通貨膨脹加劇物價高漲，日本水族館放棄高價竹筴魚改餵鯖魚，遭企鵝、水獺拒吃
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日本銀行總裁（相當於中央銀行總裁）黑田東彥6日演講時提到「家庭經濟對漲價容忍度正在增加」發言引發爭議，他雖出面致歉滅火，網路上罵聲依舊。NHK日前報導，民間信用調查公司5月針對日本主要105家食品及飲料業者進行調查，結果顯示已調漲及將調漲商品總計8300多項。
《工商時報》報導，大宗商品價格與燃料成本高漲，日本各地通膨壓力罩頂，作為全國物價先行指標的東京核心消費者物價指數（CPI），6月續創7年來最大升幅，預示未來幾個月日本通膨還將繼續升溫。
日本水族館因應通膨換飼料，企鵝水獺拒吃低價魚
（中央社）受到全球通貨膨脹影響，日本中部神奈川縣的箱根園水族館在物價飆升後，轉而餵食館內動物較低價的飼料，卻遭到挑食的企鵝與水獺拒吃。
《法新社》報導，勒緊褲帶的箱根園水族館因應物價飆升，放棄一部分傳統且比較昂貴的竹筴魚，改以價格較低廉的鯖魚餵食館內動物。
然而，新飼料未完全合乎館內動物的口味，像是有些企鵝堅決拒吃鯖魚。
水族館館長島本大樹告訴《法新社》：「企鵝先是將鯖魚放進嘴裡，但還是因為不喜歡而吐出來。」
島本推測，可能是因為鯖魚體積大於企鵝過去食用的竹筴魚，才導致有些企鵝拒吃鯖魚。他說：「牠們察覺到有些不對勁。」
他又說，水族館內水獺的挑食問題更為嚴重，牠們一致拒吃較低價的魚類。
館方表示，竹筴魚的價格去（2021）年起因為捕獲量變低而飆升2至3成，水族館才調整動物飼料。
島本表示，水族館目前仍會購買一些竹筴魚餵食館內動物，但直到竹筴魚價格降低以前，館方並無完全恢復以往飼料供給的規劃，「這全盤取決於價格何時恢復正常水準」。
卡樂比、UNIQLO宣布調漲
《香港01》、《香港財經時報》報導，日本國內持續通脹，日本卡樂比（Calbee）在6月22日宣布會調整旗下150多款零食的價格或容量。部分加價，部分維持原價——但縮小容量。這是繼有國民小吃之稱的「玉米棒」加價後，再有零食大規模加價，通脹影響深入民間。
玉米棒（うまい棒）自開賣至今40年維持10日圓（約新台幣2元）的價格，為日本最具知名度的國民小吃。然而在4月生產銷售玉米棒的Yaokin公司宣布受燃料和材料價格上升關係，決定調整售價至12日圓。另外日本零食品牌卡樂比也宣布因應能源及原材料的上升等因素，將於9月1日開始加價，調漲幅度5％至20％不等。
《蘋果新聞網》報導，日本服裝品牌UNIQLO 6月初也宣布秋季將漲價，以反映日圓弱勢及物流帶來的成本。發言人證實旗下秋冬系列中的羊毛及羽絨將加價約1000日圓（約新台幣218元）。
89％的人感到物價上漲，已調漲及將調漲商品總計8300多項
《日本網》報導，日本央行6日發佈的6月生活意識問卷調查結果顯示，回答稱現在物價較1年前「上漲了」的人達到89.0％。與上次3月調查相比上升7.8個百分點，達到2008年9月以後約14年來高位。預想1年後物價「將上漲」的人佔87.1％，上升2.8個百分點，達到2008年6月以來高位。
《中央社》報導，日本銀行總裁（相當於中央銀行總裁）黑田東彥6日演講時提到「家庭經濟對漲價容忍度正在增加」發言引發爭議，他雖出面致歉滅火，網路上罵聲依舊。
日本放送協會（NHK）日前報導，民間信用調查公司帝國資料調查公司（Teikoku Databank）5月針對日本主要105家食品及飲料業者進行調查，結果顯示已調漲及將調漲商品總計8300多項，比4月調查時增加逾2000項，平均調漲幅度約12％。其中光是6月及7月就有約3100項商品將調漲，帝國資料調查公司表示，由於近期成本快速增加，今年夏天可能將成為「漲價的夏天」。
新聞來源
- 日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚[影]（中央社）
- 不敵通脹 日本卡樂B宣布全體零食加價 不加價就把容量縮水（香港01）
- 日圓匯率觸及24年新低｜卡樂B最多加價20%｜末日博士：倘跌穿這一水平、日央行將被迫改變政策（香港財經時報）
- 弱勢日圓撐不住 國人最愛薯條跟UNIQLO都喊漲（蘋果新聞網）
- 日本東京核心CPI 創7年最大升幅（工商時報）
- 「家庭對漲價容忍度增加」說法惹議 日銀總裁道歉難滅火（中央社）
- 日央行調查顯示89%的人感到物價上漲（日本網）
延伸閱讀
- 《通膨的真相》：政府如何控制與操弄通貨膨脹——神奇的2%
- 通膨惡化、缺工嚴重超乎預期，聯準會最快3月升息，專家警告投資人注意風險一不小心就「畢業」
- 全球能源與糧食通膨襲來，央行：台日韓自給率低，食物類上漲衝擊物價最大
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。