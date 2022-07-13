芬蘭做出商用「沙電池」，有望成為成本低廉、環境代價小的新綠色能源
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在芬蘭的坎康佩（Kankaanpää），一些年輕的工程師建成了第一個商用的用沙子做出的儲能設備，它們認為這是一種低成本，低環境代價的儲能方式。
芬蘭研究人員安裝了世界第一個「沙電池」，據稱一次能夠儲存數月的綠色能源。
研究人員說，這能接近常年的能源供應問題，這是綠色能源的主要問題。
利用低純度的沙子做成的電池，能把用廉價太陽能或風能產生的熱能蓄積起來。沙子能夠儲存約攝氏500度的熱量，能在冬天為房屋供暖，而冬天能源價格更昂貴。
芬蘭使用的大部分天然氣來自俄羅斯，在烏克蘭戰爭開始後，綠色能源問題受到了重視。
芬蘭是歐盟當中與俄羅斯陸地邊界接壤最長的國家，在芬蘭決定加入北約後，莫斯科現在停止了對芬蘭的天然氣和電力供應。
現在芬蘭的政客和公眾都十分關注提供取暖和照明的能源問題，特別是地處高緯度的芬蘭有漫長、寒冷的冬天。在芬蘭西部一個小發電廠的一角，有個新發展出來的技術設備，它有可能緩解一些人們對能源問題的焦慮。
這個裝置的關鍵部分是什麼？即是堆放在平淡無奇的灰色儲罐當中，100多噸建築工人用的沙子。這些普普通通的粗沙可能成為儲存能量的一種簡單有效的措施，並在最需要的時候釋放出能量。
因為氣候變化，加上現在化石燃料價格飛漲，對新型再生能源產業的投資也在迅速增加。
不過雖然新的太陽能板和風扇發電能很快輸入國家電網，但是這些多餘的能源也帶來巨大的挑戰。最關鍵的問題是持續性：如何在沒有太陽光、不颳風的時候提供能源？
將更多的再生能源輸入電網意味著需要提升其他能源來源平衡電網，因為裡面電力太多或太少都可能導致電網崩潰。解決這個問題最明顯的方案就是大規模儲的電設施，把能源儲存起來，在電網增加綠色能源的時候平衡電力需要。
目前大多數的電池都是鋰電池，擴大鋰電池規模十分昂貴，而且工業製造的排放很大，它們只能應對有限數量的多餘電力。
但在芬蘭的坎康佩（Kankaanpää），一些年輕的工程師建成了第一個商用的用沙子做出的儲能設備，它們認為這是一種低成本，低環境代價的儲能方式。
開發這個產品的是一家名為極地夜能源（Polar Night Energy）的初創公司。馬庫．耶倫（Markku Ylönen）是公司的兩個創始人之一，他說「在現有的綠色電力迅速增加的情況下，我們能把多餘的能源迅速儲存起來。」
瓦塔揚科斯基（Vatajankoski）發電廠已經採用了他們研發的設備，該發電廠為當地供暖發電。
低成本的電力通過電阻加熱（同電爐工作原理相同）把沙子加熱到攝氏500度。
該設備透過熱交換器讓熱氣在沙子裡面循環。
沙子是儲熱的有效的媒介，沙子長時間流失熱量很少。研究人員說，他們的設備能夠把沙子以攝氏500度的高溫保持幾個月。
當能源價格升高的時候，儲能設備就能釋放出熱氣把水溫加熱，為地區供暖提供熱力，這些熱水能流向住宅，辦公室和當地的游泳池。
節約成本的收獲
「沙電池」的概念最早誕生於坦佩雷（Tampere）市的從前的一個制漿廠，當地政府贈與車間並提供資金幫助他們啟動。
該市的一個能源和氣候專家艾莉娜．賽帕恩（Elina Seppänen）說：「如果一些發電廠在冬天最冷的時候每天僅工作數小時，那麼能源費用將特別昂貴。」
「但是我想如果有了這種解決方案，讓我們靈活運用並且儲存熱量，就十分有助於降低費用。」
一個最大的挑戰就是如何把這種技術的規模擴大，這樣才能帶來實質性的改變。此外，研發人員除了能夠利用這種設備儲存熱量，能不能用他們再發電呢？
當把沙子儲存的熱量再轉為電力輸入電網，效率就大幅度降低。
但是長期儲存綠色能源本身對工業來說就是個巨大的機會，因為工業過程中的食品，飲料，紡織或製藥當中的加熱過程都依賴化石能源。
其他的研發團隊諸如美國的國家再生能源實驗室，目前也在積極探索把沙當作綠色能源儲能的手段。
但最先做出商業設備的是芬蘭人，而且根據這種系統的投資人說，他們的設備目前運行良好。
芬蘭瓦塔揚科斯基發電廠的負責人帕希（Pekka Passi）說，「設備很簡單，但是我們喜歡嘗試新東西的想法，願意成為世界第一個這麼做的人。」
「似乎有點瘋狂，如果可以這麼說的話，但是我認為這將會取得成功。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。