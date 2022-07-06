本土新增3萬4499例、95例死亡，國內首起Omicron BA.5個案，研判無社區傳染風險

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增3萬4577例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬4499例本土個案及78例境外移入；另確診個案中新增95例死亡。

指揮中心表示，今日新增之本土病例中，有1萬5919例男性、1萬8561例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前5名為新北市（5324例）、台中市（4669例）、桃園市（3687例）、高雄市（3608例）、台北市（3110例）。

今日新增167例中重症以上本土個案，以及95例死亡個案。醫療應變組副組長羅一鈞表示，95例死亡個案的年齡從90多歲到小於5歲，其中，一名1歲大男童有先天性的神經系統疾病，長期使用呼吸器，6月30日發病，包括嘔吐、呼吸喘、發燒、活力下降、餵食量減低等症狀。

該名男童7月1日送醫時，在急診室心跳停止，急救無效不幸過世，死因是新冠病毒感染與本身的先天性神經系統疾病，歸類在共病。

羅一鈞表示，重症有增加3例MIS-C個案，年齡從8個月大到12歲，3位小朋友都在6月初確診，確診過後過了大概3個多禮拜，到6月底陸續出現持續2到4天的發燒，合併腹瀉、眼睛紅、流鼻水、腹痛、脖子腫痛等相關症狀，就醫後醫師懷疑是MIS-C。

目前3名MIS-C兒童個案都還在住院中，12歲小朋友在加護病房中觀察、病況穩定；另外2個住在一般病房。兒童重症MIS-C個案累積有30位，兒童重症總計人數到達88位。

羅一鈞報告，國內空床率持續在增加，今日早上開會初步作成結論，針對台北區及東區這2個空床率比較高的區域，只要是專責病房開設數在500床以上的急救責任醫院，會將專責病床比例從現在的10％下修到5％，把空床留給非新冠的病人。

另外，北區專責病房比例仍維持在10％，中區、南區、高屏地區維持在15％。羅一鈞表示，很多醫院病床的開設還是超過比例，所以也請醫院進快調整病床數，把病床讓給非新冠的病人。

本土出現BA.5個案，研判疫情未外擴

今日指揮中心公布本土首例Omicron BA.5變異病毒，是境外移入個案接觸的2名國內家人。指標個案是一個回國家庭的媽媽，她帶2個小於10歲的小朋友從美國歸國，國內的哥哥和母親去桃園機場接送一家人回到台中。

指標個案入境的時候有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，機場的唾液採檢出爐後Ct值27確診，同行的小朋友陸續發燒、就醫採檢確診，接送的哥哥則開始咳嗽、發燒、喉嚨痛，快篩後也確診，母親在整個過程都沒有出現任何相關症狀，是因接觸者追蹤採檢才確診。

這是國內首起BA.5確診個案，但一家人在接送過程中全程都有戴口罩，也沒有人喝水、飲食、肢體接觸，但車窗緊閉、可能導致通風比較差。2位確診的國內家人都有打3劑疫苗，皆為2劑AZ加上1劑莫德納。

經疫調發現，確診的哥哥和母親在傳染期間幾乎都沒有出門，只有匡列一位密切接觸者，經過PCR採檢也是陰性，目前研判本土BA.5沒有出現疫情外擴的狀況。

羅一鈞表示，透過這起事件，知道親友接送會有風險，目前估計入境的旅客中有25％是親友開車前往接送，所以特別針對5點提醒，像是最好由打滿3劑或2劑疫苗的人擔任接送角色，減少同車者，接送者穿戴手套口罩，上車前入境的人在手部、鞋底和行李噴酒精消毒等等。

羅一鈞提醒，針對乘客碰觸到的區域，例如車門的把手、座椅或安全帶扣環，在接送後要加強擦拭。另外建議接送完成後，通常入境旅客隔天就會知道唾液篩檢結果，建議有接送的親友主動詢問。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺