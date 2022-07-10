習近平南巡香港定調二次回歸，「50年不變」的下半場扭轉局勢仍無望

​自1997年起，香港回歸25年​

2022年7月1日是香港主權回歸中國25週年，而鄧小平保證的「50年不變」也邁入下半段。香港局勢發展是近年來令人注目的國際大事，尤其當中國強調「一國兩制」、鄧小平所提「50年不變」，在外國人眼中都開始動搖改變。7月1日也是香港第六屆政府就職典禮，新上任的香港特首是建制派的李家超，他在毫無競爭對手的前提，以99%高票當選。外界意識到北京不顧一切將手伸入香港政治，讓「50年不變」恐成為歷史口號。​

1984年，時任中國國務總理的趙紫陽與英國首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）發表《中英聯合聲明》。北京承諾香港會實施時任中央軍委主席鄧小平所提的「一國兩制、高度自治、港人治港、50年不變」等方針。因此，1997年香港主權回歸中國後，持續保留司法獨立、政治獨立、言論自由等自治權。​

香港也在1997年7月1日主權交移後，實施《香港特別行政區基本法》（Basic Law），取代港英政府的《英皇制誥》和《皇室訓令》，作為憲制性法律文件。《基本法》象徵「一國兩制」以法律模式規定。至於50年不變的方針，在《香港基本法》第5條也明示：「香港特別行政區不會實行社會主義制度和政策，保持原有的資本主義制度和生活方式，五十年不變。」​

中國國家主席習近平這次赴港，參與主權移交25週年活動，以及第六屆政府就職典禮，是習近平自2020年新冠疫情爆發後，第一次離開中國大陸。不過，受制於疫情的考量，習近平並未留宿香港。6月30日習近平與夫人彭麗媛抵港進行接見、參訪行程後，當天再返回深圳，而7月1日再到香港參與就職大典相關活動。有別於過去，習近平打破過去搭飛機赴港的慣例，改搭乘高鐵專車，方便往返香港、深圳兩地。​

為了讓習近平能安全訪港，香港可說是動員全部的軍警支援維安。自從香港2019年爆發「反對逃犯條例修訂草案運動」（簡稱「反送中運動」）後，北京更加重視對香港的維安與管理。為避免任何「不受歡迎的意外」發生，多數活動行程都相當保密，並限制一般民眾與習近平的互動，讓抗議人士無法靠近。​

另外，為防止疫情擴散，港府官方打造了一個精心設計的閉環泡泡。據《紐約時報》報導，數千名的官員及數十位的外國官員，必須在防疫旅館待滿一週，其間內進行每日快篩以策安全。據傳，習近平訪問的社區都必須清零，有學校甚至對數名學生進行集中隔離，以便他們能在習近平抵港時歡迎他。​

儘管香港近日確診人數不斷攀升也沒做全民快篩，習近平堅持赴港的舉動，被外界視為北京強化控制這英國前殖民地的一步。香港自2019年爆發反送中運動開始後，北京對港統治大受挑戰，當時成為令中共頭疼的問題。不過，中共人大常委會在2020年6月30日通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（簡稱「香港國安法」），賦予北京直接在香港增設國安機構與人員，在一些情況下可不受香港本地法律制約執法。​​

習近平訪港七一講話重點​

為強化北京在香港的統治，中共不斷打出「一國兩制」及「港人治港」等口號。這次習近平訪港演講中即不斷強調「一國兩制」的成功，以及實施的成效，宣稱該制度過去25年一直保護香港的繁榮穩定與中國的「根本利益」。習近平也稱「『一國兩制』是好制度，沒有理由改變」，並表示該制度的精神是一致的，符合中國與香港的發展目標。​

習近平針對「一國兩制」提出四點指示：一、必須全面準確貫徹「一國兩制」方針。二、必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一。三、必須落實「愛國者治港」。四、必須保持香港的獨特地位和優勢。

由於過去被英國殖民，北京一直認為香港被西方殖民的餘毒仍未清除乾淨。也因為受到西方文化影響，香港一直在中共眼中是個脫序的地區，時常發生抗議和社會運動。2000年後的第一個10年，香港民眾上街爭取真普選、雙普選。到了2013、14年，又有佔領中環與雨傘革命（Umbrella Movement）。再到2019年的反送中運動，爭取「五大訴求，缺一不可」等，都被北京視為有西方勢力介入的動亂。​

事過境遷，2022年6月22日位在西九龍的香港故宮舉行開幕典禮。外界解讀這座博物館是中共向香港推動「中國文化」的一步，讓香港在文化上也回歸中國，而幕後推手正是甫卸任的香港特首林鄭月娥。​

《聯合報》指出，林鄭月娥2016年出任特首前，在任職政務司司長時提出推動香港賽馬會捐款35億港幣資金，繞過香港立法會杯葛。雖然林鄭月娥私下透露，此計畫是港府主動向北京爭取，並非硬塞，但外界對興建博物館的意圖心知肚明。​

北京當局除透過文化認同，著手處理香港政治議題外，經濟發展也成中共對香港的政治喊話。疫情肆虐之際全球經濟停滯，拖累過去堪稱為世界金融中心的香港。習近平在香港說：「香港經受了一次次嚴峻的考驗，戰勝了一個個風險挑戰。歷經風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機。」勉勵香港經濟復甦可以更國際化、提升競爭力。​

而香港早已被納入中國的「十四五規畫與2035年遠景目標」之中，尤其是粵港澳大灣區建設。即便北京仍準備強化香港的國際地位，前提卻必須是在毫無政治波動下全力衝刺經濟。香港政府目前規劃「香港2030+」，希望可以擴張在新界（北部都會區）的發展。《霧谷晶策》認為，這有可能是北京準備削弱香港與深圳之間的界線，強化兩邊經濟生活圈的連結，最終與香港整合統一。​

國安法實施兩週年、林鄭離任、李家超就職​