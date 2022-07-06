本土新增3萬4499例、95例死亡，國內首起Omicron BA.5個案，研判無社區傳染風險
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今日指揮中心公布本土首例Omicron BA.5變異病毒，是境外移入個案接觸的2名國內家人，但一家人在接送過程中全程都有戴口罩，也沒有人喝水、飲食、肢體接觸。
中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增3萬4577例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬4499例本土個案及78例境外移入；另確診個案中新增95例死亡。
指揮中心表示，今日新增之本土病例中，有1萬5919例男性、1萬8561例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前5名為新北市（5324例）、台中市（4669例）、桃園市（3687例）、高雄市（3608例）、台北市（3110例）。
今日新增167例中重症以上本土個案，以及95例死亡個案。醫療應變組副組長羅一鈞表示，95例死亡個案的年齡從90多歲到小於5歲，其中，一名1歲大男童有先天性的神經系統疾病，長期使用呼吸器，6月30日發病，包括嘔吐、呼吸喘、發燒、活力下降、餵食量減低等症狀。
該名男童7月1日送醫時，在急診室心跳停止，急救無效不幸過世，死因是新冠病毒感染與本身的先天性神經系統疾病，歸類在共病。
羅一鈞表示，重症有增加3例MIS-C個案，年齡從8個月大到12歲，3位小朋友都在6月初確診，確診過後過了大概3個多禮拜，到6月底陸續出現持續2到4天的發燒，合併腹瀉、眼睛紅、流鼻水、腹痛、脖子腫痛等相關症狀，就醫後醫師懷疑是MIS-C。
目前3名MIS-C兒童個案都還在住院中，12歲小朋友在加護病房中觀察、病況穩定；另外2個住在一般病房。兒童重症MIS-C個案累積有30位，兒童重症總計人數到達88位。
羅一鈞報告，國內空床率持續在增加，今日早上開會初步作成結論，針對台北區及東區這2個空床率比較高的區域，只要是專責病房開設數在500床以上的急救責任醫院，會將專責病床比例從現在的10％下修到5％，把空床留給非新冠的病人。
另外，北區專責病房比例仍維持在10％，中區、南區、高屏地區維持在15％。羅一鈞表示，很多醫院病床的開設還是超過比例，所以也請醫院進快調整病床數，把病床讓給非新冠的病人。
本土出現BA.5個案，研判疫情未外擴
今日指揮中心公布本土首例Omicron BA.5變異病毒，是境外移入個案接觸的2名國內家人。指標個案是一個回國家庭的媽媽，她帶2個小於10歲的小朋友從美國歸國，國內的哥哥和母親去桃園機場接送一家人回到台中。
指標個案入境的時候有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，機場的唾液採檢出爐後Ct值27確診，同行的小朋友陸續發燒、就醫採檢確診，接送的哥哥則開始咳嗽、發燒、喉嚨痛，快篩後也確診，母親在整個過程都沒有出現任何相關症狀，是因接觸者追蹤採檢才確診。
這是國內首起BA.5確診個案，但一家人在接送過程中全程都有戴口罩，也沒有人喝水、飲食、肢體接觸，但車窗緊閉、可能導致通風比較差。2位確診的國內家人都有打3劑疫苗，皆為2劑AZ加上1劑莫德納。
經疫調發現，確診的哥哥和母親在傳染期間幾乎都沒有出門，只有匡列一位密切接觸者，經過PCR採檢也是陰性，目前研判本土BA.5沒有出現疫情外擴的狀況。
羅一鈞表示，透過這起事件，知道親友接送會有風險，目前估計入境的旅客中有25％是親友開車前往接送，所以特別針對5點提醒，像是最好由打滿3劑或2劑疫苗的人擔任接送角色，減少同車者，接送者穿戴手套口罩，上車前入境的人在手部、鞋底和行李噴酒精消毒等等。
羅一鈞提醒，針對乘客碰觸到的區域，例如車門的把手、座椅或安全帶扣環，在接送後要加強擦拭。另外建議接送完成後，通常入境旅客隔天就會知道唾液篩檢結果，建議有接送的親友主動詢問。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。