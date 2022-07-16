《學美之旅》：台北變了嗎？連接青春記憶的鄉愁總是美好的

文：于國華

認同碎裂在城市變貌中

久居海外的朋友回來台北，我陪著去101大樓朝聖，吃飯逛街。夜晚走在信義區，感受人來人往的熱鬧，我正享受著春天夜晚的美麗，朋友嘆口氣說：「台北變了，愈來愈不像台北。」

台北該是什麼樣子？我納悶著。

朋友胸懷遠志，大學畢業後帶著打拚天下的豪情遠赴異邦。如今事業有成，青春已過，白髮初生。他期待回到台北，從城市紋理中讀取自己的青春記憶，無奈眼前景象卻已不復當年。而我，在台北居住、生活，伴隨著城市的變化成長，一切真實又自然。

朋友低吟著說：「我去過許多地方，比如巴黎、倫敦，隔了十幾年再去，還是很熟悉。歐洲、亞洲也有許多地方，時間停止在過去某個點上，經歷二、三十年，城鎮和街道都不會改變。」他環顧四周說：「我們在台北長大，好多記憶和台北連接。場景變了，我覺得自己的記憶好虛幻，不知是真是假。」

朋友的感想，很像文化地理學的開場白。他接著說：「台北的街道、建築，和很多城市很像。我知道這裡是台北，因為坐飛機又轉車，終點站告訴我台北到了。」

「但這裡的確是台北！」我說，眼睛望著101大樓的塔頂。「時間催促著改變發生，潮流是擋不住的。」說出這話的同時我已經後悔了，突然想到前幾天整理舊照片，看到年輕時在法國旅行拍攝的影像。

那趟旅行十六天，從台北到巴黎，再以逆時鐘方向繞行法國半圈。從巴黎出城的第二天，旅行團抵達聖米歇爾山（Mont-St.-Michel），那是整個行程最令我震撼的一個下午。

遠遠望去，孤立海中的島嶼和教堂建築矗立，帶著神聖氣質。教堂尖端的大天使高指入雲，背後襯著藍天大海和白雲滾動。這幅景象，早已在媒體看過許多回，有緣親自站在它的面前眺望，感覺如夢似幻。

時間已到傍晚，法國太陽仍然斜掛當空，金色光芒柔和地染紅了古老石城。順著石徑向上走，兩旁店家擺出眾多紀念品，觀光區的習性全世界一致。再往上，遊人少了，我聽到自己在石階上的踏腳聲、沿著牆壁傳來的海濤低吼，感覺風吹過臉上的力道，思緒早已跌到中古世紀，幻想自己身為這裡一名遠離俗塵的修士，或被迫拘禁的囚犯。

整座石山修成之後數百年至今，大致維持不變的面貌。手撫過風化石壁，粗糙質感帶我穿越來世今生。我想，如果前世曾經在這裡停留，潛意識中的印象一定會被喚醒，新舊印象交疊，透過時空拼貼，印證自己的確存在。

那一次旅行歐洲，對於空間能夠穿透流動的時間而超然存在，充滿著敬意；聖米歇爾山因而成為我生命中難以忘懷的震撼。後來藉由旅行，再走訪許多古城，看見在今日之中存在的昔日，相信空間可以脫離時間而獨立；但關鍵是人的審美意志，以及對於歷史和記憶的態度選擇。

「我們人，即使全身細胞都替換過了，我們還是知道自己是誰。為什麼？」我搖搖頭面對朋友的問題，但這個問題的確很有意思。他停下腳步說：「因為記憶的延續，讓我們知道一路如何走來。例如我手臂上的疤痕來自八歲時的車禍，天氣變化時隱隱作痛的膝蓋是大學踢足球的舊傷，不敢吃蝦是因為曾經過敏惹得全身紅癢……這些記憶連結身體和知覺，證明自己存在。城市也一樣，改變的空間讓記憶失去標的，人從此遺失了城市的認同。」也許明早又要離開台北，朋友今夜格外多愁善感。

他的感嘆我了解。在台北出生長大，太多記憶附著在城市形體上，經常約會的咖啡廳、和死黨鬥牛的籃球場、年輕時深夜流連的撞球店、考試前每天報到的圖書館等，這些空間早已消逝在城市發展的過程中。我在街上走著，忽然懷疑自己的記憶會不會都只是幻想，而我根本早已失憶？如何證明自己記憶的真實？

送朋友回旅館後搭捷運回家，經過一站又一站。看著站名閃過，我突然理解，城市發展讓許多舊事物消失，換來空間容納新事物；新事物一旦出現，會成為另一代人的記憶。如同捷運車站，並不屬於我的童年，中華商場才是；但我兒子的童年記憶裡，始終保存著文湖線、板南線的許多站名。

城市轉型，來不及停下腳步讓人懷舊。古蹟保存不只因為文化價值，它更是情感的連繫，那是自我認同的記號，就像父母為夜歸孩子留的一盞燈，標示著家的方向。記憶一筆一筆刻畫在都市的容顏之中，哪怕只是飄散空中的氣味，只要鄉愁得以附著，認同就因此而堅定。

連接青春記憶的鄉愁總是美好的。回不去當年，但可以珍惜當下，看看我們生活的城市，它的美始終存在，只需要我們用心去認識。

書籍介紹

本文摘錄自《學美之旅：用心看見美，生活即詩境》，時報出版

作者：于國華

法國雕塑大師羅丹：「這世界並不缺少美，而是缺少發現。」

只要每個人用心去觀看﹑專注感受，日常中的每個角落都能發現美。

2005年，于國華教授應大陸作家胡洪俠邀請，在深圳商報開闢專欄〈台北城記〉，每周用一篇千字的文章，介紹台灣風土人情。四年多的寫作，經歷兩百多個主題的磨練，學會用心觀察和感受生活，從城市日常的細節中尋找故事。「美」的主題，隱約埋藏在這些書寫台灣的城市故事中，成為傳遞訊息的主要脈絡。

2017年初，聯合報邀約以美感消費為主題撰寫專欄，成為他遍訪台灣的動機，記錄各種感動的人事物。2017年到2018年間，前往澳門理工學院客座教學研究一年半，作者參與澳門政府推動的多項文化創意產業計畫。期間應當地媒體「文創講壇」邀請，以社區文創和美感教育的主題，寫下多篇文章。當時每月一篇的《人間福報》專欄，也讓他得以同時關注台灣的文化與藝術環境。