《學美之旅》：台北變了嗎？連接青春記憶的鄉愁總是美好的

我們想讓你知道的是
城市轉型，來不及停下腳步讓人懷舊。古蹟保存不只因為文化價值，它更是情感的連繫，那是自我認同的記號，就像父母為夜歸孩子留的一盞燈，標示著家的方向。
文：于國華
認同碎裂在城市變貌中
久居海外的朋友回來台北，我陪著去101大樓朝聖，吃飯逛街。夜晚走在信義區，感受人來人往的熱鬧，我正享受著春天夜晚的美麗，朋友嘆口氣說：「台北變了，愈來愈不像台北。」
台北該是什麼樣子？我納悶著。
朋友胸懷遠志，大學畢業後帶著打拚天下的豪情遠赴異邦。如今事業有成，青春已過，白髮初生。他期待回到台北，從城市紋理中讀取自己的青春記憶，無奈眼前景象卻已不復當年。而我，在台北居住、生活，伴隨著城市的變化成長，一切真實又自然。
朋友低吟著說：「我去過許多地方，比如巴黎、倫敦，隔了十幾年再去，還是很熟悉。歐洲、亞洲也有許多地方，時間停止在過去某個點上，經歷二、三十年，城鎮和街道都不會改變。」他環顧四周說：「我們在台北長大，好多記憶和台北連接。場景變了，我覺得自己的記憶好虛幻，不知是真是假。」
朋友的感想，很像文化地理學的開場白。他接著說：「台北的街道、建築，和很多城市很像。我知道這裡是台北，因為坐飛機又轉車，終點站告訴我台北到了。」
「但這裡的確是台北！」我說，眼睛望著101大樓的塔頂。「時間催促著改變發生，潮流是擋不住的。」說出這話的同時我已經後悔了，突然想到前幾天整理舊照片，看到年輕時在法國旅行拍攝的影像。
那趟旅行十六天，從台北到巴黎，再以逆時鐘方向繞行法國半圈。從巴黎出城的第二天，旅行團抵達聖米歇爾山（Mont-St.-Michel），那是整個行程最令我震撼的一個下午。
遠遠望去，孤立海中的島嶼和教堂建築矗立，帶著神聖氣質。教堂尖端的大天使高指入雲，背後襯著藍天大海和白雲滾動。這幅景象，早已在媒體看過許多回，有緣親自站在它的面前眺望，感覺如夢似幻。
時間已到傍晚，法國太陽仍然斜掛當空，金色光芒柔和地染紅了古老石城。順著石徑向上走，兩旁店家擺出眾多紀念品，觀光區的習性全世界一致。再往上，遊人少了，我聽到自己在石階上的踏腳聲、沿著牆壁傳來的海濤低吼，感覺風吹過臉上的力道，思緒早已跌到中古世紀，幻想自己身為這裡一名遠離俗塵的修士，或被迫拘禁的囚犯。
整座石山修成之後數百年至今，大致維持不變的面貌。手撫過風化石壁，粗糙質感帶我穿越來世今生。我想，如果前世曾經在這裡停留，潛意識中的印象一定會被喚醒，新舊印象交疊，透過時空拼貼，印證自己的確存在。
那一次旅行歐洲，對於空間能夠穿透流動的時間而超然存在，充滿著敬意；聖米歇爾山因而成為我生命中難以忘懷的震撼。後來藉由旅行，再走訪許多古城，看見在今日之中存在的昔日，相信空間可以脫離時間而獨立；但關鍵是人的審美意志，以及對於歷史和記憶的態度選擇。
「我們人，即使全身細胞都替換過了，我們還是知道自己是誰。為什麼？」我搖搖頭面對朋友的問題，但這個問題的確很有意思。他停下腳步說：「因為記憶的延續，讓我們知道一路如何走來。例如我手臂上的疤痕來自八歲時的車禍，天氣變化時隱隱作痛的膝蓋是大學踢足球的舊傷，不敢吃蝦是因為曾經過敏惹得全身紅癢……這些記憶連結身體和知覺，證明自己存在。城市也一樣，改變的空間讓記憶失去標的，人從此遺失了城市的認同。」也許明早又要離開台北，朋友今夜格外多愁善感。
他的感嘆我了解。在台北出生長大，太多記憶附著在城市形體上，經常約會的咖啡廳、和死黨鬥牛的籃球場、年輕時深夜流連的撞球店、考試前每天報到的圖書館等，這些空間早已消逝在城市發展的過程中。我在街上走著，忽然懷疑自己的記憶會不會都只是幻想，而我根本早已失憶？如何證明自己記憶的真實？
送朋友回旅館後搭捷運回家，經過一站又一站。看著站名閃過，我突然理解，城市發展讓許多舊事物消失，換來空間容納新事物；新事物一旦出現，會成為另一代人的記憶。如同捷運車站，並不屬於我的童年，中華商場才是；但我兒子的童年記憶裡，始終保存著文湖線、板南線的許多站名。
城市轉型，來不及停下腳步讓人懷舊。古蹟保存不只因為文化價值，它更是情感的連繫，那是自我認同的記號，就像父母為夜歸孩子留的一盞燈，標示著家的方向。記憶一筆一筆刻畫在都市的容顏之中，哪怕只是飄散空中的氣味，只要鄉愁得以附著，認同就因此而堅定。
連接青春記憶的鄉愁總是美好的。回不去當年，但可以珍惜當下，看看我們生活的城市，它的美始終存在，只需要我們用心去認識。
書籍介紹
本文摘錄自《學美之旅：用心看見美，生活即詩境》，時報出版
作者：于國華
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法國雕塑大師羅丹：「這世界並不缺少美，而是缺少發現。」
只要每個人用心去觀看﹑專注感受，日常中的每個角落都能發現美。
2005年，于國華教授應大陸作家胡洪俠邀請，在深圳商報開闢專欄〈台北城記〉，每周用一篇千字的文章，介紹台灣風土人情。四年多的寫作，經歷兩百多個主題的磨練，學會用心觀察和感受生活，從城市日常的細節中尋找故事。「美」的主題，隱約埋藏在這些書寫台灣的城市故事中，成為傳遞訊息的主要脈絡。
2017年初，聯合報邀約以美感消費為主題撰寫專欄，成為他遍訪台灣的動機，記錄各種感動的人事物。2017年到2018年間，前往澳門理工學院客座教學研究一年半，作者參與澳門政府推動的多項文化創意產業計畫。期間應當地媒體「文創講壇」邀請，以社區文創和美感教育的主題，寫下多篇文章。當時每月一篇的《人間福報》專欄，也讓他得以同時關注台灣的文化與藝術環境。
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
我們想讓你知道的是
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告