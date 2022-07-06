《怪奇物語》第4季觀看時長緊追《魷魚遊戲》，11.5億小時成為史上最受歡迎英語影集

經過3年的等待，Netflix旗下招牌驚悚科幻影集《怪奇物語》第4季分為上下兩輯，第1輯終於在5月27日開播，而根據Netflix發布的Top 10榜單排名，《怪奇物語》第4季第1輯寫下驚人的收視數據，在5月23日至29日這一週的觀看總時長為2.86億小時，位居第一，甚至創下英語影集首映週末的最高觀看紀錄，此前紀錄為《柏捷頓家族：名門韻事》第2季的1.93億小時。

而《怪奇物語》第4季第2輯則於7月1日全球上線，在第2輯的帶動之下，《怪奇物語》第4季的總觀看時長突破10億大關，來到11.5億小時，成為Netflix旗下第二部創下此觀看時長的影集，前一部突破10億觀看時長的是《魷魚遊戲》，28天就累積至16.5億小時。

《怪奇物語》於2016年7月15日在Netflix首播，由達菲兄弟（Duffer brothers）創造的小鎮故事，將觀眾帶回80年代，其中的音樂、穿著、用語等美國流行文化，再度於現代社會掀起一波復古風潮，而《怪奇物語》系列除了有巨星薇諾娜瑞德（Winona Ryder）壓陣之外，也捧紅了米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）、芬恩伍法德（Finn Wolfhard）、蓋頓馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）、凱萊布麥克勞克林（Caleb McLaughlin）、薩迪辛克（Sadie Sink）、娜塔麗雅戴爾（ Natalia Dyer ）等一票童星。

觀眾對《怪奇物語》系列口耳相傳的好口碑，也反映在各大獎項上，包含黃金時段艾美獎、金球獎、英國電視學院獎、美國導演工會獎、美國編劇工會獎、葛萊美獎等各大重要獎項皆有提名紀錄，此外，更獲得美國演員工會獎最佳戲劇影集整體演出獎。

Photo Credit: Netflix提供

而 《怪奇物語》第4季的回歸上架，也是今（2022）年上半年美劇迷的一大盛事，之前在《怪奇物語》第4季上架的帶動下，5月23日至29日之間，《怪奇物語》前3季全數重返觀看排行榜前5名，《怪奇物語》第1季以3805萬小時位居第三，《怪奇物語》第3季以2429萬小時排在第四，至於《怪奇物語》第2季則以2221小時排名第五。

而《怪奇物語》第4季分成上下輯播映，第1輯共有7集，最短一集片長為63分鐘，最長一集的片長則為98分鐘，等同於一部標準電影長片的長度，而在這樣的時數中，便有助於提升該節目的排行榜排名，最終《怪奇物語》第4季就以破紀錄的2.86億小時，成為Netflix史上首映週末收視時數最高的英語劇集。

至於在7月1日上線的第2輯，雖然僅有2集，但也各有85分鐘和150分鐘，兩集加起來將近4小時，更大幅增加了觀看時長，值得一提的是，Netflix總收看時長結算至上線28天後，因此，分為上下兩輯上線的 《怪奇物語》第4季，就有一定優勢， 前7集的所有觀看時間在5月27日後的28天計算，最後兩集則是在7月1日發布後的28天計算，接著再相加，換句話說， 《怪奇物語》第4季的收視熱度約有56天。

也因此，《怪奇物語》第4季仍然有機會打破 《魷魚遊戲》16.5億小時的紀錄，而能確定的是， 《怪奇物語》第4季已經是史上最受歡迎的英語影集之一。

Photo Credit: Netflix提供

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺