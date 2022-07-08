【2022金曲獎】用語言分類音樂必然有爭端，而寬鬆的參賽資格似乎也不得不然

文：黎時潮（爵士樂評人）

誠實說，毫不關心一到十屆的金曲獎，因為那幾屆評選出的作品，和我的音樂愛好相距甚遠；直到第十一屆，一切才改觀。

2000年第十一屆，最佳國語男歌手陳建年，最佳新人紀曉君，最佳作詞雷光夏；頒獎隔天，發現自己喜歡的音樂人居然也能得獎。從此，一年一度的金曲獎，才成為會特別關心的事項。

之後金曲獎在跌跌撞撞中前進，無論獎項設置或評選準則，都在每年必然存在的爭議中擺盪改變。

用語言分類音樂必然有爭端

2007年林生祥在台上表示：「音樂應該以類型而非語言來分」，因此拒領最佳客語歌手與最佳客語專輯兩個獎項，同時宣告未來將不再報名金曲獎語言類獎項。此事件可說影響深遠，2010年設立的金音獎，以音樂類型設置獎項，或許就是緣於此一事件？2017年金曲增設不分語種的年度最佳專輯大獎，也許是想彌補用語種設置獎項的不足吧？

用語言分類音樂一直都是金曲獎的結構性問題，然而，除非打掉重來，這問題大概永遠無法解決。但在鼓勵類型音樂創作的金音獎已經存在、且運作還不錯的狀態下，金曲已經失去打掉重來的機會了。可以想見的是，未來新住民第二代長大成人，且出現使用母語創作的優秀音樂人時，金曲是不是該設置新住民語言類獎項？會是個讓大家議論紛紛的話題。

Photo Credit: 中央社 第33屆金曲獎最佳年度專輯獎、最佳華語專輯都由歌 手蔡健雅的DEPART奪下，她感動直呼膝蓋都快融化到地板上，也表示不會改行，會繼續努力，希望大家繼續聽她唱歌。圖為會後蔡健雅開心持獎座留影。 中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月3日

寬鬆的參賽資格，似乎不得不然

過於寬鬆的參賽資格，也是每年出現爭議之所。依照報名辦法，只要是前一年1月1日到12月31日間，無論以實體或數位形式在台澎金馬地區首發，並由在台灣立案註冊的公司法人或個人工作室報名，就可參與獎項角逐。

於是，今年的華語最佳男、女歌手獎得主，都不是台灣人。

女歌手獎蔡健雅沒太大疑慮。一來，她在台灣樂壇深耕多年，早已被眾人熟識與接受；二來，在創作領域，台灣人很能接受來自新加坡、馬來西亞的華裔創作者來台發展，甚至潛意識裡把他們視為「自己人」。

但男歌手由崔健獲獎，就引起了蠻多批評。有人認為頒獎結果「讓一位中國人把其他台灣人踩在腳下，象徵殖民統治依舊有效」，另有論者說「透過頒獎，獎勵大陸同胞的傑出表現，一直都是中華兒女實現自己才是中國主人，才是正統朝廷的意淫手法」。還有一種說法是「金曲獎是由全台灣的納稅人的錢去辦的，為什麼要辦成一個中國人的獎」。

這些看法或多或少表達了台灣人對中國的敵國焦慮，也有各自的脈絡，這裡不想討論這些說法是否合理？但這些意見確實不曾碰觸到問題根源。如果想徹底解決台灣獎項由外國人獲得的問題，解決之道當然是修改參賽資格啊。

比如說，可以加上「只限具有中華民國國籍者」，嗯，很讚，蔡健雅掰掰。如果覺得這個限制過度狹隘，那就改成「排除具有中華人民共和國國籍者」，問題來了：在香港、澳門已經變成中國領土的現在，此兩地的音樂人可否參加？不能參加的話，本屆得獎的優秀爵士樂吉他手關家傑，再見了。

又或者，可以在評審準則中加入「不讓中國人得獎」的默契；但這種作法，將成為損害評審團獨立性的第一個裂縫；如果存在這條默契，很難想像未來是不是會有更多不同的默契出現，直到最後完全失去公信力。

崔健得獎或許會變成一段時間的評論焦點，但我仍然相信，維持寬鬆報名資格與保持評審團獨立運作，才會讓金曲走得更遠。

更重要的是，開場由小S與陶晶瑩合演的醜劇，才是真正的大問題。兩位資深藝人的演出，恰好反映了某類藝人總拿下流當有趣的不長進。主辦單位絕對必須深刻檢討邀請主持人、頒獎人的想法，避免同樣的狀況再次發生。

本屆頒獎結果有相當多驚喜。

珂拉琪｜Photo Credit: 中央社 第33屆金曲獎2日晚間在高雄巨蛋舉行頒獎典禮，本屆最佳新人獎由雙人音樂組合「珂拉琪」獲獎。 中央社攝影記者趙世勳攝 111年7月2日

珂拉琪帶來的驚喜

最佳新人珂拉琪混雜使用台語、日語、阿美族語創作的歌曲，反映了台灣受殖民統治的近代史。頒獎台上團員王家權說：「如果我們的歌可以讓大家思考身上有什麼歷史，在這個後殖民時代，希望我們創作持續成為每個人的啟蒙，自由多元，就是原本最美的樣子。」主唱夏子進一步解說：「獻給為了性別、種族、語言而努力的所有人。」

這些理念，或許就是這些年來，在艱苦環境中，許多台灣音樂人的觀點與堅持吧？

然而，由於珂拉琪的作品混雜了太多不同語言，未來想進一步參與金曲獎的語言類獎項，該如何歸類呢？

百合花樂團的作品《不是路》得到最佳台語專輯獎，他們融合北管與搖滾樂的風格，讓古典與現代並陳，不就是台灣社會風貌迷人所在？主唱林奕碩堅持使用正確的台語文創作，是很重要的文化態度；有這種態度的人越多，台語的未來才有希望。他們在今年大港開唱的〈不是路〉現場演出版本，絕對是本年台灣音樂最美麗的風景之一。

蔡健雅、黃連煜各自獲得多項大獎，是另一種值得肯定的結果。這種類似馬太效應的結果，乍看之下似乎傷害了其他參與者；但，如果評審團想討好更多人，大可用一人一獎的分豬肉模式。單人得到多個獎項，恰好顯示了評審團的獨立性。

遺憾的是，今年仍然看到有些人表示都沒聽過這些入圍、得獎的音樂作品，而質疑金曲獎與主流相距甚遠。

今年共有1544張專輯／EP、20721件作品參賽，很難想像一年內台灣居然出版了如此多的音樂作品。而我猜測，雖有如此龐大的作品數量，那些說都沒聽過的人，應該一首都不知道。

不關心台灣音樂，這沒問題，人生有太多事務需要關照。既然不關心，就請不要發表評論，這叫做有自知之明。