「黑客兜售上海公安十億人數據庫」 掀輿論潮，中國官方保持沉默讓傳聞真假莫辨
我們想讓你知道的是
隨著傳聞在海外不斷發酵，也提出了恐怕永遠也無法解答的一些問題：這些數據可信嗎？如果是上海公安真實掌握的數據，是如何被洩露的？是被黑客盜用還是人為安全疏忽？現在這些數據掌握在什麼人的手中？數據外洩對中國公民個人會有什麼影響？對中國整體又會怎樣？
近日一則「黑客兜售上海公安十億人個人訊息」的訊息在甚囂塵上，而中國官方保持沉默的一貫做法，讓傳聞更加真假莫辨。
與此同時，一些國際主流媒體對這一傳聞的追蹤報導以及嘗試直接聯繫被洩露訊息個人所獲得的資料，從一定程度上增加了這一傳聞的可信度。
有分析人士指出，如果這一傳聞最終能夠獲得證實，將是有史以來世界上最大規模的數據洩密事件。甚至有專業人士已經開始從洩露的數據中開始研究中國，希望揭示外界從不曾有機會窺探的中國真實面貌。
數據怎麼買賣？
據《路透社》報導，網名「ChinaDan」的黑客或組織6月30日在黑客「突破論壇」（Breach Forums）發帖說，「2022年，上海公安的數據庫被洩露。這個數據庫包含數個萬億字節（TB）數據和幾十億條中國公民的訊息。」
貼文還說：「數據庫包含十億中國公民的訊息和幾十個億的案件檔案，包括姓名、住址、出生地、身份證號碼、手機號，所有犯罪／案件詳情。」
為了證明自己訊息的可靠性，該發帖者還公布了75萬份記錄樣本，並要價10個比特幣（約合20萬美元/134萬人民幣），但沒有詳細說明是如何獲得了這些數據。
由於無法核實貼文的真實性，多家媒體嘗試聯繫該發貼人，都未能成功；但有媒體從公布的樣本中嘗試聯繫其中的個人，有一定程度的成功率。
國際媒體怎麼說？
美國《華爾街日報》稱，黑客發布的75萬條記錄的數據樣本，內含個人的姓名、身份證號碼、電話號碼、生日和出生地，以及詳細的警情訊息。其中既涉及小偷小摸、網絡欺詐等案件，也有家暴報警記錄之類，最早的案子可追溯到1995年，最近的則是2019年。
美國《紐約時報》認為，黑客提供上海警方的數據庫凸顯了中國的兩面性：儘管中國在收集大量公民訊息方面遙遙領先世界，但在保護這些數據的安全方面卻不那麼成功。
英國《金融時報》則注意到中國正在迅速刪除審查有關上海警方數據庫被黑的消息。報導稱，這一黑客事件周末在中國社交媒體上引起短暫騷動，但「到了周一，微博和騰訊的微信已經開始審查這個話題。」
《彭博社》說，向上海警方和網管當局都發了傳真詢問此事，但沒有收到回覆。
在網路上搜索「十億數據洩密」，「十億人個人訊息」等關鍵詞，還能看到中國一些媒體刊登過的相關報導連結，但這些連結都已經失效。
窺探中國窗口
雖然中國官方至今沒有對黑客兜售中國十億人個人訊息的消息做出任何回應，但已經有不少學者把他們看到的訊息資料與以往的研究結果相比較。
多年關注中國人口問題、《大國空巢》一書的作者易富賢，在其推特上對洩露的資料發表評論認為：這套數據有巨大的經濟價值，「中國的人口危機可能超乎大家的想像」。
而隨著傳聞在海外不斷發酵，也提出了恐怕永遠也無法解答的一些問題：這些數據可信嗎？如果是上海公安真實掌握的數據，是如何被洩露的？是被黑客盜用還是人為安全疏忽？現在這些數據掌握在什麼人的手中？數據外洩對中國公民個人會有什麼影響？對中國整體又會怎樣？
如果數據屬於編造並無可信內容，那麼本次洩露的目的又是什麼呢？
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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