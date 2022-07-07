以色列看守總理拉皮德的戲劇性人生：高中沒畢業的電視主持人，如何成為拉下納坦雅胡的關鍵人物？

文：賴素芬（中央社記者特拉維夫特稿）

以色列看守總理拉皮德（Yair Lapid）7月1日就職以來，國際媒體紛紛報導這位背景非凡、高中沒畢業、但自學有成的政壇人物。他以電視主持人參政，崛起成為領導人的歷程充滿戲劇起伏。

1963年出生的拉皮德成長於人脈廣闊的記者和作家家庭。他父親湯米拉皮德（Yosef “Tommy” Lapid）是當時頗受歡迎的「晚禱報」（Maariv）編輯和以色列廣播管理局的記者、編輯和廣播員，參政後創立當年第二大政黨為世俗派「改變黨」（Shinui）、擔任過司法部長。母親舒拉米特（Sulamit）是以國著名小說和劇作家。

拉皮德從政至今僅10年，之前的新聞和文藝生涯，讓以國人對他熟悉已久。他沒受過正規教育，高中時因學習障礙退學，但受作家母親的啟發，對藝術和寫作興趣濃厚，閱讀深廣，自學成才。除了在新聞界出頭、還當過演員、創作歌曲、寫劇本、驚悚小說、兒童書和專欄集等共出書12本。

拉皮德的新聞實習始於當兵時擔任以色列國防軍「在營地」週刊（Bamahane）的軍事記者。1982到1984年間，他在第一次黎巴嫩戰爭的戰場上擔任這週刊通訊員，據說實現了他效仿他的文學英雄海明威（Ernest Hemingway）的少年夢想。退伍後，25歲的拉皮德進入「晚禱報」當記者。1991年升職為「晚禱報」的週末雜誌撰寫「錢在哪裡？」的固定專欄。這專欄名稱20年後成了他轉入政壇時的主要政治口號。

1994年，拉皮德開始電視生涯，擔任晚間新聞節目主播並在隨後幾年主持一系列時事脫口秀。2008年拉皮德再上一層，成為以色列第2頻道（Channel 2）每週新聞雜誌節目「星期五工作室」（Ulpan Shishi）主播，這是他職業生涯的真正轉折點，人氣聲望開始攀升。

2012年拉皮德決定隨父親的腳步，踏入政界，創立一個跟他的名字押韻的中間派「未來黨」（Yesh Atid），定位自己為以色列中產階級的中間派聲音，專注於國內的社會經濟問題。

接受美國有線電視新聞網（CNN）的艾曼普（Christiane Amanpour）訪問時，「國土報」（Haaretz）和「經濟學人」（The Economist）記者普費佛（Anshel Pfeffer）說：「拉皮德是特拉維夫這以色列主要世俗城市、商業、文化和夜生活中心等的典型產品。」他指出當年拉皮德辭去主播和專欄職位，宣布從政時，沒有人訝異，但許多左傾或中間派人士和媒體同業不看好他，認為他是一個作秀者、主持人，沒有實質，從政只是他的過渡期。

但出乎意料，「未來黨」在2013年選舉中贏得19個席位，僅次納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的聯合黨（Likud），震驚政界。那年他加入納坦雅胡政府，擔任財政部長，被視為以色列的新政治明星。2013年時代雜誌將他評為「100位最具影響力人物」之一。同年，他在「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）的「世上最具影響力的猶太人」名單中排名第一。

2013年的拉皮德｜Photo Credit: AP / 達志影像

缺乏經驗的拉皮德擔任財政部長22個月，期間屢受挫折，夾在有權勢的財政部官員和等著看他失敗的納坦雅胡之間。除了他的各項改革計畫不受支持，世俗議程沒進展，納坦雅胡更指責「未來黨」在國會製造分歧，藉機剔除拉皮德和「未來黨」。2014年12月，國會提前解散。次年3月的改選，「未來黨」受挫，在國會僅占11席，成為反對陣營成員。

2018年底，原本就功能失調、內部分歧的國會再一次提前解散。2019年2月，政界新崛起的前任總參謀長甘茨（Benny Gantz），以強人姿態及民意調查優勢，讓有翻身機會的拉皮德溫順地退居為「反納坦雅胡陣營」的第二號人物，同意併入由甘茨領導的「藍白聯盟」（Kahol Lavan）。

接下來兩年內、以色列連續三次選舉結果陷入僵局，2020年4月甘茨違背承諾以及和拉皮德的聯盟，協定與納坦雅胡聯合，組成政黨輪替政府，由納坦雅胡首任總理18月後再由甘茨接任。

被甘茨背叛後的拉皮德堅持原則、不參與聯盟。8個月後、以色列國會又因內部紛爭無法通過2020年的國家預算，政府再一次崩潰。

經過近10年的起伏考驗，拉皮德逐漸成長為有歷練的領導人，政治發言變得簡明有力、不再繁瑣，他的成熟讓「未來黨」在去（2021）年的改選從「藍白聯盟」的廢墟中重新復活。

2021年3月大選後，納坦雅胡陣營的席位不足無法成立政府。拉皮德以第二大黨主席身分聯合8個中、小型政黨組成以色列立國以來最多元的聯盟政府。為了促成聯盟政府，他讓位給右派小黨領袖班奈特（Naftali Bennett）當總理，自己出任外交部長。他1年內發揮所長，活躍奔走多國，使以色列的外交發展成績卓越，尤其是今（2022）年3月的尼格夫峰會（Negev Summit），他將美國、巴林、阿拉伯聯合大公國、摩洛哥和埃及的外長史無前例地召集到以色列開會。

以國國會上週投票而解散之後，拉皮德打破領導人上任前前往猶太聖地哭牆（Western Wall）祈求指引的傳統，他到耶路撒冷的猶太人大屠殺紀念館（Yad Vashem）向他已故父親致敬（他父親是大屠殺倖存者），並向他保證將捍衛以色列的強大實力。