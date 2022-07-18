《人物的解剖》：將故事人物推給讀者之前，先檢視主角應具備的八大特質
我們想讓你知道的是
真正的主角具備意志力，面對這項最終的困難、做出最終的決定、採取最終的行動，作為達成目的、恢復生活秩序的最後嘗試。他最後的行動可能會失敗，但耗盡所有意志力之前，結果都不會揭曉。
文：羅伯特．麥基（Robert McKee）
角色 vs. 人物
角色（role）不是人物（character）。角色只是承擔了故事的社會結構裡某個普遍、一般的身份（母親、老闆、藝術家、獨行俠），並執行這個身份的任務（哺育小孩、管理員工、畫畫、迴避人群）。就像空白畫布外的畫框，角色提供藝術家一個需要故事人物填滿的空間。
一個發展完成的故事人物進到故事裡時，他會先承擔某個基本角色，接著在角色身上灌注獨特的性格，以獨特的方式執行這個角色的任務，並與故事中每個人物發展出獨特的關係。設計故事的卡司時，每個人物的角色和關係會經過巧妙安排，如此一來就不會有人物肩負相同角色，或是以同樣的方式執行同樣的任務。
卡司的構成
完整的故事是由一組卡司構成，彼此組成複雜的人際網絡。要釐清這些網絡之間的關聯，不妨將全體人物想像成太陽系：以發光的恆星（太陽）為中心，四周環繞著行星、衛星、小行星，一共有三圈。這三圈由配角組成的同心圓，以不同距離圍繞著身為主角的太陽，不僅影響主角，彼此也互相影響，影響程度或大或小。最具有影響力的人物靠主角最近，影響力較小的角色距離主角較遠。而星系的最外層，由只出場一次的小角色、沒有台詞的龍套和街上的群眾構成完整的社會。至於第三人稱敘述者，就像看不見的上帝，從遠方觀看這個宇宙。
要設計卡司，請先從最重要的角色著手，接著向外擴張到最外層。
主角（Protagonist）
要將一個故事人物推到讀者、觀眾眼前，告訴他們這位老兄超有趣、超迷人，值得占去他們一大段寶貴的時間，需要莫大的勇氣。因此，在你走到這一步之前，讓我們先檢視一下主角應具備的根本特質有哪些：
（1）意志力
人的心智最害怕死亡或滅絕，渴望安全感。於是，一旦故事的觸發事件讓生活失常，主角會本能反應得好像自己的存在受到威脅一般。接著，他會產生某個欲求目標（object of desire）—一個具體、牽涉到個人或社會層面的渴求，他覺得這個目標能恢復他的生活秩序。而在他追求這個目標的同時，會有重重的對立力量妨礙他。在最終的危機裡，他會面對故事中最強勁、最明確的阻力。真正的主角具備意志力，面對這項最終的困難、做出最終的決定、採取最終的行動，作為達成目的、恢復生活秩序的最後嘗試。他最後的行動可能會失敗，但耗盡所有意志力之前，結果都不會揭曉。
（2）多重條件
追尋目標的過程中，主角的心理、生理條件會合力將他推向自己的極限，甚至超過極限。而每個故事裡，主角具備的條件都不一樣。某個故事裡，他得夠年輕，在另一個故事中卻要夠老；他得夠有錢，或是夠窮；必須受過教育，或必須無知愚昧等等。這些特質、條件能讓讀者／觀眾相信，主角所做的決定、採取的行動符合他的本性，而且具有說服力。
他的行動所產生的影響也必須夠廣而且／或夠深，使故事得以發展出讀者／觀眾無法想像其他可能的結局。我再強調一次，主角不一定能得到他想要的，但他所做的努力最終會徹底展現他的本性。
如果你打算將故事事件擴及故事的社會或物質環境中，主角通常都是菁英份子：醫生、律師、戰士、政治人物、科學家、偵探、主管、犯罪首腦、名人等等。菁英的社會地位較高，進而使他的作為在社會階層中影響範圍較廣，故事影響到的人就越多。
若故事事件深入人物內在不為人知的領域，主角可以是各行各業、各階層的人；只要他們夠複雜，內在深度值得探索，而且夠有韌性，經得起轉變。
此外，故事當然也能讓主角既深且廣。舉例來說，看看長篇影集《絕命毒師》和前傳影集《絕命律師》裡的吉米．麥吉爾。吉米的故事剛開始時，他是個充滿魅力、善於交際應酬的街頭騙子，夢想成為律師。不過，當他隱身在薩爾．古德曼這個面目之後，他漸漸將最真實的自我埋得越來越深。同時，他克難執業的律師工作也越做越大，直到他捲入十億美元的冰毒帝國。
（3）弱者狀態
請這麼做：將你的主角置於手掌上，掂掂他的心理、生理素質。接著，在另一隻手掌上，加總所有他在故事中會遇到的對立力量，包括發自內心的負面想法和感受，與朋友、家人、愛人之間的衝突，所有阻撓他的制度、機構與身在其中的人，以及各種現實生活裡與主角作對的因素，從惡劣的天氣、致命的疾病，到永遠不夠用的時間都算。
只要比較一下主角的實力和所有負面阻力，你應該會發現這些對立力量幾乎要擊垮他了，他顯然是個弱者。他有機會達成他的欲求目標，但只是有機會而已。
（4）讓人同理的特質
當讀者或觀眾進到某個故事的虛構世界裡時，很快便會察覺到這個故事的價值取向，區分各種正面與負面、好與壞、善良與邪惡、感興趣與不感興趣的東西，並尋找「善的中心」（Center of Good）—那是他們的同理心依附的安全地帶。
定義：「善的中心」是正面的價值（例如正義、良善、愛等等），在故事深處閃閃發光，對比周圍暗黑、負面的價值（例如暴政、邪惡、仇恨等等）。這片正面的光輝會吸引同理心，因為我們在內心深處，會覺得自己整體來說站在良善或正確／正義的一方，所以自然會對察覺到的正面價值產生共鳴。除了少數例外，大部分的故事都將「善的中心」放在主角身上。
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