挪威油氣工人罷工要求調薪，天然氣價格飆高；挪威政府憂加劇歐洲能源短缺，出手化解勞資僵局

文：張瑞邦（Tucker Chang）

為爭取提高基本工資，挪威萊德恩工會（Lederne labour union）近日宣布，挪威海上石油及天然氣勞工，將於2022年7月上旬展開罷工。

據《路透社》（Reuters）報導，萊德恩工會當前已經決定，若資方無法合理調漲勞工薪水，以此協助勞方應對通貨膨脹導致的物價飆升，則視同協商破裂，工會將進一步擴大罷工規模。

萊德恩工會領袖英格瓦森（Audun Ingvartsen）稍早表示，工會與代表資方的挪威石油和天然氣協會（NOG）先前的會談尚算順利，但可以預期，該薪資協商不會出現太簡易的解決方案。

卡達《半島電視台》（Aljazeera）則披露，萊德恩工會於今（2022）年6月下旬，投票否決了由挪威石油和天然氣協會、工會領袖共同協商擬定的薪資協議。而挪威其他的石油和天然氣工會，則選擇接受該工資協議，並不會跟進罷工行動。

罷工可能產生哪些衝擊？

挪威能源巨頭Equinor表示，海上石油工人在薪資談判破局後選擇罷工，此舉將導致Equinor被迫暫停公司內的古德倫（Gudrun）、南奧斯伯格（Oseberg South） 和東奧斯伯格（Oseberg East）3處油田的開採及運輸作業。這3處的每日油氣總產量約為8.9萬桶油當量 （Boepd），天然氣則日產出2.75萬桶油當量。

根據《德國之聲》（DW）調查，倘若勞資雙方沒有共識，後續還會有117名石油工人在另外3處天然氣田舉行罷工活動。

萊德恩工會對此表示，若上述提及的6個油田皆暫停運作，則每日的原油損失將來到32萬桶油當量，約佔全挪威8％的石油產量。

挪威石油和天然氣協會預估，如果罷工持續延長，總體而言可能會影響挪威將近60％的天然氣出口量。後續每日的天然氣產量亦恐削減29.2萬桶油當量、原油每日減產約13萬桶。

「挪威的原油及天然氣出口量占歐洲能源供應的25％，歐洲當前重度依賴挪威的能源出口，且俄羅斯限制天然氣的對外供應，已使得天然氣價格飆升，此時卻又有可能發生罷工，這將導致天然氣市場供給更加緊張。」挪威石油和天然氣協會如此說道。

挪威石油和天然氣協會亦指出，一旦大規模的罷工抗議事件發生，將造成歐洲許多要趕在秋、冬季到來前滿載儲備天然氣的國家，面臨更重大的供給問題。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，挪威是僅次於俄羅斯、全歐洲第二大的天然氣供給國，且在俄羅斯入侵烏克蘭後，挪威的石油和天然氣供應的穩定程度，比以往任何時刻都更顯重要。

據《德國之聲》分析，歐盟平均每年依靠俄羅斯供給占總量40％的天然氣，而當前因為俄烏戰爭，西方世界紛紛削減俄羅斯石油進口，但同時也使全球天然氣市場出現缺口。

最近幾周，俄羅斯更削減透過「北溪一號」（Nord Stream 1）管線輸往歐洲的天然氣量，且單次減幅多達60％。莫斯科當局對此給出的理由是「管線遭遇技術問題」。

美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）更轉述克里姆林宮的說法表示，俄方將於7月11日至7月21日暫時關閉北溪一號，藉此進行「年度維護」。

這也使得原本就因俄烏戰爭導致天然氣供給短缺的能源市場，更加擔憂罷工對原油產量的衝擊，最終造成近日天然氣價格再次升高。《德國之聲》便表示，7月5日的天然氣價格，已上漲至近4個月以來的最高點。

這類價格的走高，預計將加劇通貨膨脹走勢及歐元貶值趨勢，尤其在近日天然氣飆高之後，歐元兌換美元的匯率已貶至2年來的新低點。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

挪威政府決定出手干預

早在罷工消息出現前，挪威政府便已強調，當局將「密切」關注這場勞資爭端，若有特殊狀況，中央政府將會緊急介入阻止罷工，而挪威政府確實也在7月5日晚間提出「強制工資仲裁」干涉手段。據悉，萊德恩工會當前已停止所有罷工行動。

挪威勞工暨社會融合部（Norwegian Ministry of Labour and Social Inclusion）部長佩爾森（Marte Mjos Persen）於同日表示，挪威海上石油工人與能源公司的勞資爭端，將交由挪威的獨立委員會調查。

「預計在後續幾天的罷工中停止原油、天然氣的生產其實相當不合理，這會造成產量迅速縮減，尤其在當前地緣政治局勢及俄烏戰爭的影響下，罷工帶來的衝擊將相當嚴重。」佩爾森在聲明中如此寫道。

佩爾森隨後也補充提及：「當這場罷工可能對整個歐陸造成巨大的衝擊時，我別無選擇，我只能選擇干預。」

挪威外交部（Norwegian Ministry of Foreign Affairs）則強調，俄羅斯對烏克蘭的侵略，導致許多歐洲國家在能源供應安全方面遭受嚴重影響，整體來說，歐洲存在能源短缺的潛在風險。

「除了固有的政治、經濟和社會衝擊外，挪威天然氣供應一旦減少，恐會加劇歐洲的能源危機。因此挪威必須竭盡所能的維持歐洲能源安全，並與其他歐洲國家一同反對俄羅斯所發起的侵略。」挪威外交部同樣於聲明中提及。

據《法國24電視台》（France 24）闡明，挪威的勞動相關立法的確有提及，政府有權強制將勞、資雙方的工薪糾紛，交由獨立的勞資委員會協調。