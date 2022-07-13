【專訪】顏社創辦人迪拉胖：台灣嘻哈文化已到成熟期，「多做一點沒關係，爽就好！」
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在嘻哈界走跳近20年，迪拉胖最深刻的感觸是：「能把自己的想法打磨之後成真，然後被別人喜歡，還能賺到生活費，真的是一件很快樂的事情。」未來他也會持續輸出對於嘻哈的觀點，他直白地說出原則：「多做一點沒關係，爽就好！」
文：YuhShan
「最剛開始的時候，只要能聚在一起玩嘻哈就很開心了，享受大家一起做夢的感覺，不會特別覺得好苦、要怎麼堅持，反而害怕萬一哪天不能繼續玩了怎麼辦。」號稱地表最強的遊手好閒集團——顏社，一路玩了近20年，玩出了台灣嘻哈音樂代表廠牌之一的地位，創辦人迪拉胖（本名張逸聖）認為，做一件事情，能「從中得到樂趣」很重要，那才走得長遠。
2022年度企劃「上山採樣」 一場玩出來的攀聽體驗
住在陽明山附近的迪拉胖，閒來無事喜歡跑山，「我很常突然對什麼感到很有興趣，就會一直去研究，然後就想著那好像可以用在工作上。」顏社2022年度企畫——「上山採樣：YANG MING BEATS」，就是這樣誕生的，套用一起催生這個企劃的好友——格式設計展策總監格子（本名王耀邦）的說法：「這是兩個69年次的中年阿叔在去年（2021）就開始的神祕計畫：關於山，關於音樂。」
時間回到2021年，格子將陽明山上已荒廢20年的「小觀音房舍」翻新為山屋，一樓是訪客啜飲咖啡看山景的休憩空間，二樓則是策展空間，還開闢了「陽明山屋電台Y.M. Podcast」，請來顏社旗下音樂人PUZZLEMAN幫忙製作開台的intro，結果竟成了山屋最受客人鍾愛的主題曲。
迪拉胖和格子乾脆一不做二不休，決定讓PUZZLEMAN來山上做一張專輯，採樣陽明山上充滿生機活力的聲音，蟲鳴鳥叫、風聲颯颯、甚至是小油坑啵啵啵的冒泡聲等，搭配PUZZLEMAN即興手打節奏和簡單人聲，製作出了《上山採樣：YANG MING BEATS》專輯。
「上山採樣」不只是一張音樂專輯，更是以山屋為起點的陽明山聲景地圖，希望藉此打開聆聽者的全新想像。為了讓音樂回歸類比狀態，迪拉胖和PUZZLEMAN決定「上山採樣」只用錄音帶的形式發行，「錄音帶的音質圓圓的，帶點毛邊的樂器音跟山林的悠閒氣氛特別吻合，雖然有一點點失真卻很好聽。就像是底片相機那種感覺，應該不會有人覺得底片的噪點是瑕疵吧！」迪拉胖笑著吐露出內心的錄音帶情懷。
為了將細節調到最好，迪拉胖和PUZZLEMAN開始研究各種軟硬體，從日本購入1980年代的拷貝機，在顏社地下室就地拉起生產線，因為類比不像數位能夠完美複製貼上，每卷錄音帶完成後都還要一一試聽校準，顏社為了這張專輯，幾乎全體總動員。
而按照格子的形容，聆聽這張專輯最好的方式就是，「先到山屋集合，戴上上山採樣的專屬設備：一張卡帶專輯，一台卡帶隨身聽，戴上耳機穿上登山服，由專屬嚮導帶隊一起上山，到了折返點必須很類比的把卡帶換成B面再走下山，回到山屋會有熱騰騰的手沖咖啡和美味小點，最後一起在山屋裡看一場PUZZLEMAN的現場表演。」
「邊爬邊聽，雙腳就是你的唱針」，這是上山採樣標榜的沉浸式體驗；「為了有趣而做，而且要做就要做到位。」則是顏社一貫的自我要求。
迪拉胖並不想為顏社的發展設限，他認為嘻哈、音樂、甚至放大到世界上任何事情來說，都有多元的可能性，就算網友說「這好不顏社」，他也只會說「誒是喔」，然後一笑置之，「最顏社的，就是把事情做好。」這是迪拉胖的堅持。
參與專輯製作大小事 親身實踐的態度也很嘻哈
迪拉胖對於音樂作品總是有很多想法、也樂於實踐，這讓他感到超級興奮，「我喜歡把自己定位在企劃，跟音樂人共同琢磨出所有事情。」
例如顏社的YouTube Music Sessions in partnership with TAICCA計畫，雖然主角是顏社旗下的金曲歌王Leo王，但迪拉胖也是一開始就投身參與，從決定不跟Band搭配，改以一個finger drummer、一個DJ、再一個嗩吶手的配置取代；到跟導演討論畫面編排，用一鏡到底的模式拍攝；最後連後製混音迪拉胖都親力親為，「選擇自己mi（mixing）不是因為我有多厲害，而是因為我從頭到尾都參與在裡面，最了解情況。」
親身投入始終是迪拉胖對於玩嘻哈的態度，20年前，台灣的聽眾對嘻哈音樂接受度還不高的時候，迪拉胖就跟一群朋友投入了嘻哈創作行列。雖然當時在台灣能接觸到的嘻哈資訊不多，手邊也沒什麼工具，但憑著一股熱忱，他們還是摸索出了自己的玩法。
其中一種做法是「取樣」，把老唱片截一小段出來，反覆拼貼，就能玩出一首曲子，迪拉胖認為，這種方法對很多想接觸嘻哈、卻又沒學過樂器、不會樂理的人來說，是很珍貴的切入點，能快速達到理想中的音樂世界。
取樣的做法就像玩拼圖，尋尋覓覓終於找到相契合的另一半，「卡上去了，喔….好聽！」對迪拉胖來說，那種完美是無法複製重來的剛剛好。
反觀現在，迪拉胖懂得了更多音樂理論、設備工具齊全，卻未必能做出像從前的作品那樣對味的感覺，「我曾經花了一整個下午，將蛋堡、國蛋以前的唱片重新混音，根本就是浪費時間。雖然有很多工具可以修整音樂，聽起來很smooth，但跟以前那種花很多時間湊出來的balance就是不一樣。」
防腐劑精神 歡迎挑戰的嘻哈世界
每個階段都有玩嘻哈的不同方式，也有各種的詮釋。走到這個時間點，迪拉胖認為台灣的嘻哈文化已來到成熟期，「嘻哈音樂的前人們把市場定位跟TA樣貌描繪得很清楚。」在顏社之外，還有頑童所在的「本色音樂」、以大支為首的「人人有功練」、玖壹壹為代表的「混血兒娛樂」，以及更多不斷崛起的獨立音樂人。
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帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
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瑞穗鮮乳不只致力產出優質乳品，也用心扶植台灣乳業及酪農產業升級。團隊不只帶領酪農遠赴國外學習，落地後更由輔導員關懷牧場狀況，與乳廠酪農共學共好，落實台灣乳業的永續發展。
在日前公布的國際食品評鑑大獎中，瑞穗鮮乳連續第六年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎、iTi比利時風味絕佳獎兩項殊榮，成功帶領台灣鮮乳立下新的里程碑，而產品包裝上耀眼的獎牌，背後藏著的是瑞穗鮮乳扶植台灣乳業及酪農產業升級、與整體產業鏈共同努力的痕跡。
遠赴國外學習：瑞穗鮮乳團隊攜手25歲酪農「小鶴」翻轉牧場
在電腦螢幕前仔細觀察牛隻的DHI數據、從圖表確認牛隻飼養狀態，瑞穗鮮乳合作牧場之一的二代酪農郭建鶴「小鶴」年僅25歲，卻已是牧場的主要管理者，更運用科技化管理讓傳統畜牧業煥然一新。「我一直都有接手經營家中牧場的打算，但直到大二那一年參加了瑞穗鮮乳舉辦的以色列教育訓練課程，才第一次見識到原來養牛可以這麼先進！」像小鶴一樣對於酪農業懷有抱負的年輕人越來越多，也是瑞穗鮮乳不限年紀，開放許多名額給二代酪農可以跟著團隊一起到國外上課，共同學習友善飼牧與創新管理，並將世界先進育牛科技在地化的原因，期待讓這股成長動能翻轉台灣鮮奶的可能性。
小鶴於2017年和團隊一起前往以色列取經「乾式榨乳」技術，調整原先水洗牛隻乳房再榨乳的方式，透過消毒殺菌清潔牛隻乳房，提升生乳品質與A級奶比例。另外又在2019年前往丹麥學習牧場管理模式，逐步建立SOP系統及KPI觀念，幫助牧場運作更有效率，也間接促動小鶴創造一套「牧場小主管」制度，舒緩台灣酪農業較容易面臨的人力缺乏困境。
黃金職人團隊提供「牧場客製化服務」，乳廠、酪農共學共好
從國外導入新技術後，如何於台灣推廣、做在地化調整更是一大挑戰。負責關懷瑞穗鮮乳合作牧場狀況並提供酪農技術輔導的第一線輔導員林家弘分享：「很多酪農已經養牛好幾十年了，對他們來說要改變飼養方式、學習新技術是很大的挑戰，所以我們需要顧及牧場的硬體層面、酪農的心理層面、技術上有不易克服的地方嗎？心理上有不適應的地方嗎？再根據牧場所處的階段、酪農們面臨的不同問題，提供客製化的最適建議方案。」在產業鏈精密分工下，瑞穗黃金職人團隊各司其職守護每個環節，有輔導員親自在牧場傾聽酪農心聲與即時技術支援、獸醫師實踐預防醫學照顧牛隻健康、乳牛營養師規劃牛隻飼料配方、畜牧技師提供畜舍硬體諮詢、研究員制定安心鮮乳生產標準、品管嚴格把關鮮乳檢驗關卡，與全台超過130戶酪農攜手合作，讓每一瓶鮮乳都以世界級的品質送上餐桌。
從鮮乳品質到酪農心境一一守護，落實在地鮮奶永續發展
一瓶好的鮮乳除了經過一道道儀器的檢驗關卡，更見證了人與人之間的彼此信賴、攜手成長的過程，瑞穗團隊和酪農以技術與感情並進的交流，相互扶持成長。技術上，團隊提供牧場所需的6大項17小項服務，協助牧場運作，從畜舍建構、飼養管理、DHI分析到疾病預防，酪農如遇難題，隨時向輔導員「掛號」，團隊即會安排專業人員前往協助改善。除此之外，瑞穗鮮乳更提供不同規模的教育訓練，例如：國外教育訓練、大型研討會，小至一對一的個別教學。也會透過產業案例、國際新技術、自製重要知識圖文與酪農分享交流。情感上，團隊則會深入了解不同牧場的狀況，關心酪農在牧場經營上的心情狀態、培養預警通報的信任感。瑞穗堅信，唯有理性與感性雙向並進、一步步建立彼此的理解和信任，才能夠陪伴酪農一起養好牛、產好奶，持續提升與創造台灣鮮乳的永續價值。
本文章內容由「瑞穗鮮乳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。