排名第五。
而《怪奇物語》第4季分成上下輯播映，第1輯共有7集，最短一集片長為63分鐘，最長一集的片長則為98分鐘，等同於一部標準電影長片的長度，而在這樣的時數中，便有助於提升該節目的排行榜排名，最終《怪奇物語》第4季就以破紀錄的2.86億小時，成為Netflix史上首映週末收視時數最高的英語劇集。
至於在7月1日上線的第2輯，雖然僅有2集，但也各有85分鐘和150分鐘，兩集加起來將近4小時，更大幅增加了觀看時長，值得一提的是，Netflix總收看時長結算至上線28天後，因此，分為上下兩輯上線的《怪奇物語》第4季，就有一定優勢，前7集的所有觀看時間在5月27日後的28天計算，最後兩集則是在7月1日發布後的28天計算，接著再相加，換句話說，《怪奇物語》第4季的收視熱度約有56天。
也因此，《怪奇物語》第4季仍然有機會打破《魷魚遊戲》16.5億小時的紀錄，而能確定的是，《怪奇物語》第4季已經是史上最受歡迎的英語影集之一。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：羅元祺
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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