習近平南巡香港定調二次回歸，「50年不變」的下半場扭轉局勢仍無望
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中國優先篩選親北京候選人執政，再加上高壓統治手段，讓港民噤聲也無意投入影響自身安全的政治活動，50年不變的下半場，扭轉局勢仍無望，反倒有「二次回歸」之感慨。此外，北京依舊想保持香港獨特地位，習近平認為中國受歐美貿易戰、科技戰的阻撓，香港仍是有別於中國能夠銜接歐美的好地方。
自1997年起，香港回歸25年
2022年7月1日是香港主權回歸中國25週年，而鄧小平保證的「50年不變」也邁入下半段。香港局勢發展是近年來令人注目的國際大事，尤其當中國強調「一國兩制」、鄧小平所提「50年不變」，在外國人眼中都開始動搖改變。7月1日也是香港第六屆政府就職典禮，新上任的香港特首是建制派的李家超，他在毫無競爭對手的前提，以99%高票當選。外界意識到北京不顧一切將手伸入香港政治，讓「50年不變」恐成為歷史口號。
1984年，時任中國國務總理的趙紫陽與英國首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）發表《中英聯合聲明》。北京承諾香港會實施時任中央軍委主席鄧小平所提的「一國兩制、高度自治、港人治港、50年不變」等方針。因此，1997年香港主權回歸中國後，持續保留司法獨立、政治獨立、言論自由等自治權。
香港也在1997年7月1日主權交移後，實施《香港特別行政區基本法》（Basic Law），取代港英政府的《英皇制誥》和《皇室訓令》，作為憲制性法律文件。《基本法》象徵「一國兩制」以法律模式規定。至於50年不變的方針，在《香港基本法》第5條也明示：「香港特別行政區不會實行社會主義制度和政策，保持原有的資本主義制度和生活方式，五十年不變。」
中國國家主席習近平這次赴港，參與主權移交25週年活動，以及第六屆政府就職典禮，是習近平自2020年新冠疫情爆發後，第一次離開中國大陸。不過，受制於疫情的考量，習近平並未留宿香港。6月30日習近平與夫人彭麗媛抵港進行接見、參訪行程後，當天再返回深圳，而7月1日再到香港參與就職大典相關活動。有別於過去，習近平打破過去搭飛機赴港的慣例，改搭乘高鐵專車，方便往返香港、深圳兩地。
為了讓習近平能安全訪港，香港可說是動員全部的軍警支援維安。自從香港2019年爆發「反對逃犯條例修訂草案運動」（簡稱「反送中運動」）後，北京更加重視對香港的維安與管理。為避免任何「不受歡迎的意外」發生，多數活動行程都相當保密，並限制一般民眾與習近平的互動，讓抗議人士無法靠近。
另外，為防止疫情擴散，港府官方打造了一個精心設計的閉環泡泡。據《紐約時報》報導，數千名的官員及數十位的外國官員，必須在防疫旅館待滿一週，其間內進行每日快篩以策安全。據傳，習近平訪問的社區都必須清零，有學校甚至對數名學生進行集中隔離，以便他們能在習近平抵港時歡迎他。
儘管香港近日確診人數不斷攀升也沒做全民快篩，習近平堅持赴港的舉動，被外界視為北京強化控制這英國前殖民地的一步。香港自2019年爆發反送中運動開始後，北京對港統治大受挑戰，當時成為令中共頭疼的問題。不過，中共人大常委會在2020年6月30日通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（簡稱「香港國安法」），賦予北京直接在香港增設國安機構與人員，在一些情況下可不受香港本地法律制約執法。
習近平訪港七一講話重點
為強化北京在香港的統治，中共不斷打出「一國兩制」及「港人治港」等口號。這次習近平訪港演講中即不斷強調「一國兩制」的成功，以及實施的成效，宣稱該制度過去25年一直保護香港的繁榮穩定與中國的「根本利益」。習近平也稱「『一國兩制』是好制度，沒有理由改變」，並表示該制度的精神是一致的，符合中國與香港的發展目標。
習近平針對「一國兩制」提出四點指示：一、必須全面準確貫徹「一國兩制」方針。二、必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一。三、必須落實「愛國者治港」。四、必須保持香港的獨特地位和優勢。
由於過去被英國殖民，北京一直認為香港被西方殖民的餘毒仍未清除乾淨。也因為受到西方文化影響，香港一直在中共眼中是個脫序的地區，時常發生抗議和社會運動。2000年後的第一個10年，香港民眾上街爭取真普選、雙普選。到了2013、14年，又有佔領中環與雨傘革命（Umbrella Movement）。再到2019年的反送中運動，爭取「五大訴求，缺一不可」等，都被北京視為有西方勢力介入的動亂。
事過境遷，2022年6月22日位在西九龍的香港故宮舉行開幕典禮。外界解讀這座博物館是中共向香港推動「中國文化」的一步，讓香港在文化上也回歸中國，而幕後推手正是甫卸任的香港特首林鄭月娥。
《聯合報》指出，林鄭月娥2016年出任特首前，在任職政務司司長時提出推動香港賽馬會捐款35億港幣資金，繞過香港立法會杯葛。雖然林鄭月娥私下透露，此計畫是港府主動向北京爭取，並非硬塞，但外界對興建博物館的意圖心知肚明。
北京當局除透過文化認同，著手處理香港政治議題外，經濟發展也成中共對香港的政治喊話。疫情肆虐之際全球經濟停滯，拖累過去堪稱為世界金融中心的香港。習近平在香港說：「香港經受了一次次嚴峻的考驗，戰勝了一個個風險挑戰。歷經風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機。」勉勵香港經濟復甦可以更國際化、提升競爭力。
而香港早已被納入中國的「十四五規畫與2035年遠景目標」之中，尤其是粵港澳大灣區建設。即便北京仍準備強化香港的國際地位，前提卻必須是在毫無政治波動下全力衝刺經濟。香港政府目前規劃「香港2030+」，希望可以擴張在新界（北部都會區）的發展。《霧谷晶策》認為，這有可能是北京準備削弱香港與深圳之間的界線，強化兩邊經濟生活圈的連結，最終與香港整合統一。
國安法實施兩週年、林鄭離任、李家超就職
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告