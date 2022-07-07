烏克蘭戰爭加劇能源危機，歐洲議會立法稱天然氣和核能可以是「永續能源」

歐洲議會週三（6日）批准了一項有爭議的歐盟提案，為天然氣和核能投資貼上永續金融的標籤，可說替歐洲正面臨的能源危機緩頰，但也遭到環保團體質疑是在「漂綠」天然氣和核能。

在法國東部史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲議會（European Parliament）總部，議員們未能駁回獲法國和德國支持的這項議案，表決結果有278票反對、328票贊成、33票棄權。剛從法國手中接過歐盟輪值主席國的費亞拉（PetrFiala）表示，此結果對歐洲來說是「好消息」：「它為能源自給鋪平了道路，這對我們的未來至關重要」 。

Objection to the inclusion of nuclear and gas in EU green finance taxonomy is rejected: 278 votes in favour, 328 votes against.



This means the proposal goes through: nuclear and gas are now officially recognised as "transitional" activities under the taxonomy. pic.twitter.com/G6se90ZUoi — Frédéric Simon (@FredSimonEU) July 6, 2022

隨著俄羅斯使用天然氣作為武器，全球能源危機正在加劇，這場戰爭使歐洲重新考慮對 化石燃料方面的依賴，並加大了加快能源轉型的呼聲。但另一方面， 歐盟雖然已同意逐步停止從俄羅斯進口煤炭和石油，作為針對普亭政府出兵烏克蘭的制裁，但歐盟到今天仍然不同程度的依賴俄羅斯的天然氣。

歐洲議會通過什麼法案？

今日通過的「永續金融分類法」（sustainable finance taxonomy），是歐盟為投資者、政策制定者和企業定義能被標記為「綠色投資」的分類標準，這項分類法非常重要，除了會影響投資項目的資金來源，也代表了歐盟在規劃對抗氣候變遷的路徑時的官方立場。

根據這項分類法，2030年以前建成的天然氣電廠將被視為「過渡能源」，只要 它們是用以取代污染更嚴重的 燃煤或燃油電廠，並在2035年之前轉換使用如氫氣等 低碳發電 ，它們將獲得綠色標籤。

核能方面，如果現有核電廠承諾從2025年開始改用所謂的「事故容錯燃料」（accident-tolerant fuels），並詳細計劃到了2050年將有放射性廢棄物最終貯存場，這些核電廠也能獲得綠色標籤。

天然氣是一種化石燃料，雖然碳排放量遠低於燃煤，但仍會使地球變暖；而核能雖 不會排放二氧化碳，但會產生放射性廢棄物，最終貯存地仍是許多核電國家面臨的問題。根據《歐洲氣候法》（European climate law），歐盟在2030年前需將溫室氣體排放量減少55%以上，並在2050年實現碳中和。

支持者稱「完美的能源轉型並不存在」

支持將天然氣和核能包含在「永續金融分類法」的人認為，能源過渡需要緩解，特別是考慮到戰爭對現有能源價格的影響；戰爭也加劇了從俄羅斯以外的地方進口天然氣的需求，支持者希望新通過的分類法能刺激對天然氣管道或液態天然氣進口設施的投資。

歐洲議會 西班牙議員加里卡諾（ Luis Garicano ） 週三在推特上寫道，「完美的能源轉型並不存在， 明智的轉型需要的不僅僅是再生能源。」

能源相關公共政策分析師布萊克蒙（David Blackmon）則表示，投票結果反映出「人們越來越意識到，正在進行的能源轉型將比被概化、簡化的論述更加複雜案難以實現」：

「事實上，像歐洲議會這樣以環境為重點的立法機構現在已經認識到天然氣和核能必須發揮的作用，以確保歐洲大陸的能源安全和穩定，這是一個值得歡迎的願景轉變，應該作為一個值得借鑒的例子。」布萊克蒙表示。

德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）表示，「德國政府堅持自己的立場，認為核能是不永續的」，但儘管如此，賽伯特強調德國政府認為此分類法是實現氣候保護目標的重要工具，「很明顯的，天然氣是我們在實現碳中和的重要橋樑技術，而該授權法案考慮到了這一點」。

What this seems to imply is that coal rather than gas will be the fossil fuel backup for Germany's renewables energy transition. Nuclear is being switched off at the same time, so Germany's climate targets have to be ditched. https://t.co/zR3HJzNDAG — Mark Lynas (@mark_lynas) July 6, 2022

烏克蘭痛批， 歐洲同意數十億資金流向俄羅斯

不過 反對此分類法的人痛批，烏克蘭戰爭是反對「漂綠」天然氣最緊急的原因，這項提案等同鼓勵投資，只會增加對俄羅斯供應的依賴。

綠色和平組織歐盟分部永續金融專案主任羅德里戈（Ariadna Rodrigo）表示：「這是骯髒的政治，將天然氣和核能貼上綠色標籤，讓更多資金流向普亭的戰爭基金，這是一個令人髮指的結果。」羅德里戈強調，他們將會告上歐洲法院。

烏克蘭首席氣候科學家克拉科夫斯卡（Dr. Svitlana Krakovska）也在一份書面聲明中表示「我很震驚，俄羅斯對烏克蘭的戰爭是由使氣候暖化的化石燃料所支付，歐洲議會剛投票同意讓數十億的資金流向俄羅斯的天然氣。」

巴黎氣候協定主要建構者杜比安納（Laurence Tubiana）也發表聲明，稱由於這項 分類法，歐盟錯過了為永續金融設定黃金標準的機會。「 相反的，它開創了一個危險的先例。 政治和既得利益者已勝過了科學」。

瑞典氣候活動家桑柏格（Greta Thunberg）也在推特上表示，歐洲議會剛通過將化石燃料標記為綠色能源的立法，這將推遲真正的「可持續過渡」，並加深對俄羅斯能源的依賴。她說，「虛偽是驚人的，但不幸的是並不令人驚訝。」

EU parliament clears the deck to declare nuclear power and natural gas as ‘green’ energy; Greta Thunberg fumes over the decisionhttps://t.co/Z1F4pLYhbE — OpIndia.com (@OpIndia_com) July 6, 2022

奧地利與盧森堡計畫向歐洲法院提告

如果歐洲議會和成員國在7月11日之前不反對，這項分類法授權法案將於明年生效並適用。

不過奧地利和盧森堡也宣布，他們計劃將起訴歐盟執行委員會。盧森堡能源部長圖莫斯（Claude Turmes）對歐洲議會未能阻止執行委員會的提案深表遺憾，並補充說，盧森堡與奧地利將共同推進法律，阻止將核能和天然氣貼上永續標籤。

I deeply regret that today @Europarl_EN failed to object to the delegated act under the #EUTaxonomy, allowing #gas & #nuclear to be part of the EU sustainable finance policy. 🇱🇺& 🇦🇹 will press legal charges and the Court will rule about its legality #CJEU @lgewessler pic.twitter.com/J0cNHw4Fsg — Claude Turmes (@ClaudeTurmes) July 6, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元