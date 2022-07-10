NBA刺青文化的演變（下）：刺青成為個性簽名，球員刺上對自己具有重大影響的人事物
我們想讓你知道的是
對比1980年代的保守，現今的NBA要找到沒有刺青的球員恐怕跟找亞洲球員一樣困難，球員都在自己的身體刺上對自己的心理、態度具有決定性影響的圖像或詞彙，舉凡名人頭像、金句、信仰都是常見的素材。
2010年代：百家爭鳴
當今的NBA簡直是1980年代翻版，相反的是，現在要找到身上無紋身的球員越來越困難。球迷們仍能看到許多明星選手身上沒有可見刺青，如聯盟MVP「小丑」約基奇（Nikola Jokic）、「希臘怪物」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）、恩比德（Joel Embiid）等，但保持身體無刺青的選手逐漸稀少。
「就連形象乾淨的柯瑞（Stephen Curry）身上都有不少刺青。他右手腕上有希伯來聖經經文、二頭肌上有＂WOE（追求卓越，working on excellence）＂、左手無名指上刺有代表他妻子的字母＂A＂等。與八零年代不同，刺青已經不是評價一個選手形象的標準。」——刺青師韋布（Steve Wiebe）
在選秀會上，新秀們會討論媒體日時要秀出什麼樣的新刺青；選手們會在休息室內互相比較身上的刺青，互相推薦認識的刺青師給隊友們認識。前公鹿後衛詹寧斯（Brandon Jennings）回憶起看到隊友萊特（Dorell Wright）背部的刺青由誰操刀，進而認識韋布，據說這位知名刺青師最初是由著名扣將史密斯（Josh Smith）推薦給聯盟其他選手。
身為NBA選手，他們時間寶貴，很難特地去刺青店躺個一、兩小時，通常會邀請刺青師到自宅服務。根據詹寧斯的說法，他會「綁架」韋比兩個星期，一起在他家中思考，從電影、音樂、葡萄酒、餐廳等成長經歷中尋找靈感。僅僅三季，詹寧斯身上就佈滿刺青，例如右肩上有著知名「難民營樂隊（Fugees）」主唱希爾（Lauryn Hill）肖像；上還能找到他最愛的紅酒「Paraduxx」與各式短語。
「我認為希爾的肖像引起其他選手們的注意，他們喜歡那個作品，越來越多人找我合作。」——韋布
韋布發現選手們比起上身，很多人更愛在腿部創作。仔細看泰坦（Jayson Tatum）、杜蘭特（Kevin Durant）等選手，他們的手部仍有不少留白，但腿部幾乎已經被刺青覆蓋，像是泰坦膝蓋上有自己的生日年、生涯穿過的球衣、向布萊恩（Kobe Bryant）致敬與自己家人的肖像。
在2016年多倫多明星賽首次見面後，同一年季末，杜蘭特致電給韋布：「嘿！我在拉斯維加斯參加美國隊訓練營，我一直想要一個Tupac肖像刺青，你有辦法幫我刺一個嗎？」
韋布迅速抵達，在杜蘭特房間床上為他刺下這位偉大饒舌歌手肖像，這時在飯店內到處串門子的中鋒喬丹（DeAndre Jordan）正好來到。看到杜蘭特小腿上的刺青，喬丹開口：「我預約明天」。接下來的兩天，韋布在喬丹身上刺下歌手馬文．蓋（Marvin Gaye）、雷．查爾斯（Ray Charles）、尼爾森（Willie Nelson）、演員湯米・鐘（Tommy Chong）、強尼戴普（Johnny Depp）的肖像。
不只喬丹，杜蘭特身上也有很多歌手刺青，包含他的「初戀」艾莉婭（Aaliyah）、「TLC」的洛佩茲（Lisa Lopes）、饒舌團體「武當幫（Wu-Tang Clan）」、The Diplomats，在他大腿上有個詹姆斯（Rick James）的肖像，這能讓他想起在祖母家中的音樂記憶。
除了在拉斯維加斯訓練營，韋布後續也跟著兩人到希臘、荷蘭度假，整個休賽季為他們刺了超過十個紋身。 「不知道在腿部刺青是不是只有在 NBA 選手間流行，我認為這會是未來趨勢，因為能放上比手部更大的圖像。」
韋布的另一位常客是拓荒者隊明星控球里拉德（Damian Lillard），他還記得自己第一個刺青是大學開學前一天，與媽媽在猶他州的購物中心刺的。目前他身上有兩個特別明顯的刺青，一個是與哥哥一起共有的變體華納兄弟標誌，中間寫著「LB」象徵「里拉德兄弟」；在兄弟刺青下方有另一個盾牌，內容寫著「CF」，是向他好友們「Certified Fly Guy」致敬。
里拉德曾表示自己不想再增加刺青，直到拓荒者隊助教范特普爾（David Vanterpool）向他展示韋布的作品，才讓他重新思考刺青的意義：「我在身上又增添了幾位黑人民權運動家，以及多位家人的肖像。這幾位對我人生有重大影響，是經過我仔細思考過才決定的人選，他們將永遠伴隨著我。」
「許多人會在人生重大轉擇時刺青，以紀念發生的事件。」——韋布
2019年，德羅贊找上韋布討論一系列關於家鄉與家庭的致敬刺青。在德羅贊洛杉磯家中，韋布完成他最重要的作品之一──德羅贊已故父親的肖像。「對我而言，在人們脆弱的時刻幫助他，為他們刺上這個紋身象徵時間進入永恆，我很投入這樣的工作」，另一個他非常喜歡的作品是火箭隊後衛沃爾（John Wall）脖子上的巨大人像，那是沃爾為了紀念已故母親送給自己的禮物。
聯盟成員對刺青的接納度提高，爵士隊第六人克拉克森（Jordan Clarkson）正是轉變最大的一位，他從零刺青到身上布滿家族肖像，甚至延伸到面部刺青。黃蜂隊前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）是另一位身體越來越多墨水的成員，他甚至早在高中時期就紋上第一個刺青：「父親說只要我能顧好學業、籃球，他不認為刺青有什麼壞處。」
烏布瑞回憶剛進聯盟，沃爾會舉辦球隊刺青派對，邀請刺青師為隊友們免費刺青，也是在那時他認識了韋布。隨著時間推進，烏布瑞身上增添了不少家人、偶像的肖像，成為聯盟中最多刺青的球員之一：「這些刺青訴說著我的故事，把他們連結在一起就能理解我的生活。」
回到一切的源頭，羅德曼勉勵現在的球員多用刺青講故事，試著發展出個人特色，同時也希望人們以藝術的眼光看待刺青文化，擁抱它的美好。至於是否繼續增添刺青，年過六十的「小蟲」表示自己已多年沒紋身，但或許未來會再增加一個、在上天堂前留下一點痕跡。
不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計劃」利用AI智慧修圖升級你的照片
我們想讓你知道的是
你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計劃」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計劃」讓照片質感提升的小技巧！
想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。
因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計劃」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。
想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。
一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom
Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。
首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。
「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。
這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。
而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。
要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。
只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。
若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。
自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計劃」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。
目前Adobe也針對「攝影計劃」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計劃」輕鬆提升你的照片質感了！
Adobe「攝影計劃」：優惠訂閱方案