NBA刺青文化的演變（下）：刺青成為個性簽名，球員刺上對自己具有重大影響的人事物

2010年代：百家爭鳴

當今的NBA簡直是1980年代翻版，相反的是，現在要找到身上無紋身的球員越來越困難。球迷們仍能看到許多明星選手身上沒有可見刺青，如聯盟MVP「小丑」約基奇（Nikola Jokic）、「希臘怪物」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）、恩比德（Joel Embiid）等，但保持身體無刺青的選手逐漸稀少。

「就連形象乾淨的柯瑞（Stephen Curry）身上都有不少刺青。他右手腕上有希伯來聖經經文、二頭肌上有＂WOE（追求卓越，working on excellence）＂、左手無名指上刺有代表他妻子的字母＂A＂等。與八零年代不同，刺青已經不是評價一個選手形象的標準。」——刺青師韋布（Steve Wiebe）

在選秀會上，新秀們會討論媒體日時要秀出什麼樣的新刺青；選手們會在休息室內互相比較身上的刺青，互相推薦認識的刺青師給隊友們認識。前公鹿後衛詹寧斯（Brandon Jennings）回憶起看到隊友萊特（Dorell Wright）背部的刺青由誰操刀，進而認識韋布，據說這位知名刺青師最初是由著名扣將史密斯（Josh Smith）推薦給聯盟其他選手。

身為NBA選手，他們時間寶貴，很難特地去刺青店躺個一、兩小時，通常會邀請刺青師到自宅服務。根據詹寧斯的說法，他會「綁架」韋比兩個星期，一起在他家中思考，從電影、音樂、葡萄酒、餐廳等成長經歷中尋找靈感。僅僅三季，詹寧斯身上就佈滿刺青，例如右肩上有著知名「難民營樂隊（Fugees）」主唱希爾（Lauryn Hill）肖像；上還能找到他最愛的紅酒「Paraduxx」與各式短語。

「我認為希爾的肖像引起其他選手們的注意，他們喜歡那個作品，越來越多人找我合作。」——韋布

韋布發現選手們比起上身，很多人更愛在腿部創作。仔細看泰坦（Jayson Tatum）、杜蘭特（Kevin Durant）等選手，他們的手部仍有不少留白，但腿部幾乎已經被刺青覆蓋，像是泰坦膝蓋上有自己的生日年、生涯穿過的球衣、向布萊恩（Kobe Bryant）致敬與自己家人的肖像。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 NBA波士頓塞爾提克球星Jason Tatum腿部刺青特寫

在2016年多倫多明星賽首次見面後，同一年季末，杜蘭特致電給韋布：「嘿！我在拉斯維加斯參加美國隊訓練營，我一直想要一個Tupac肖像刺青，你有辦法幫我刺一個嗎？」

韋布迅速抵達，在杜蘭特房間床上為他刺下這位偉大饒舌歌手肖像，這時在飯店內到處串門子的中鋒喬丹（DeAndre Jordan）正好來到。看到杜蘭特小腿上的刺青，喬丹開口：「我預約明天」。接下來的兩天，韋布在喬丹身上刺下歌手馬文．蓋（Marvin Gaye）、雷．查爾斯（Ray Charles）、尼爾森（Willie Nelson）、演員湯米・鐘（Tommy Chong）、強尼戴普（Johnny Depp）的肖像。

不只喬丹，杜蘭特身上也有很多歌手刺青，包含他的「初戀」艾莉婭（Aaliyah）、「TLC」的洛佩茲（Lisa Lopes）、饒舌團體「武當幫（Wu-Tang Clan）」、The Diplomats，在他大腿上有個詹姆斯（Rick James）的肖像，這能讓他想起在祖母家中的音樂記憶。

除了在拉斯維加斯訓練營，韋布後續也跟著兩人到希臘、荷蘭度假，整個休賽季為他們刺了超過十個紋身。 「不知道在腿部刺青是不是只有在 NBA 選手間流行，我認為這會是未來趨勢，因為能放上比手部更大的圖像。」

韋布的另一位常客是拓荒者隊明星控球里拉德（Damian Lillard），他還記得自己第一個刺青是大學開學前一天，與媽媽在猶他州的購物中心刺的。目前他身上有兩個特別明顯的刺青，一個是與哥哥一起共有的變體華納兄弟標誌，中間寫著「LB」象徵「里拉德兄弟」；在兄弟刺青下方有另一個盾牌，內容寫著「CF」，是向他好友們「Certified Fly Guy」致敬。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 波特蘭拓荒者球星Damian Lillard。

里拉德曾表示自己不想再增加刺青，直到拓荒者隊助教范特普爾（David Vanterpool）向他展示韋布的作品，才讓他重新思考刺青的意義：「我在身上又增添了幾位黑人民權運動家，以及多位家人的肖像。這幾位對我人生有重大影響，是經過我仔細思考過才決定的人選，他們將永遠伴隨著我。」

「許多人會在人生重大轉擇時刺青，以紀念發生的事件。」——韋布

2019年，德羅贊找上韋布討論一系列關於家鄉與家庭的致敬刺青。在德羅贊洛杉磯家中，韋布完成他最重要的作品之一──德羅贊已故父親的肖像。「對我而言，在人們脆弱的時刻幫助他，為他們刺上這個紋身象徵時間進入永恆，我很投入這樣的工作」，另一個他非常喜歡的作品是火箭隊後衛沃爾（John Wall）脖子上的巨大人像，那是沃爾為了紀念已故母親送給自己的禮物。

聯盟成員對刺青的接納度提高，爵士隊第六人克拉克森（Jordan Clarkson）正是轉變最大的一位，他從零刺青到身上布滿家族肖像，甚至延伸到面部刺青。黃蜂隊前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）是另一位身體越來越多墨水的成員，他甚至早在高中時期就紋上第一個刺青：「父親說只要我能顧好學業、籃球，他不認為刺青有什麼壞處。」

烏布瑞回憶剛進聯盟，沃爾會舉辦球隊刺青派對，邀請刺青師為隊友們免費刺青，也是在那時他認識了韋布。隨著時間推進，烏布瑞身上增添了不少家人、偶像的肖像，成為聯盟中最多刺青的球員之一：「這些刺青訴說著我的故事，把他們連結在一起就能理解我的生活。」

回到一切的源頭，羅德曼勉勵現在的球員多用刺青講故事，試著發展出個人特色，同時也希望人們以藝術的眼光看待刺青文化，擁抱它的美好。至於是否繼續增添刺青，年過六十的「小蟲」表示自己已多年沒紋身，但或許未來會再增加一個、在上天堂前留下一點痕跡。