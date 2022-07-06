繼鴻海、台泥之後，台塑宣布投入160億元蓋電池芯廠，補足台灣電動車供應鏈關鍵拼圖

近年來電動車產業風起雲湧，其最重要的零組件就是「電池」。再繼鴻海、台泥後，台塑5日宣布兩階段投入新台幣160億元，將在彰化興建電池芯廠房，預計2027年完工量產，將達到設置5GWh，正式宣告台灣進入電池三雄的嶄新局面。

台塑投入160億打造電池產業，預計規模達5GWh

台塑集團昨（5）日宣布成立「台塑新智能科技公司」，由台塑生醫董事長王瑞瑜擔任董事長，總經理則是台塑生醫總經理劉慧啟。該公司是台塑、南亞、台塑石化、台化及台塑生醫共同出資成立，資本額新台幣70億元。

未來160億元將分兩階段投資，在彰濱工業區設置5GWh（50億瓦時）的磷酸鋰鐵電池芯（LFP）廠房。

王瑞瑜指出，第一階段預計投資60億元，設置規模2.1GWh的磷酸鋰鐵電池芯廠，預計明年動工、2024年可以量產；第二階段則預計投資100億元、2025年起建，設置規模2.9GWh的磷酸鋰鐵電池芯廠，目標2027年完工量產。

台塑布局新能源26年

他表示，台塑整合企業內相關資源，全力推動新能源關鍵技術與產業布局。台塑新智能將跨入節能、儲能、新能源與循環再利用等4大領域。

台塑強調，新能源領域的發展布局已近26年，目前已掌握多項新能源領域關鍵材料技術與量產能力，以電池芯為例，包括鋰鐵正極材料、電解液、鋰電銅箔、隔離膜用PP等，材料自製率已達70%以上。

未來將供應台灣、日本、美國、東南亞等地區各類UPS緊急備用電源需求外，亦結合翰可能源、華城電機等合作夥伴，加速布局台電AFC電網調頻服務、用電大戶及風力發電等領域之電網級儲能貨櫃市場，

台塑預計2022年底前的設置容量將可超過50MW（50百萬瓦），後續亦已著手規劃2座100MW電網級超級儲能站。

鴻海電池產能超過1GWh、台泥可擴至3.3GWh

鴻海也是聚焦在磷酸鋰鐵電池芯，預估將投入新台幣60億元，未來不排除擴廠需求，目標2024年第1季量產，將提供電動巴士、電動車及儲能等電池芯應用初期導入時的需求，產能可超過1GWh。

還有，台泥集團旗下的能元科技，2022年產能可擴至3.3GWh，主要是鋰三元電池；喬信電池年產能為1.2GWh，為圓柱型/軟包型的鋰三元電池；格斯科技2022年擬擴充至1GWh，也是鋰三元電池；輝能年產能可達1GWh；台達電今年擬擴充至0.4GWh。

台灣零零總總做電池芯的廠商大約有十多家，不過目前檯面上以台泥、台塑和鴻海為主要3強。日前行政院副院長沈榮津表示，台灣發展電動車唯一缺的就是電池，未來此3強將把電動車缺的部分補起來。

未來全球電池芯規模上看1200GWh

工研院目前推估，不論是再生能源電網或電動車，最關鍵的技術就是儲能系統。其中以鋰電池占8成以上，為市場主流技術。就全球市場而言，包括電動車輛及定置儲能系統在內，2021年全球鋰電池需求量為303GWh，2030年將超越1200GWh，增至4倍以上，市場規模相當可觀。

日後幾年內台灣開出的電池芯產能僅達13GWh左右（包含台塑、鴻海和台泥等），仍有相當擴張產能的空間。

工研院研究員林玉圓強調，台灣的科技製造能量在國際上名列前茅，在電池產業也有許多指標性廠商，包含正負極材料、電解液、到電池模組、電源管理及控制系統，台企均有布局，可惜受限經濟規模，大多以利基市場為主。

未來進入固態電池時代，供應鏈的全新洗牌，將提供台廠更好的發展契機，先進技術的研發投入，就是當前最重要的關鍵。

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核稿編輯：翁世航