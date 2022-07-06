王道銀行與曉明女中攜手，推出曉明女中認同卡

曉明女中與王道銀行合作推出「曉明女中認同卡」，只要持該卡刷卡消費，王道銀行將捐贈一般消費金額之0.8%回饋金予曉明女中校務發展基金，用以支持學校經營發展與培育未來人才，歡迎曉明女中校友、師生、家長以及一般大眾申辦。

至2022年底，即日起持卡人只要持王道銀行「曉明女中認同卡」刷卡消費，除了可享每月刷卡一般消費金額之0.2%不限通路且無上限的現金回饋，王道銀行更將提撥每筆一般消費金額之0.8%回饋金捐贈予曉明女中校務發展基金，讓刷卡消費的同時亦能為教育事業盡一份心力。此外，於九月底前完成開戶申辦，並於次月底前任刷三筆新台幣366元以上之一般消費或是開立一筆至少新台幣3,666元之一個月期以上定存且綁定王道銀行LINE個人化服務，還可另外獲得王道銀行新戶禮新台幣366元現金回饋。

「曉明女中認同卡」簽約儀式由王道銀行李芳遠總經理(右)及曉明女中劉瑞瓊校長(左)及共同主持。Photo Credit : 王道銀行

今日舉辦的「曉明女中認同卡」簽約合作儀式，由曉明女中校長劉瑞瓊及王道銀行總經理李芳遠共同主持，曉明女中劉碧昭主任、家長會陳郁蓁會長、校友會陳怡君理事長以及王道銀行金融業務處林一鋒處長均到場支持。曉明女中認同卡共推出「珍愛曉園」以及「星光曉園」兩款卡面，卡面設計結合代表校名的拉丁原文Stella Matutina以及校園代表性建築，承載著曉明女中師生、校友與家長的共同記憶與認同，期能偕同眾人之力，共同為曉明女中校務發展注入新的動力。

曉明女中認同卡(珍愛曉園) Photo Credit : 王道銀行