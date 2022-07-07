烏克蘭戰爭加劇能源危機，歐洲議會立法稱天然氣和核能可以是「永續能源」
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分析師認為，歐洲議會今日的投票結果反映出「人們越來越意識到，正在進行的能源轉型將比被概化、簡化的論述更加複雜案難以實現」；歐洲議會西班牙議員則稱，「完美的能源轉型並不存在，明智的轉型需要的不僅僅是再生能源。」
歐洲議會週三（6日）批准了一項有爭議的歐盟提案，為天然氣和核能投資貼上永續金融的標籤，可說替歐洲正面臨的能源危機緩頰，但也遭到環保團體質疑是在「漂綠」天然氣和核能。
在法國東部史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲議會（European Parliament）總部，議員們未能駁回獲法國和德國支持的這項議案，表決結果有278票反對、328票贊成、33票棄權。剛從法國手中接過歐盟輪值主席國的費亞拉（PetrFiala）表示，此結果對歐洲來說是「好消息」：「它為能源自給鋪平了道路，這對我們的未來至關重要」。
隨著俄羅斯使用天然氣作為武器，全球能源危機正在加劇，這場戰爭使歐洲重新考慮對化石燃料方面的依賴，並加大了加快能源轉型的呼聲。但另一方面，歐盟雖然已同意逐步停止從俄羅斯進口煤炭和石油，作為針對普亭政府出兵烏克蘭的制裁，但歐盟到今天仍然不同程度的依賴俄羅斯的天然氣。
歐洲議會通過什麼法案？
今日通過的「永續金融分類法」（sustainable finance taxonomy），是歐盟為投資者、政策制定者和企業定義能被標記為「綠色投資」的分類標準，這項分類法非常重要，除了會影響投資項目的資金來源，也代表了歐盟在規劃對抗氣候變遷的路徑時的官方立場。
根據這項分類法，2030年以前建成的天然氣電廠將被視為「過渡能源」，只要它們是用以取代污染更嚴重的燃煤或燃油電廠，並在2035年之前轉換使用如氫氣等低碳發電，它們將獲得綠色標籤。
核能方面，如果現有核電廠承諾從2025年開始改用所謂的「事故容錯燃料」（accident-tolerant fuels），並詳細計劃到了2050年將有放射性廢棄物最終貯存場，這些核電廠也能獲得綠色標籤。
天然氣是一種化石燃料，雖然碳排放量遠低於燃煤，但仍會使地球變暖；而核能雖不會排放二氧化碳，但會產生放射性廢棄物，最終貯存地仍是許多核電國家面臨的問題。根據《歐洲氣候法》（European climate law），歐盟在2030年前需將溫室氣體排放量減少55%以上，並在2050年實現碳中和。
支持者稱「完美的能源轉型並不存在」
支持將天然氣和核能包含在「永續金融分類法」的人認為，能源過渡需要緩解，特別是考慮到戰爭對現有能源價格的影響；戰爭也加劇了從俄羅斯以外的地方進口天然氣的需求，支持者希望新通過的分類法能刺激對天然氣管道或液態天然氣進口設施的投資。
歐洲議會西班牙議員加里卡諾（Luis Garicano ）週三在推特上寫道，「完美的能源轉型並不存在，明智的轉型需要的不僅僅是再生能源。」
能源相關公共政策分析師布萊克蒙（David Blackmon）則表示，投票結果反映出「人們越來越意識到，正在進行的能源轉型將比被概化、簡化的論述更加複雜案難以實現」：
「事實上，像歐洲議會這樣以環境為重點的立法機構現在已經認識到天然氣和核能必須發揮的作用，以確保歐洲大陸的能源安全和穩定，這是一個值得歡迎的願景轉變，應該作為一個值得借鑒的例子。」布萊克蒙表示。
德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）表示，「德國政府堅持自己的立場，認為核能是不永續的」，但儘管如此，賽伯特強調德國政府認為此分類法是實現氣候保護目標的重要工具，「很明顯的，天然氣是我們在實現碳中和的重要橋樑技術，而該授權法案考慮到了這一點」。
烏克蘭痛批，歐洲同意數十億資金流向俄羅斯
不過反對此分類法的人痛批，烏克蘭戰爭是反對「漂綠」天然氣最緊急的原因，這項提案等同鼓勵投資，只會增加對俄羅斯供應的依賴。
綠色和平組織歐盟分部永續金融專案主任羅德里戈（Ariadna Rodrigo）表示：「這是骯髒的政治，將天然氣和核能貼上綠色標籤，讓更多資金流向普亭的戰爭基金，這是一個令人髮指的結果。」羅德里戈強調，他們將會告上歐洲法院。
烏克蘭首席氣候科學家克拉科夫斯卡（Dr. Svitlana Krakovska）也在一份書面聲明中表示「我很震驚，俄羅斯對烏克蘭的戰爭是由使氣候暖化的化石燃料所支付，歐洲議會剛投票同意讓數十億的資金流向俄羅斯的天然氣。」
巴黎氣候協定主要建構者杜比安納（Laurence Tubiana）也發表聲明，稱由於這項分類法，歐盟錯過了為永續金融設定黃金標準的機會。「相反的，它開創了一個危險的先例。政治和既得利益者已勝過了科學」。
瑞典氣候活動家桑柏格（Greta Thunberg）也在推特上表示，歐洲議會剛通過將化石燃料標記為綠色能源的立法，這將推遲真正的「可持續過渡」，並加深對俄羅斯能源的依賴。她說，「虛偽是驚人的，但不幸的是並不令人驚訝。」
奧地利與盧森堡計畫向歐洲法院提告
如果歐洲議會和成員國在7月11日之前不反對，這項分類法授權法案將於明年生效並適用。
不過奧地利和盧森堡也宣布，他們計劃將起訴歐盟執行委員會。盧森堡能源部長圖莫斯（Claude Turmes）對歐洲議會未能阻止執行委員會的提案深表遺憾，並補充說，盧森堡與奧地利將共同推進法律，阻止將核能和天然氣貼上永續標籤。
新聞來源
- EU Parliament backs green label for gas, nuclear（AFP）
- Amid energy crisis, EU says gas, nuclear can sometimes be ‘green’（The Washington Post）
- Europe will count natural gas and nuclear as green energy in some circumstances（CNBC）
- Parliament votes to give green labels to nuclear and gas（POLITICO）
- EU lawmakers back gas, nuclear energy as sustainable（AP）
延伸閱讀
- 法國能源供應多元不受俄國威脅，西班牙提「再氣化」有望成為歐盟天然氣解方
- 當你看到各國宣布「奇怪」的能源政策，背後可能是精彩的綠能、核能、天然氣「宮鬥劇」
- 「淨零碳排」迫在眉睫，國際原能總署署長：可能讓核能重新成為受歡迎的選項
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。