俄烏戰爭下美中俄的集體悲觀：樂觀與悲觀情緒如何影響國際關係？

文:劉又銘

國際關係理論(以下簡稱「國關」),自一戰後發展成獨立學科,以當時歐洲盛行的「和平學研究」為主軸,將焦點放在「人性善的樂觀或悲觀」,因此開啟了「理想主義」與「現實主義」的辯論;到冷戰時代,經歷兩次世界大戰的幻滅、舊歐洲的衰亡與美國的崛起,讓國關從此成為一種「美國的社會科學」。

作為美國人「看待世界的觀點」與「統治世界的藍圖」,國關揮別了人性論、走向科學化,開始關注國家彼此互動時「對制度或權力的偏好」;也不再把「樂觀或悲觀」放在研究的範疇內,國關因此開啟了「制度自由主義」與「結構現實主義」的辯論。

但對著有《話語權的世紀角力》與《國際政治理論與喪屍》的美國塔夫特(Tufts)大學國際政治學教授Daniel W. Drezner來說,「樂觀或悲觀」作為一個理論焦點,其重要性,從沒有在當代國關研究中消失。Drezner認為,所謂「科學化的討論國家對制度與權力的偏好與否」,實際上也是一種「對制度約束能力樂觀或悲觀的認知落差」。

而冷戰結束後,結構現實主義者對「國際權力結構」是否能達成「權力平衡」或「避免安全困境」所做的討論,其實也是對「國際權力分配是否能達成穩定」上,「樂觀或悲觀」的認知差異。

Drenzer在其最新一期的《國際事務》期刊(Foreign Affairs)專文〈悲觀主義的危險〉(The Perils of Pessimism: Why Anxious Nations Are Dangerous Nations)中強調, 過去的研究,尤其是廣義的現實主義者,習慣認定權力分配的方式,也就是「有權力的強國可以對無權力的弱國做自己想做的事」,造就了和平與否的關鍵。

一旦強國想維持和平,和平就會存在。所以維持和平的方式,就是確保有一個強國可以控制所有的國家,這稱之為「霸權理論」;或者是,國際權力結構裡,沒有一個特別強的國家,一群國家的權力都是相當的,無法彼此控制、也無法消滅對方,因此和平也會存在,這則稱之為「權力平衡理論」。

但透過計算權力對比來評估和平的可能性,對Drezner來說,等若忽略了一個關鍵,也就是,國家對外行動的決策者「對未來的期望」。如果把這個時間維度放入國家的行動分析中,Drezner相信,國家領導人對國家未來命運的樂觀或悲觀,相當程度決定了國家對外行動的邏輯。

若領導人認為國家前途一片光明,則他們會傾向當下避免衝突,以全球治理與國際制度維持平盤,避免國家在當下的衝動中失去未來的機會;相較之下,若領導人認為國家前途堪慮,則他們會傾向當下鋌而走險,採取邊緣策略、軍備競賽或軍事衝突,避免國家在未來的衝突或衰弱中滅亡。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

一、對未來樂觀傾向長期投資、對未來悲觀講求立即回報

這組「樂觀或悲觀」的概念,若是指向未來,也就是「一個國家或一群國家對未來樂觀或悲觀」,影響了國家會以「和平與制度方式」或「衝突與武力方式」進行對外行動。

但怎樣的國家會對自己未來的前途樂觀或悲觀呢?

強勁的出生率或移民數量所帶來的人口紅利,或持續快速的經濟增長,都讓國家菁英或決策者對國家未來前途感到樂觀。在這種樂觀的基礎上,國家前途的不確定性下滑,外交菁英就會相對樂觀的相信,國際社會會持續繁榮昌盛且有利於自身國家的崛起;若是相對在一個悲觀的基礎上,國家前途有高度不確定性,則外交精英就會悲觀地相信,國際社會險阻艱難且霸權興衰必有其時,或甚至崛起強權與既有霸權注定一戰。

英國思想史學者Steven Lukes在《權力:基進觀點》(Power: A Radical View)一書中曾表示,若一個人的概念框架裡,被視為「權力」的項目與範圍越多越廣,人們觀察世界上的「權力」就越無所不在。在國際關係中,樂觀或悲觀的領導者對於汲取什麼樣的權力來維持國家的繁榮昌盛,就有不一樣的看法。這種不同的看法,就擴張了權力的樣態。

對未來樂觀、有積極期望的決策者認為,未來的權力分配對他們的國家來說,會比現在的權力分配更好。認定未來是有利的,局勢的變遷將獎勵決策者的戰略耐心,決策者就會把資源進行更長遠的投資,加強國家的軟實力,在全球治理、文化外交、經營長期同盟與夥伴關係上努力,藉此攫取他們心中認定可以鞏固國家未來地位的各式權力。

反之,對未來悲觀,有負面預期的決策者認為,未來的權力分配對他們的國家來說,將比目前的分配更糟糕。認定未來是不利的,在局勢變遷以前,決策者就會立即採取行動,阻止外部世界變化對國家的負面影響,把資源運用在當下立即的困難,加強國家的硬實力,在軍備競賽、軍事恫嚇與勢力範圍等短期立即性可能衝突上進行預防,藉此得到他們認定可以鞏固國家當下地位的各式權力。

若我們把對未來「樂觀或悲觀」這組概念,帶入近期不停討論的「既有霸權」與「崛起強權」之間「是否注定一戰」的討論。Drezner就認為,若是一個既有霸權的國內社會與統治階層,皆洋溢著對未來的樂觀主義,那他在面對一個崛起強權變成「修正主義國家」挑戰自己的全球霸權與國際秩序時,會樂觀的以長期模式看到待這場競爭。