美元價格上漲導致進口困難，經濟危機恐怕讓阿根廷的壽司裡不再有鮭魚
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7月頭幾天，阿根廷因經濟部長異動經濟充滿了不確定性，美元價格上漲導致進口更加困難，首當其衝的就是倚靠進口的壽司店，業者不得以開發其他替代食材。
美元升值與經濟不穩定，將導致阿根廷的壽司店不再有鮭魚。當地集合60家中小型餐廳的「日本美食俱樂部」（Club Gastro Japo）週三（6日）宣布，他們將使用當地的白魚和巴塔哥尼亞鱒魚取代鮭魚來做壽司，並給這樣的壽司一個很有地方特色的名字──「克里奧爾卷」（Criollo Roll）。
即使在南美洲，阿根廷人也感受到日本壽司的風潮，而鮭魚是壽司不可或缺的材料，多半的壽司店從智利進口鮭魚來做壽司。不過7月頭幾天，阿根廷因經濟部長異動經濟充滿了不確定性，美元價格上漲導致進口更加困難，首當其衝的就是壽司店，據稱進口鮭魚價格已經從每盒5萬披索漲到了10萬披索。
阿根廷日本餐廳聯盟「日本美食俱樂部」週三在Instagram上向客戶宣布，他們將推出以白魚和巴塔哥尼亞鱒魚為主的「克里奧爾卷」（克里奧爾是指生在拉丁美洲、具有西班牙血統的人），來代替鮭魚壽司。
「每一個危機都是嘗試新事物、改變習慣、尋找優勢的機會，這就是為什麼我們，來自日本美食俱樂部的壽司師傅不會因為缺少鮭魚而退縮。」
日本美食俱樂部表示，阿根廷國內有豐富的漁產資源，這是客人嘗試牠們的機會。
當地的餐飲業者阿薩托（Sergio Asato）保證，「鱒魚的味道溫和，鮭魚的特點是脂肪多一點，鱒魚肉質更加結實。能夠同時吃到兩者，並感受到差異是件好事。」
未來他們也不排除使用其他魚類，如鯛魚或龍利魚，阿薩托表示，他們的做法是希望讓人們開始嘗試不同的魚類。
雖然阿根廷和鄰國智利擁有類似的地理條件，但阿根廷並沒有像智利那樣發達的鮭魚產業，身為世界第二大鮭魚養殖國，智利在2019年出口了72.5萬噸鮭魚，價值達51.3億美元。
阿根廷適合養殖鮭魚的南部省份火地島（Tierra del Fuego Province）在2018年通過一項立法，明確禁止在該地區，特別是在比格爾海峽（Canal Beagle）水域養殖鮭魚，這項立法號稱是歷史性的，為保護海洋環境免受外來物種的影響（養殖鮭魚存在飼料不環保、外逃之後影響原生態系的爭議）。
阿根廷如今的粉紅鮭魚都是從智利進口。不過自從前經濟部長古茲曼（Martín Guzmán）上週六（2日）無預警辭職，阿根廷這幾天美元劇烈升值，官方控制的批發美元匯率和民間流通的藍美元之間的差距越來越大，藍美元在本週一飆至史上新高（1美元兌280披索），這幾日下降到252披索，批發美元的匯率則為1美元兌126披索，進口商不知道他們能夠以什麼匯率進口商品，也不知道該以什麼價格出售，一些商家以「沒有參考價格」為由決定不出售產品，主要反映在服飾、建築材料、食物。
壽司以原生魚種如白魚（pesca blanca）和鱒魚（truchas patagónicas）取代進口鮭魚，在阿根廷也有兩極的討論，有網友痛批「烤肉沒有肉、壽司沒有鮭魚，接下來是什麼？超市沒有衛生紙嗎？」
不過也有當地民眾表示，這樣的取代很合理，「阿根廷有很好的魚，不知道為什麼我們從來沒有用牠們來做壽司？」
【日本富山縣也有用使用鹽漬鱒魚製作的押壽司】
新聞來源
- Sushi devaluado: por la suba del dólar los restaurantes dejan de usar salmón importado y lo reemplazan por truchas patagónicas y “pesca blanca nacional”（infobae）
- Las importaciones siguen trabadas y hay 1300 empresas que recurrieron a la Justicia para salir de la parálisis（TN）
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核稿編輯：吳象元
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