副總統賴清德赴東京悼念安倍晉三，矢板明夫：台日斷交50年來最高層級的外交突破

日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭助選宣講時，遭到槍殺身亡，震驚國際，安倍家祭將於明（12）日舉行，台灣由日本台灣交流協會設置小型場地供民眾悼念，不過今傳出副總統賴清德以蔡英文總統特使身分一早抵達日本東京；有日本媒體捕捉到賴清德在駐日大使謝長廷陪同下進入安倍家中畫面；這也是中華民國與日本斷交後，50年來最高層級赴日特使。

賴清德悄悄赴日致意，總統府：以私人身份

總統府表示，賴副總統與安倍晉三及家屬是多年好友，對安倍不幸離世，副總統深感不捨，也至為感念安倍對台日關係的重大貢獻。這是台日1972年斷交以來，赴日層級最高的台灣政府首長。日本方面證實此事，但指出賴清德是以私人身分到訪。

民進黨立委郭國文指出，蔡英文總統做出這決定，很有智慧遠見，除了表示對安倍敬意之外，在外交上也進行突破，賴副總統臨時取消所有行程直接前往東京悼念，也表示感謝之意。

民進黨立委林俊憲指出，安倍是史上最挺台灣的日本首相，深得國際上尊重，國際也有很高的禮儀致敬，台日關係很親近，副總統前往日本致最深的哀悼，也是對安倍高度禮敬，蔡英文總統指派賴副總統，也代表我國的高度重視。

外交部發言人歐江安表示，台灣已透過適當管道向日方表示深切悼念，蔡總統、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮均已於今天上午前往日本台灣交流協會台北事務所致意，表達台灣的追思。至於副總統賴清德的私人行程，外交部目前沒有其他訊息，也沒有進一步評論。

矢板明夫：岸田首相延續挺台

日本記者、產經新聞台北支局長矢板明夫則在臉書上分析指出，日台沒有正式外交關係，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長，按慣例是不能訪問日本的。聽說頼副總統本來今天是打算到台北市慶城街的日本台灣交流協會，弔唁安倍前首相的。但突然出現在東京的街頭，說明日本政府突然決定發給賴副總統訪日簽證。

矢板明夫稱，這是1972年日台斷交50年以來，最重大的外交突破，勢必引來中國的激烈抗議。但岸田文雄首相領導的自民黨在昨天的參議員議員選舉中獲得大勝，政權已高枕無憂。所以一咬牙一跺腳就發給了賴副總統簽證，反正現在也不怕得罪中國了。這也是說明岸田首相不但繼承了安倍首相的挺台政策，而且更往前邁了一大步。

而根據總統府新聞稿，總統蔡英文今日上午前往日本台灣交流協會悼念日本前首相安倍晉三。蔡英文表示，今天政府機關和公立學校下半旗悼念安倍前首相，她要代表政府與人民，向安倍前首相的家屬致上最深的哀悼，對於不法的暴力行為，也要再次予以最嚴厲的譴責。

蔡英文表示，這些年來，不論台灣遇到震災或是疫情挑戰，安倍前首相總是伸出援手；在國際場域，他也為台灣仗義執言，積極支持台灣的國際參與。安倍前首相對台灣的友好和溫暖，將會永遠留在我們心中。過去，台日相互扶持走過許多的挑戰，今天，我們一起追悼安倍前首相，也會記得他對台日合作的期待。未來，台灣和日本會持續攜手合作，深化雙方友好關係，共同創造印太地區的自由和開放。

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核稿編輯：翁世航