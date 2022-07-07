台南狼師與瑞士乳酪理論：多道防線卻層層失守，為什麼校園性侵案會不斷地發生？

無感之一：只看到自己的利益，看不見受害者的傷

二十多年前，張博勝在N國小期間（民國89年），在班級中以教授健康教育為由，要求班級女學生逐一或三個一組進入視聽教室的音控室內，予以脫褲子、撫摸下體。

被害女學生A將此事告知家長，當時的校長林信宏輾轉知悉並交辦主任許崑泉調查處理，但是兩人都沒有通報教育局，反而是帶著水果禮盒，偕同張博勝去A女家拜訪致歉。

林信宏校長並向家長表示：「我快退休了，怕影響到退休金，而且張博勝還年輕，拜託不要提告。」最後A女家長雖未提告，但是要求校長將張博勝調離。

但，還不只這樣，沒有教育局協調，事發後他如何能和太太一起調到S國小？根據監察院調查報告，前校長林信宏事發之後有向時任台南縣政府教育局（現為台南市教育局）前督導林慶煌報告，但林選擇知情不報，且當兩年前台南地檢署展開調查時，林督導的前後說詞反覆與矛盾、意圖推卸責任。

有公權力處理校園性侵事件的校長、督學動用各種關係說法，規避處理問題，當然可惡；更可惡的是，他們做這一切，為的只是眼前的退休金、同事情誼，因而被犧牲的不只是那時的學生，還有之後二十年間遇到張博勝的學生。

S國小女童性侵案爆發時，台南市教育局長鄭新輝跟媒體表示「三天內勢必把它調查清楚」，他本意或許是要強調教育局對此案的重視，但是校園性侵案往往長達數年甚至數十年，教育局不先找出受害者，而是宣示處理時間，到底是在急什麼？從N國小到S國小，教育局仍然不明白校園狼師是慣犯、累犯，是校園安全出了問題的重要警訊。

無感之二：知情不報的老師們，只想息事寧人

根據監察院調查，當年N國小受害女童A只有十歲，她與同學們都認為不能只以調校處理張博勝，因而向學校表示：張老師應該要關起來！主任找舉發的三個女生在音樂教室錄影蒐證。結束後，在場觀看的林姓女老師大聲責罵三個女生不要亂講話，還說：「張老師都要調走了，你們還要怎樣？」

人本在追查張博勝不良事蹟過程中發現，張在S國小任教期間，有學生向導師反應，在游泳池女更衣室被張老師錄影拍攝，導師說：「我會去了解看看。」之後沒有下文；有教練在學生進入游泳池後，會刻意把鐵柵欄的門鎖上，不讓張老師進入；某女教練不便直接指責張老師，她說：「會以『噹』女生的方式，讓學生知道界線，來暗示張老師不要靠近游泳池。」

即便游泳教練企圖用自己的方式保護孩子，依舊知情不報。依照性別平等教育法的條例，「任何人都能向學校或主管機關提出檢舉。」這已經是身為教職人員的基本常識，如果是因為沒有勇氣舉報同事，那他們為何有勇氣禁止張博勝進入泳池內照相？

此外，某家長曾打電話給校長檢舉：「你們學校有個張老師會亂摸學生⋯⋯。」校長的回應卻是：「姓張的老師好多個⋯⋯。」

學校長期以來睜一隻眼、閉一隻眼，不願正視張博勝行為的問題，正是這些受害者再一次被漏接的原因。