【專訪】顏社創辦人迪拉胖：台灣嘻哈文化已到成熟期，「多做一點沒關係，爽就好！」

文：YuhShan

「最剛開始的時候，只要能聚在一起玩嘻哈就很開心了，享受大家一起做夢的感覺，不會特別覺得好苦、要怎麼堅持，反而害怕萬一哪天不能繼續玩了怎麼辦。」號稱地表最強的遊手好閒集團——顏社，一路玩了近20年，玩出了台灣嘻哈音樂代表廠牌之一的地位，創辦人迪拉胖（本名張逸聖）認為，做一件事情，能「從中得到樂趣」很重要，那才走得長遠。

2022年度企劃「上山採樣」 一場玩出來的攀聽體驗

住在陽明山附近的迪拉胖，閒來無事喜歡跑山，「我很常突然對什麼感到很有興趣，就會一直去研究，然後就想著那好像可以用在工作上。」顏社2022年度企畫——「上山採樣：YANG MING BEATS」，就是這樣誕生的，套用一起催生這個企劃的好友——格式設計展策總監格子（本名王耀邦）的說法：「這是兩個69年次的中年阿叔在去年（2021）就開始的神祕計畫：關於山，關於音樂。」

時間回到2021年，格子將陽明山上已荒廢20年的「小觀音房舍」翻新為山屋，一樓是訪客啜飲咖啡看山景的休憩空間，二樓則是策展空間，還開闢了「陽明山屋電台Y.M. Podcast」，請來顏社旗下音樂人PUZZLEMAN幫忙製作開台的intro，結果竟成了山屋最受客人鍾愛的主題曲。

迪拉胖和格子乾脆一不做二不休，決定讓PUZZLEMAN來山上做一張專輯，採樣陽明山上充滿生機活力的聲音，蟲鳴鳥叫、風聲颯颯、甚至是小油坑啵啵啵的冒泡聲等，搭配PUZZLEMAN即興手打節奏和簡單人聲，製作出了《上山採樣：YANG MING BEATS》專輯。

「上山採樣」不只是一張音樂專輯，更是以山屋為起點的陽明山聲景地圖，希望藉此打開聆聽者的全新想像。為了讓音樂回歸類比狀態，迪拉胖和PUZZLEMAN決定「上山採樣」只用錄音帶的形式發行，「錄音帶的音質圓圓的，帶點毛邊的樂器音跟山林的悠閒氣氛特別吻合，雖然有一點點失真卻很好聽。就像是底片相機那種感覺，應該不會有人覺得底片的噪點是瑕疵吧！」迪拉胖笑著吐露出內心的錄音帶情懷。

為了將細節調到最好，迪拉胖和PUZZLEMAN開始研究各種軟硬體，從日本購入1980年代的拷貝機，在顏社地下室就地拉起生產線，因為類比不像數位能夠完美複製貼上，每卷錄音帶完成後都還要一一試聽校準，顏社為了這張專輯，幾乎全體總動員。

而按照格子的形容，聆聽這張專輯最好的方式就是，「先到山屋集合，戴上上山採樣的專屬設備：一張卡帶專輯，一台卡帶隨身聽，戴上耳機穿上登山服，由專屬嚮導帶隊一起上山，到了折返點必須很類比的把卡帶換成B面再走下山，回到山屋會有熱騰騰的手沖咖啡和美味小點，最後一起在山屋裡看一場PUZZLEMAN的現場表演。」

「邊爬邊聽，雙腳就是你的唱針」，這是上山採樣標榜的沉浸式體驗；「為了有趣而做，而且要做就要做到位。」則是顏社一貫的自我要求。

迪拉胖並不想為顏社的發展設限，他認為嘻哈、音樂、甚至放大到世界上任何事情來說，都有多元的可能性，就算網友說「這好不顏社」，他也只會說「誒是喔」，然後一笑置之，「最顏社的，就是把事情做好。」這是迪拉胖的堅持。

Photo Credit: 顏社、格式設計展策提供；趙崇英、陳敏佳攝影 顏社2022年度計畫—「上山採樣：YANG MING BEATS」

參與專輯製作大小事 親身實踐的態度也很嘻哈

迪拉胖對於音樂作品總是有很多想法、也樂於實踐，這讓他感到超級興奮，「我喜歡把自己定位在企劃，跟音樂人共同琢磨出所有事情。」

例如顏社的YouTube Music Sessions in partnership with TAICCA計畫，雖然主角是顏社旗下的金曲歌王Leo王，但迪拉胖也是一開始就投身參與，從決定不跟Band搭配，改以一個finger drummer、一個DJ、再一個嗩吶手的配置取代；到跟導演討論畫面編排，用一鏡到底的模式拍攝；最後連後製混音迪拉胖都親力親為，「選擇自己mi（mixing）不是因為我有多厲害，而是因為我從頭到尾都參與在裡面，最了解情況。」

親身投入始終是迪拉胖對於玩嘻哈的態度，20年前，台灣的聽眾對嘻哈音樂接受度還不高的時候，迪拉胖就跟一群朋友投入了嘻哈創作行列。雖然當時在台灣能接觸到的嘻哈資訊不多，手邊也沒什麼工具，但憑著一股熱忱，他們還是摸索出了自己的玩法。

其中一種做法是「取樣」，把老唱片截一小段出來，反覆拼貼，就能玩出一首曲子，迪拉胖認為，這種方法對很多想接觸嘻哈、卻又沒學過樂器、不會樂理的人來說，是很珍貴的切入點，能快速達到理想中的音樂世界。

取樣的做法就像玩拼圖，尋尋覓覓終於找到相契合的另一半，「卡上去了，喔….好聽！」對迪拉胖來說，那種完美是無法複製重來的剛剛好。

反觀現在，迪拉胖懂得了更多音樂理論、設備工具齊全，卻未必能做出像從前的作品那樣對味的感覺，「我曾經花了一整個下午，將蛋堡、國蛋以前的唱片重新混音，根本就是浪費時間。雖然有很多工具可以修整音樂，聽起來很smooth，但跟以前那種花很多時間湊出來的balance就是不一樣。」

Photo Credit: 顏社提供 迪拉胖（中）和顏社旗下的嘻哈音樂人Leo王（右）、國蛋（左）

防腐劑精神 歡迎挑戰的嘻哈世界

每個階段都有玩嘻哈的不同方式，也有各種的詮釋。走到這個時間點，迪拉胖認為台灣的嘻哈文化已來到成熟期，「嘻哈音樂的前人們把市場定位跟TA樣貌描繪得很清楚。」在顏社之外，還有頑童所在的「本色音樂」、以大支為首的「人人有功練」、玖壹壹為代表的「混血兒娛樂」，以及更多不斷崛起的獨立音樂人。