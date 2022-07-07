日本電信KDDI通訊大故障：近4000萬條線路癱瘓，官方警覺智慧型手機普及可能引發國安危機

高達3915萬線路中斷

日本三大電信公司之一的KDDI（au）在7月2日凌晨爆發電信業有史以來最大的故障風波。高達3915萬電話線路一夕間幾乎癱瘓，KDDI公司在大動作召開謝罪記者會之餘，日本官方總務省更罕見提出警告，未來將看KDDI提出的報告，打算進一步對其進行行政處分。

事件起因，發生在2日凌晨1:35左右，在進行機台維修作業時，部分儲存資料的核心路由器（Core Router）突然發生故障。隨後保存電話錄音的資料庫開始出現不正當的過度集中連結，進一步造成通話癱瘓。

官方的總務省雖然在2日凌晨3點接到KDDI通報，並指示趕緊修復，但隨後包括KDDI社長高橋誠在內的高級幹部，因為都是使用自家公司的通訊系統，紛紛陷入不能聯絡彼此的狀況，各自成為「通訊難民」。

由於KDDI除了下轄的au通訊外，還包括樂天Mobile等實惠型通訊服務，相當受到年輕族群歡迎。一瞬間無法通訊，讓許多人苦不堪言，物流、醫療、交通、氣象等聯繫上紛紛出現問題，就算到4日逐漸恢復通訊，但為了避免流量再度爆掉，官方還是將流量上限降到50％，打電話等還是有出現打不通的情況。

日官方將進行糾正

最終，在經過三天半、共86小時後，KDDI公司宣布「完全修復」。KDDI技術擔當・也是董事的吉村和幸，並在5日的記者會再度謝罪。雖然官方稱，真正通訊出問題的時間是61個半小時，但為了做全面的檢修，還是花了整整24小時再次檢測系統是否穩定，最後才真正予以通過。

創立於2000年的KDDI，是在日本電話民營後，僅次於前國營公司NTT DOCOMO的第二大電信公司。除了擁有超過4萬7000名員工外，事業也遍布全球。這次意外發生，從當初社長親自主持道歉記者會。最後一刻時，董事吉村和幸也親臨現場說明，可見公司真的面臨企業危機。

只是，日本政府對此並不買單，總務大臣金子恭之在記者會上指出，KDDI公司「身為重要的通訊設施事業者，卻沒有發揮應有的責任」，表示今後將邀請社會賢達人士就如何防止再犯等進行議論。