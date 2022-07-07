以色列看守總理拉皮德的戲劇性人生：高中沒畢業的電視主持人，如何成為拉下納坦雅胡的關鍵人物？
我們想讓你知道的是
當年拉皮德辭去主播和專欄職位，宣布從政時，沒有人訝異，但許多左傾或中間派人士和媒體同業不看好他，認為他是一個作秀者、主持人，沒有實質，從政只是他的過渡期。
文：賴素芬（中央社記者特拉維夫特稿）
以色列看守總理拉皮德（Yair Lapid）7月1日就職以來，國際媒體紛紛報導這位背景非凡、高中沒畢業、但自學有成的政壇人物。他以電視主持人參政，崛起成為領導人的歷程充滿戲劇起伏。
1963年出生的拉皮德成長於人脈廣闊的記者和作家家庭。他父親湯米拉皮德（Yosef “Tommy” Lapid）是當時頗受歡迎的「晚禱報」（Maariv）編輯和以色列廣播管理局的記者、編輯和廣播員，參政後創立當年第二大政黨為世俗派「改變黨」（Shinui）、擔任過司法部長。母親舒拉米特（Sulamit）是以國著名小說和劇作家。
拉皮德從政至今僅10年，之前的新聞和文藝生涯，讓以國人對他熟悉已久。他沒受過正規教育，高中時因學習障礙退學，但受作家母親的啟發，對藝術和寫作興趣濃厚，閱讀深廣，自學成才。除了在新聞界出頭、還當過演員、創作歌曲、寫劇本、驚悚小說、兒童書和專欄集等共出書12本。
拉皮德的新聞實習始於當兵時擔任以色列國防軍「在營地」週刊（Bamahane）的軍事記者。1982到1984年間，他在第一次黎巴嫩戰爭的戰場上擔任這週刊通訊員，據說實現了他效仿他的文學英雄海明威（Ernest Hemingway）的少年夢想。退伍後，25歲的拉皮德進入「晚禱報」當記者。1991年升職為「晚禱報」的週末雜誌撰寫「錢在哪裡？」的固定專欄。這專欄名稱20年後成了他轉入政壇時的主要政治口號。
1994年，拉皮德開始電視生涯，擔任晚間新聞節目主播並在隨後幾年主持一系列時事脫口秀。2008年拉皮德再上一層，成為以色列第2頻道（Channel 2）每週新聞雜誌節目「星期五工作室」（Ulpan Shishi）主播，這是他職業生涯的真正轉折點，人氣聲望開始攀升。
2012年拉皮德決定隨父親的腳步，踏入政界，創立一個跟他的名字押韻的中間派「未來黨」（Yesh Atid），定位自己為以色列中產階級的中間派聲音，專注於國內的社會經濟問題。
接受美國有線電視新聞網（CNN）的艾曼普（Christiane Amanpour）訪問時，「國土報」（Haaretz）和「經濟學人」（The Economist）記者普費佛（Anshel Pfeffer）說：「拉皮德是特拉維夫這以色列主要世俗城市、商業、文化和夜生活中心等的典型產品。」他指出當年拉皮德辭去主播和專欄職位，宣布從政時，沒有人訝異，但許多左傾或中間派人士和媒體同業不看好他，認為他是一個作秀者、主持人，沒有實質，從政只是他的過渡期。
但出乎意料，「未來黨」在2013年選舉中贏得19個席位，僅次納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的聯合黨（Likud），震驚政界。那年他加入納坦雅胡政府，擔任財政部長，被視為以色列的新政治明星。2013年時代雜誌將他評為「100位最具影響力人物」之一。同年，他在「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）的「世上最具影響力的猶太人」名單中排名第一。
缺乏經驗的拉皮德擔任財政部長22個月，期間屢受挫折，夾在有權勢的財政部官員和等著看他失敗的納坦雅胡之間。除了他的各項改革計畫不受支持，世俗議程沒進展，納坦雅胡更指責「未來黨」在國會製造分歧，藉機剔除拉皮德和「未來黨」。2014年12月，國會提前解散。次年3月的改選，「未來黨」受挫，在國會僅占11席，成為反對陣營成員。
2018年底，原本就功能失調、內部分歧的國會再一次提前解散。2019年2月，政界新崛起的前任總參謀長甘茨（Benny Gantz），以強人姿態及民意調查優勢，讓有翻身機會的拉皮德溫順地退居為「反納坦雅胡陣營」的第二號人物，同意併入由甘茨領導的「藍白聯盟」（Kahol Lavan）。
接下來兩年內、以色列連續三次選舉結果陷入僵局，2020年4月甘茨違背承諾以及和拉皮德的聯盟，協定與納坦雅胡聯合，組成政黨輪替政府，由納坦雅胡首任總理18月後再由甘茨接任。
被甘茨背叛後的拉皮德堅持原則、不參與聯盟。8個月後、以色列國會又因內部紛爭無法通過2020年的國家預算，政府再一次崩潰。
經過近10年的起伏考驗，拉皮德逐漸成長為有歷練的領導人，政治發言變得簡明有力、不再繁瑣，他的成熟讓「未來黨」在去（2021）年的改選從「藍白聯盟」的廢墟中重新復活。
2021年3月大選後，納坦雅胡陣營的席位不足無法成立政府。拉皮德以第二大黨主席身分聯合8個中、小型政黨組成以色列立國以來最多元的聯盟政府。為了促成聯盟政府，他讓位給右派小黨領袖班奈特（Naftali Bennett）當總理，自己出任外交部長。他1年內發揮所長，活躍奔走多國，使以色列的外交發展成績卓越，尤其是今（2022）年3月的尼格夫峰會（Negev Summit），他將美國、巴林、阿拉伯聯合大公國、摩洛哥和埃及的外長史無前例地召集到以色列開會。
以國國會上週投票而解散之後，拉皮德打破領導人上任前前往猶太聖地哭牆（Western Wall）祈求指引的傳統，他到耶路撒冷的猶太人大屠殺紀念館（Yad Vashem）向他已故父親致敬（他父親是大屠殺倖存者），並向他保證將捍衛以色列的強大實力。
Tags：
不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計畫」利用AI智慧修圖升級你的照片
我們想讓你知道的是
你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計畫」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計畫」讓照片質感提升的小技巧！
想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。
因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計畫」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。
想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。
一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom
Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。
首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。
「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。
這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。
而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。
要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。
只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。
若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。
自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計畫」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。
目前Adobe也針對「攝影計畫」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計畫」輕鬆提升你的照片質感了！
Adobe「攝影計畫」：優惠訂閱方案