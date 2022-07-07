台南狼師與瑞士乳酪理論：多道防線卻層層失守，為什麼校園性侵案會不斷地發生？
我們想讓你知道的是
曾被譽為教育界美麗風景的國小教師張博勝，被爆出性侵與性騷多名女童，令人驚訝的不是他犯罪有多麼的精巧或掩人耳目，而是明明有這麼多層防護網，也有這麼多人聽聞類似的事情一再發生，卻沒有人願意跳出來將這一切的暴行畫下休止符。
文：陳稚宜
2019年3月，台南市爆出S國小導師張博勝涉及性侵害女童長達兩年。
案件審理期間，張博勝在法庭上說：「我會看當時她的狀況及有無第三人在場，也是會考量到她的感受。讓她體驗過至少三次快感的感覺。」如此無恥且毫無悔意的辯稱，最終，最高法院認定張博勝判刑4年10月定讞。
校園性侵事件的確令人髮指，但是更應該檢討的是為什麼校園性侵案會不斷地發生？
無感的體制，是狼師的溫床
當我聽聞這起案件的內容，想起了常被運用在工安、資安意外的瑞士乳酪理論（Swiss Cheese Model），事故的發生的從來都不是某個單獨的原因，或是檢討加害人就可以的，而是因為多個疏失同時出現才發生了這樣的局面。
校園師對生性侵案不是偶發事件，總會有跡可循，當狼師的行跡敗露卻沒有人出面制止，如魚得水的狼師，利用師生之間懸殊的權力不對等，受害者就一個一個滑落成為狼師的囊中物。
無感之一：只看到自己的利益，看不見受害者的傷
二十多年前，張博勝在N國小期間（民國89年），在班級中以教授健康教育為由，要求班級女學生逐一或三個一組進入視聽教室的音控室內，予以脫褲子、撫摸下體。
被害女學生A將此事告知家長，當時的校長林信宏輾轉知悉並交辦主任許崑泉調查處理，但是兩人都沒有通報教育局，反而是帶著水果禮盒，偕同張博勝去A女家拜訪致歉。
林信宏校長並向家長表示：「我快退休了，怕影響到退休金，而且張博勝還年輕，拜託不要提告。」最後A女家長雖未提告，但是要求校長將張博勝調離。
但，還不只這樣，沒有教育局協調，事發後他如何能和太太一起調到S國小？根據監察院調查報告，前校長林信宏事發之後有向時任台南縣政府教育局（現為台南市教育局）前督導林慶煌報告，但林選擇知情不報，且當兩年前台南地檢署展開調查時，林督導的前後說詞反覆與矛盾、意圖推卸責任。
有公權力處理校園性侵事件的校長、督學動用各種關係說法，規避處理問題，當然可惡；更可惡的是，他們做這一切，為的只是眼前的退休金、同事情誼，因而被犧牲的不只是那時的學生，還有之後二十年間遇到張博勝的學生。
S國小女童性侵案爆發時，台南市教育局長鄭新輝跟媒體表示「三天內勢必把它調查清楚」，他本意或許是要強調教育局對此案的重視，但是校園性侵案往往長達數年甚至數十年，教育局不先找出受害者，而是宣示處理時間，到底是在急什麼？從N國小到S國小，教育局仍然不明白校園狼師是慣犯、累犯，是校園安全出了問題的重要警訊。
無感之二：知情不報的老師們，只想息事寧人
根據監察院調查，當年N國小受害女童A只有十歲，她與同學們都認為不能只以調校處理張博勝，因而向學校表示：張老師應該要關起來！主任找舉發的三個女生在音樂教室錄影蒐證。結束後，在場觀看的林姓女老師大聲責罵三個女生不要亂講話，還說：「張老師都要調走了，你們還要怎樣？」
人本在追查張博勝不良事蹟過程中發現，張在S國小任教期間，有學生向導師反應，在游泳池女更衣室被張老師錄影拍攝，導師說：「我會去了解看看。」之後沒有下文；有教練在學生進入游泳池後，會刻意把鐵柵欄的門鎖上，不讓張老師進入；某女教練不便直接指責張老師，她說：「會以『噹』女生的方式，讓學生知道界線，來暗示張老師不要靠近游泳池。」
即便游泳教練企圖用自己的方式保護孩子，依舊知情不報。依照性別平等教育法的條例，「任何人都能向學校或主管機關提出檢舉。」這已經是身為教職人員的基本常識，如果是因為沒有勇氣舉報同事，那他們為何有勇氣禁止張博勝進入泳池內照相？
此外，某家長曾打電話給校長檢舉：「你們學校有個張老師會亂摸學生⋯⋯。」校長的回應卻是：「姓張的老師好多個⋯⋯。」
學校長期以來睜一隻眼、閉一隻眼，不願正視張博勝行為的問題，正是這些受害者再一次被漏接的原因。
無感之三：警方們沒有性別知能與保護兒童的意識
去年11月，法院判決定讞之後，張博勝沒有入監服刑。一直到今年四月，人本教育基金會發現，張博勝早已在今年一月被通緝，立即呼籲「張博勝再犯的可能很高，且通緝後還在外流竄，還會有多少小孩受害不得而知，請台南警方加油亡羊補牢，且慎重考慮提升緝捕張博勝的能量。」人本新聞稿發出後，台南警方在28小時內逮獲狼師，可見人不難抓。
新聞報導說，檢方表示，張博勝的加重強制猥褻罪行屬於一般發布通緝的流程，一般流程會讓警察機關知道案況，警方應該要能判斷通緝犯是否會對社會造成危害。檢方期待警察可以判斷張博勝是否會對社會造成危害，剛好說明了警察不主動積極的原因──「狼師」不會對社會造成危害。
事實上，逃亡中的張博勝也可能會帶著相機在路上尋找兒童伺機犯案；而出面指控張博勝的受害者，每一位他都認識也知道對方的住處，一直到張博勝被緝捕到案，受害者們才真的鬆了一口氣。
警察以及社會忘了，張博勝侵犯的對象是沒有能力保護自己的兒童，而這些兒童需要的正是警察與體制的保護。看不到兒童需求的社會，縱容了校園師對生性侵事件。
瑞士乳酪的洞孔，是整體社會的責任
有人以為只要有吹哨者，事情就會有所不同，但是就這麼剛好「每片乳酪都有洞」。張博勝性侵案，揭發的是整體社會、教育界隱匿狼師的結果。在官僚本位主義之下，該有的分工合作變成貌合神離，應有的相互支援變成各自為政，那我們當然要問，怎麼每片不同的乳酪疊在一起就那麼剛好「一洞到底」？
因此追究體制與社會的責任，我們才能實現正義。本會在「學生安全，政府有責」（2019）的記者會之後收到許多曾經待過這兩所國小的校友來信，他們看到新聞後，心裡都很難受，後悔當初沒有追究張老師「怪怪」的部分，甚至懊惱自己當時沒有勇敢的站出來舉發。
這些來信的人，因為憶起過往，無法逃避內心的感覺。而我們追究體制責任，就是希望體制不要逃避。不只不要逃避責任，也不要逃避內心的感覺。體制必須要「有感」，一個麻木的體制，所帶來的危害，並不亞於狼師張博勝的惡。有感的體制才能提供孩子安全的環境。
本文經人本教育札記授權刊登，原文刊載於此
原標題：為什麼明明有很多道防線，卻道道都失守？
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。