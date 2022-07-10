墮胎權與「羅訴韋德案」：歷史性裁決不斷，最高法院正在這樣重塑美國
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美國人剛剛度過了慶祝獨立日的長周末，這個全國假期紀念的是250年前他們脫離英國統治，贏得民主自由的日子。一些人可能會困惑，今天的這個合眾國，是否真的如建國之父們的初衷，以他們設定的方式運行。
在10天的時間裡，美國發生了一些翻天覆地的變化。從環境政策到墮胎權，影響各種事務的重大決定已經宣布——但卻不是來自總統或者國會。現在是最高法院在行使著真正能改變人們生活的權力。
民主黨人或許控制著白宮和國會兩院，但是他們的很多政治議程都沒有足夠的票數通過。反而，在一系列既具爭議又重大的裁決上，最高法院正在形塑美國的未來——與此同時將這個國家帶向一個與美國總統喬・拜登（Joe Biden）的設想非常不一樣的方向。
推翻「羅訴韋德案」（Roe v Wade）激起了支持選擇權（pro-choice）的活動人士的憤怒和絶望，也令那些反墮胎活動人士歡呼，他們為了走到今天這一步已奮鬥了近50年。但是法院的決定沒有令事情平息，反而在全國各州設下了可能產生的法律挑戰，意味著關於墮胎權的鬥爭將會在未來這些年裡持續。
墮胎權的裁決得到了最多的關注，但是真正有全球影響力的，是最高法院的其他決定。
在現屆任期結束之前，最高法院所作的最後一項決定，實際上令美國不可能通過任何有意義的綠色環境政策——它裁定美國國家環境保護局（Environmental Protection Agency）不能對碳排放強制設限，除非國會有新的立法具體授權它這樣做。
帶著應對氣候變化承諾上台的美國總統拜登知道，他沒有足夠的票數通過法案來迫使能源公司放棄使用重污染的煤來發電。
這並不是最高法院與總統正面對立的唯一例子。
上周，總統拜登簽署一項歷史性的槍枝管制法案，是30年來的第一項同類法案。在得州烏瓦爾德（Uvalde）19名小學生被屠殺的慘案刺激下，正反雙方的政客同意了一套非常有限的新槍枝管制法案。
雖然槍枝管制法案遠沒有達到很多人期望的力度，但卻是歷史性的第一次，也是兩黨合作的一次鮮有事例。不過，這次勝利卻受阻於最高法院的決定，後者推翻了紐約要求人們在家以外持槍須許可證的控槍法規。
最高法院的裁決頒布於聯邦控槍法案在參議院通過的同一天，實際上剝奪了各州對槍械持有權施加重大限制的權力。
這些爭議性裁決的結果是，這個原本應該最公正和最不受黨派左右的政府部門，現在卻顯得具有高度政治性。
民調顯示，法院跟不上民意的步調。三分之二的美國人不希望墮胎權被完全剝奪，而有約60%的人支持更嚴格的槍枝管制。
公眾對於最高法院本身的信任度也似乎在萎縮。最近的民調顯示，公眾對於法院的信心急劇下降，只有四分之一的人說他們對法院有「非常大」或者「相當大」的信心。
這是最高法院在第一次聽取關於墮胎案論據時，索尼婭・索托馬約爾大法官（Justice Sonia Sotomayor）作出過的警告：
「這將令公眾認為，憲法及其解讀只不過是政治行為，這樣的不良後果，這個機構能夠倖免嗎？」
索托馬約爾大法官是不同意墮胎權裁決的三名自由派大法官之一，他們警告這可能對其他的權利也別具意味——比如同性婚姻和獲得避孕藥具的權利等。
這些自由派大法官會繼續在和六名保守派大法官的對比中處於人數劣勢，後者當中有三人是由前總統唐納德・川普（Donald Trump）任命。在下一任期，法院將就其他爭議性問題作出裁決，包括投票權和對同性戀人士的歧視等。
最高法院在今秋的下一步是什麼？
- 摩爾訴哈珀案（Moore v. Harper）：州議會是否應該在選舉事務上有更大權力？
- 303創意公司訴艾萊尼斯案（303 Creative LLC v. Elenis）：網站設計是否應該被強制要求為同性伴侶製作網頁？
- 學生公平錄取組織（Students for Fair Admissions）挑戰優惠性差別待遇：法院將會聽取兩宗案件，關於種族是否應該作為大學錄取程序中的考慮因素
最高法院在過去10天裡的決定——以及即將到來的爭議性案件——絲毫沒有阻止這個深度兩極分化的社會繼續撕裂。他們甚至還在法院周圍立起了八英尺高的安全圍欄，以應對安全問題。
請記住，這個國家在知道法院對墮胎權、環境保護和持槍權等事務裁決的同時，美國人也會看著1月6日衝擊國會案委員會聽證會，聽他們描述時任總統如何在知道他們持有武器的情況下，鼓吹憤怒的人群去衝擊美國國會大樓。
美國人剛剛度過了慶祝獨立日的長周末，這個全國假期紀念的是250年前他們脫離英國統治，贏得民主自由的日子。一些人可能會困惑，今天的這個合眾國，是否真的如建國之父們的初衷，以他們設定的方式運行。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
我們想讓你知道的是
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告