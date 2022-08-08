俄烏戰爭下美中俄的集體悲觀：樂觀與悲觀情緒如何影響國際關係？
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這種「比比看誰比較悲觀」的狀況，等若讓雙方都失去同理心，也共同對未來抱持悲觀預測，進而讓雙方都更短視的想要立即解決當下的問題，以避免未來優勢不在自己身上，藉此緩解機會之窗未來將緊閉的焦慮。
文：劉又銘
國際關係理論（以下簡稱「國關」），自一戰後發展成獨立學科，以當時歐洲盛行的「和平學研究」為主軸，將焦點放在「人性善的樂觀或悲觀」，因此開啟了「理想主義」與「現實主義」的辯論；到冷戰時代，經歷兩次世界大戰的幻滅、舊歐洲的衰亡與美國的崛起，讓國關從此成為一種「美國的社會科學」。
作為美國人「看待世界的觀點」與「統治世界的藍圖」，國關揮別了人性論、走向科學化，開始關注國家彼此互動時「對制度或權力的偏好」；也不再把「樂觀或悲觀」放在研究的範疇內，國關因此開啟了「制度自由主義」與「結構現實主義」的辯論。
但對著有《話語權的世紀角力》與《國際政治理論與喪屍》的美國塔夫特（Tufts）大學國際政治學教授Daniel W. Drezner來說，「樂觀或悲觀」作為一個理論焦點，其重要性，從沒有在當代國關研究中消失。Drezner認為，所謂「科學化的討論國家對制度與權力的偏好與否」，實際上也是一種「對制度約束能力樂觀或悲觀的認知落差」。
而冷戰結束後，結構現實主義者對「國際權力結構」是否能達成「權力平衡」或「避免安全困境」所做的討論，其實也是對「國際權力分配是否能達成穩定」上，「樂觀或悲觀」的認知差異。
Drenzer在其最新一期的《國際事務》期刊（Foreign Affairs）專文〈悲觀主義的危險〉（The Perils of Pessimism: Why Anxious Nations Are Dangerous Nations）中強調， 過去的研究，尤其是廣義的現實主義者，習慣認定權力分配的方式，也就是「有權力的強國可以對無權力的弱國做自己想做的事」，造就了和平與否的關鍵。
一旦強國想維持和平，和平就會存在。所以維持和平的方式，就是確保有一個強國可以控制所有的國家，這稱之為「霸權理論」；或者是，國際權力結構裡，沒有一個特別強的國家，一群國家的權力都是相當的，無法彼此控制、也無法消滅對方，因此和平也會存在，這則稱之為「權力平衡理論」。
但透過計算權力對比來評估和平的可能性，對Drezner來說，等若忽略了一個關鍵，也就是，國家對外行動的決策者「對未來的期望」。如果把這個時間維度放入國家的行動分析中，Drezner相信，國家領導人對國家未來命運的樂觀或悲觀，相當程度決定了國家對外行動的邏輯。
若領導人認為國家前途一片光明，則他們會傾向當下避免衝突，以全球治理與國際制度維持平盤，避免國家在當下的衝動中失去未來的機會；相較之下，若領導人認為國家前途堪慮，則他們會傾向當下鋌而走險，採取邊緣策略、軍備競賽或軍事衝突，避免國家在未來的衝突或衰弱中滅亡。
一、對未來樂觀傾向長期投資、對未來悲觀講求立即回報
這組「樂觀或悲觀」的概念，若是指向未來，也就是「一個國家或一群國家對未來樂觀或悲觀」，影響了國家會以「和平與制度方式」或「衝突與武力方式」進行對外行動。
但怎樣的國家會對自己未來的前途樂觀或悲觀呢？
強勁的出生率或移民數量所帶來的人口紅利，或持續快速的經濟增長，都讓國家菁英或決策者對國家未來前途感到樂觀。在這種樂觀的基礎上，國家前途的不確定性下滑，外交菁英就會相對樂觀的相信，國際社會會持續繁榮昌盛且有利於自身國家的崛起；若是相對在一個悲觀的基礎上，國家前途有高度不確定性，則外交精英就會悲觀地相信，國際社會險阻艱難且霸權興衰必有其時，或甚至崛起強權與既有霸權注定一戰。
英國思想史學者Steven Lukes在《權力：基進觀點》（Power: A Radical View）一書中曾表示，若一個人的概念框架裡，被視為「權力」的項目與範圍越多越廣，人們觀察世界上的「權力」就越無所不在。在國際關係中，樂觀或悲觀的領導者對於汲取什麼樣的權力來維持國家的繁榮昌盛，就有不一樣的看法。這種不同的看法，就擴張了權力的樣態。
對未來樂觀、有積極期望的決策者認為，未來的權力分配對他們的國家來說，會比現在的權力分配更好。認定未來是有利的，局勢的變遷將獎勵決策者的戰略耐心，決策者就會把資源進行更長遠的投資，加強國家的軟實力，在全球治理、文化外交、經營長期同盟與夥伴關係上努力，藉此攫取他們心中認定可以鞏固國家未來地位的各式權力。
反之，對未來悲觀，有負面預期的決策者認為，未來的權力分配對他們的國家來說，將比目前的分配更糟糕。認定未來是不利的，在局勢變遷以前，決策者就會立即採取行動，阻止外部世界變化對國家的負面影響，把資源運用在當下立即的困難，加強國家的硬實力，在軍備競賽、軍事恫嚇與勢力範圍等短期立即性可能衝突上進行預防，藉此得到他們認定可以鞏固國家當下地位的各式權力。
若我們把對未來「樂觀或悲觀」這組概念，帶入近期不停討論的「既有霸權」與「崛起強權」之間「是否注定一戰」的討論。Drezner就認為，若是一個既有霸權的國內社會與統治階層，皆洋溢著對未來的樂觀主義，那他在面對一個崛起強權變成「修正主義國家」挑戰自己的全球霸權與國際秩序時，會樂觀的以長期模式看到待這場競爭。
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