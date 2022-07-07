瑞典最重要政治活動「阿爾梅道週」，俄烏戰爭後首次出現台灣安全專題討論
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阿爾梅道週（Almedalsveckan）是瑞典最重要的政治性大型活動，由瑞典前總理帕爾梅（Olof Palme）發起，從1968年起，每年夏天在哥特蘭島（Gotland）舉辦，是各大政黨、倡議團體、非營利組織、新聞媒體等從事政治相關工作的團體與個人不可錯過的重要活動。
（中央社）俄烏戰爭爆發後，台灣的安全在瑞典引起更多注意，以台灣為主題的討論首度現身於瑞典最重要的政治週，由台灣駐瑞典代表姚金祥、瑞典政治人物與專家進行對談，讓更多人認識台灣。
有別以往專題討論中國時順帶提到台灣，今（2022）年以台灣為主體的專題討論共有兩場，均與俄烏戰爭引起的國際安全擔憂有關。
奧洛夫・帕爾梅國際中心（Olof Palme International Center）與亞瑞納組織（Arenagruppen）主辦的論壇「烏克蘭陰影之下——台灣所受到的威脅」邀請台灣駐瑞典代表姚金祥、瑞典國立中國中心（Swedish National China Centre）主任葉必揚（Björn Jerdén）、瑞典駐台記者悠野（Jojje Olsson）。
此外還邀請中間黨（Central Party）議員暨國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、社民黨（Social Democratic Party）議員鄧奈爾（Mathias Tegnér）等人出席，針對台灣、中國衝突的歷史背景；台灣在世界地緣政治的重要性；台灣在國際社會的地位；中國對台灣的軍事威脅等重要議題進行討論。
姚金祥在演說中表示，台灣是世界重要的半導體生產國，台灣的民主體制以及捍衛民主的決心，值得世界上更多國家的支持。
他也向與會人士解釋台灣認同的趨勢，他表示，台灣跟中國兩個社會已分隔70年，各有各的發展，目前台灣年輕一輩生長於民主自由的社會，因此普遍認為中國是另一個國家。
今年初曾經訪台的呂謝婷表示，在台灣之行期間，她發現瑞典可以在台灣做的事情非常多，她希望透過將瑞典現行的經貿辦事處Business Sweden升級為「瑞典之家」（House of Sweden），展現瑞典對台灣除了有貿易興趣以外，也能在文化、民主等層面進行更多交流。
她在會中表示，若她在今年9月大選中再次當選，將會持續努力推動在台灣成立瑞典之家等對台工作，這也是中間黨外交政策中不會改變的一項計畫。
而社民黨的鄧奈爾則表示，社民黨希望能擴展對台貿易，他表示，瑞典相當看重台灣半導體產業，希望深化台灣瑞典的貿易關係。
阿爾梅道週（Almedalsveckan）是瑞典最重要的政治性大型活動，由瑞典前總理帕爾梅（Olof Palme）發起，從1968年起，每年夏天在哥特蘭島（Gotland）舉辦，是各大政黨、倡議團體、非營利組織、新聞媒體等從事政治相關工作的團體與個人不可錯過的重要活動。
因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的關係，阿爾梅道週歷經停辦、線上辦理，今年首度重新開張，又適逢大選年，因此今年的活動額外受到各界矚目。
瑞典最重要政治活動阿爾梅道週 發生持刀攻擊事件
在瑞典哥特蘭島舉辦的阿爾梅道週在歷經COVID-19疫情兩年後重新開辦，今卻傳出持刀攻擊憾事，原將於今日（當地時間6日）下午進行的中間黨黨主席演說因此取消。
持刀攻擊事件發生於哥特蘭島最大城維斯必（Visby）市中心，阿爾梅道週活動場地附近，當地時間約下午兩時，有一名女子遭到一名30多歲的男子持刀攻擊，身受重傷，目前在當地醫院治療中。
在民眾的幫忙下，持刀攻擊的30多歲男子已遭警方逮捕。
瑞典警方表示，目前還不清楚男子的犯案動機，並將案件定位為意圖謀殺偵辦。
根據瑞典《快報》（Expressen）的報導，男子沒有前科，跟被害人之間也沒有清楚的關聯。
北歐國家挪威、丹麥近幾週接連發生公共攻擊案，讓這起事件更加引人擔憂，目前中間黨已取消今天預定進行的演說，並且向受害人與其家屬致意。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
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