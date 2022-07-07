通貨膨脹加劇物價高漲，日本水族館放棄高價竹筴魚改餵鯖魚，遭企鵝、水獺拒吃

《工商時報》報導，大宗商品價格與燃料成本高漲，日本各地通膨壓力罩頂，作為全國物價先行指標的東京核心消費者物價指數（CPI），6月續創7年來最大升幅，預示未來幾個月日本通膨還將繼續升溫。

日本水族館因應通膨換飼料，企鵝水獺拒吃低價魚

（中央社）受到全球通貨膨脹影響，日本中部神奈川縣的箱根園水族館在物價飆升後，轉而餵食館內動物較低價的飼料，卻遭到挑食的企鵝與水獺拒吃。

《法新社》報導，勒緊褲帶的箱根園水族館因應物價飆升，放棄一部分傳統且比較昂貴的竹筴魚，改以價格較低廉的鯖魚餵食館內動物。

然而，新飼料未完全合乎館內動物的口味，像是有些企鵝堅決拒吃鯖魚。

水族館館長島本大樹告訴《法新社》：「企鵝先是將鯖魚放進嘴裡，但還是因為不喜歡而吐出來。」

島本推測，可能是因為鯖魚體積大於企鵝過去食用的竹筴魚，才導致有些企鵝拒吃鯖魚。他說：「牠們察覺到有些不對勁。」

他又說，水族館內水獺的挑食問題更為嚴重，牠們一致拒吃較低價的魚類。

館方表示，竹筴魚的價格去（2021）年起因為捕獲量變低而飆升2至3成，水族館才調整動物飼料。

島本表示，水族館目前仍會購買一些竹筴魚餵食館內動物，但直到竹筴魚價格降低以前，館方並無完全恢復以往飼料供給的規劃，「這全盤取決於價格何時恢復正常水準」。

卡樂比、UNIQLO宣布調漲

《香港01》、《香港財經時報》報導，日本國內持續通脹，日本卡樂比（Calbee）在6月22日宣布會調整旗下150多款零食的價格或容量。部分加價，部分維持原價——但縮小容量。這是繼有國民小吃之稱的「玉米棒」加價後，再有零食大規模加價，通脹影響深入民間。

玉米棒（うまい棒）自開賣至今40年維持10日圓（約新台幣2元）的價格，為日本最具知名度的國民小吃。然而在4月生產銷售玉米棒的Yaokin公司宣布受燃料和材料價格上升關係，決定調整售價至12日圓。另外日本零食品牌卡樂比也宣布因應能源及原材料的上升等因素，將於9月1日開始加價，調漲幅度5％至20％不等。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

《蘋果新聞網》報導，日本服裝品牌UNIQLO 6月初也宣布秋季將漲價，以反映日圓弱勢及物流帶來的成本。發言人證實旗下秋冬系列中的羊毛及羽絨將加價約1000日圓（約新台幣218元）。

89％的人感到物價上漲，已調漲及將調漲商品總計8300多項

《日本網》報導，日本央行6日發佈的6月生活意識問卷調查結果顯示，回答稱現在物價較1年前「上漲了」的人達到89.0％。與上次3月調查相比上升7.8個百分點，達到2008年9月以後約14年來高位。預想1年後物價「將上漲」的人佔87.1％，上升2.8個百分點，達到2008年6月以來高位。

《中央社》報導，日本銀行總裁（相當於中央銀行總裁）黑田東彥6日演講時提到「家庭經濟對漲價容忍度正在增加」發言引發爭議，他雖出面致歉滅火，網路上罵聲依舊。

日本放送協會（NHK）日前報導，民間信用調查公司帝國資料調查公司（Teikoku Databank）5月針對日本主要105家食品及飲料業者進行調查，結果顯示已調漲及將調漲商品總計8300多項，比4月調查時增加逾2000項，平均調漲幅度約12％。其中光是6月及7月就有約3100項商品將調漲，帝國資料調查公司表示，由於近期成本快速增加，今年夏天可能將成為「漲價的夏天」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航