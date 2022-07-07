松重豐《空洞的內在》：木造佛像的空洞放得下很多東西，像你這種人的牢騷，裝再多都沒問題
我們想讓你知道的是
《孤獨的美食家》、《深夜食堂》、《今日的貓村小姐》松重豐，以「演員」為主題的首部創作，12篇二線演員牢騷系連作短篇＋25篇工作札記、幕後花絮及日常生活小品。
文：松重豐
【節錄】公車裡〔序曲〕
寺院內部遠比想像要寬廣得多，因為下雨的關係，一個前來參拜的客人也看不到。我走了一會兒，看見櫃臺在左手邊。我在櫃臺付了七百圓的拜觀費，從窗口老人的手中接過找零的零錢，及一本蓋了印章的小冊子。這就跟門票是一樣的概念。就當作是我為了躲雨，走進咖啡廳點了一杯咖啡吧。
小冊子上寫著廣隆寺是京都最古老的寺院，名稱與位於奈良的法隆寺相近，同樣都是與聖德太子頗有淵源的名剎。當初入學考的時候，我明明選擇的是日本史，此刻卻對這座寺院一無所知，讓我不禁為自己感到丟臉。廣隆寺主要供奉的是國寶彌勒菩薩像。這天下午並沒有校外教學的學生團體，再加上因為下雨的關係，通往靈寶殿的一路上沒半個人影。
我行了禮之後走進殿內。寬敞的殿內正前方，便是那尊美麗的彌勒菩薩像。
「彌勒菩薩半跏思惟像」。
我一看那佛像，就有一種似曾相識的感覺。不過這是理所當然的事，每個人都曾在日本史的課本上見過。如今親眼目睹實物，讓我忍不住想要跪下來膜拜。那並不是一種屈服於高壓震懾的敬畏感，而是一種忍不住想要敞開胸懷獻上一切的祥和感。我完全沒有任何通靈能力，也不曾信奉任何宗教，為何我會有這樣的感覺，我自己也說不出個所以然來。
佛像的前方有一些榻榻米，方便讓信眾坐著與佛像正面相望。由於殿內一個人都沒有，我得以坐在佛像的正前方。我什麼事也沒做，就只是坐在那裡消磨著時間。我好像對佛像說了些話，也好像聽見佛像對我說了些話。我不記得自己在那裡坐了多久，但可以肯定的是我一直坐到閉殿的時間才離開。
坐在公車站的長椅上，我等待著公車到來。探出頭來的陽光，帶走了長椅上的雨水，傍晚的街道也恢復了該有的熱絡。不久之後，開往京都車站的72路公車到站，我拖著沉重的行李上車，走向最後面的座位。雖然這時是尖峰時間，但是我運氣很好，公車裡沒什麼乘客。
我得以坐在最後座，把行李放在旁邊。我的前面坐著一個老人，他一直以手拄著臉頰，看著窗外的景色。今天的晚餐就在四條烏丸吃紅燒鯖魚吧。我在心中喃喃自語。
「你是演員嗎？」坐在前面的老人忽然轉頭問我。我無法分辨對方是男性還是女性。不過我看他翹著腳，或許是老爺爺的機率高一些。年紀愈大的老人，性別的差異愈不明顯。不過再仔細一看，對方到底多大年紀，我也說不上來。
「對。」我朝著對方輕輕點頭。接下來陷入了一陣沉默，我猜想對方可能是想不起來我叫什麼名字吧。通常遇到這樣的情況，對話就會到此結束。
「你演過什麼？」對方操著一口柔和的京都腔。
「呃，很多。」當然沒有所謂的代表作。我猜想對話大概會到此結束，於是轉頭面向窗外。
「你看了好久。」老人說道。我不知道他這句話是什麼意思。
「我偶爾會遇到像你這樣來太秦拍戲的演員，大多都是一個人來。」我這才醒悟，他就是剛剛坐在售票口裡的老人。
「啊，方才很謝謝你。」我說道。
「你一直看到剛剛，對吧？」
「是啊，一個沒注意，竟然待了這麼久。」
「你是第一次來？」
「對。」
「那佛像很美吧？」
「真的很漂亮。」廣隆寺就在片場的旁邊，應該常會有演員到寺院裡打發時間吧。對老人來說，像我這樣的參拜者應該是一點也不稀奇才對。
「想通什麼了？」
「咦？什麼意思？」
「你不是跟菩薩對話了好久？」
「呃，該說是對話嗎？好像是我在發牢騷，又好像是菩薩在安慰我，當我回過神來，已經五點了。」我老實回答。
「那尊菩薩啊，裡頭可是空空如也呢。」
「咦？」
「像那樣的木造佛像，要把裡頭挖空得花上不少工夫，但如果沒這麼做，可沒有辦法保存上千年。裡頭挖空了之後，一來發生火災時方便搬運，二來也比較不會龜裂，可說是相當聰明的作法。」
「原來如此。」我表現出一副欽佩的態度。
「那個空洞裡可以放得下很多東西，像你這種人的牢騷，裝再多都沒問題。」
「噢。」
「換了另外一個人，裡頭又變空了，又可以裝得下很多東西，很厲害吧？有人說那就叫作宇宙，我一輩子沒離開過京都，不太清楚宇宙是什麼玩意。」
「宇宙……？」
公車的顛簸維持著舒適的節奏。太陽西下，京都的街景逐漸染上霓虹色彩，轉變為繁華的鬧區景象。
「小哥，你的工作不也是這樣？扮演各種不同的角色，就好像把東西放進容器裡又拿出來。」
我一時不知該說什麼才好，甚至連隨口附和也沒有辦法。老人微微一笑，又說道：「看來你的裡面也是空空如也。」
我感覺這句話切中了核心，如一顆重石壓在我的胸口。
「我真的是空空如也，什麼也沒有。」我說道。
老人緩緩轉身面對正前方，按了下車鈴。
「下次有空，再到我們寺裡來看佛像吧。」
「謝謝，很高興跟你聊天。」
「對了，『空空如也』並不代表『什麼也沒有』。」老人說完這句話，便在烏丸御池的公車站下了車。
那兩個詞在我的腦海裡不斷盤旋。
書籍介紹
本文摘錄自《空洞的內在（《孤獨的美食家》松重豐首部創作）》，臉譜出版
作者：松重豐
譯者：李彥樺
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【作者介紹】
松重豐，演員。生於1963年日本福岡縣。曾是蜷川幸雄「蜷川STUDIO」成員，活躍於電影、電視劇及舞台劇。2007年以電影《Talk, Talk, Talk》獲第62回每日電影獎男配角獎。2012年《孤獨的美食家》為其主演的第一部電視劇。《添好孕》為主演的第一部電影。2020年因為出演《今日的貓村小姐》中的貓而蔚為話題，也擔任廣播節目「深夜的音樂食堂」電台主持人。
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。