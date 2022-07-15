英國人朝「窮笨」方向演化？研究顯示富裕階級與知識分子少生育對社會影響巨大

英國研究表示，因為社會富裕階級和受過高等教育的知識分子越來越少生養孩子，英國人的演化將朝向學識程度越來越低，經濟狀況越來越窮的方向發展。

研究人員發現，按照現有趨勢，自然選擇有利於低收入和低教育的群體，下一代英國人的學識程度將比現在更低一至二個百分點。

研究也發現，注意力缺陷多動障礙（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，ADHD）、重度抑鬱症、冠狀動脈疾病高風險的人，還有年紀輕就生養孩子的人，以及有多名性伴侶的人，似乎在演化上佔據比較有利的位置。

東盎格利亞大學（University of East Anglia）經濟學院教授大衛・休－瓊斯（David Hugh-Jones）表示，「達爾文的進化論，所有物種透過自然選擇方式發展，透過遺傳得來的微小差異或變異，使得有些個體的競爭能力，存活能力和繁殖能力更強。」

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繁殖的經濟理論

研究團隊利用英國生物樣本庫（UK Biobank）的資料，研究了英國30多萬人的數據，英國生物樣本庫是一項大規模的長期生物樣本庫計劃，旨在研究遺傳和環境因素對於疾病發展的影響。

參與樣本計劃的每一個人，都獲得一個複合基因得分，這是按照他們的基因傾向對他們的健康、教育、生活方式和人格特質做出的概略估計值。研究人員將他們的複合基因得分，和他們的兄弟姐妹和孩子兩代人進行交叉對照，觀察長時間的人口變化。

結果他們發現，和低收入、低教育有關聯的複合基因得分，與更多孩子聯繫在一起，意味著從演化的角度上看，他們是自然選擇下的優勢者；與此相反，那些和高收入、高教育有關聯的複合基因得分，與較少孩子聯繫在一起，意味著他們被自然選擇淘汰。

研究人員表示，這個發現符合繁殖的經濟理論，即與高收入聯繫在一起的基因預測出較少孩子，因為生養孩子會導致收入相對減少很多，這是60多年前發展出來的經濟理論。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 英國兒童貧困現象受到關注

弗林效應

休－瓊斯教授表示，雖然上述發現的效果非常小，但可能經過多個世代而逐漸擴大。「我們是否會變得越來越窮，越來越不健康，越來越沒學識和教養？我覺得有可能，至少會到某個程度。」

不過他也表示，環境因素正朝著另一個方向發展，長期來說，世界變得越來越富裕，教育發展越來越好，醫療進步也提高人民的健康狀況。另外，弗林效應（Flynn effect）也顯示人們的智商越來越高，從1942年到2008年，英國兒童平均智商測試得分增加了14分。

綜合各項結果，他總結說，「人們都希望有更高的教育學識，更健康的身體，但我們的研究顯示自然選擇朝反方向推動，有可能會增加現代社會的醫療負擔，但這只是一種潛在的可能，並非絶對，我們還需要更多的研究。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航