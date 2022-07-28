跳脫儒釋道思想的束縛，「造物主」才是蘇軾〈赤壁賦〉的文章重點

以往我們在校園課堂上到〈赤壁賦〉這篇文章時，總會出現幾個比較特別的課堂情境。就授課教師的部分來說，一部分老師對於〈赤壁賦〉對話思想的感受上沒有那麼深刻，所以課堂授課多數時間在於字句解釋，故而文章解釋都能到位，但是蘇軾為何想如此說，可能就沒有太多詮釋，如此講課方式較可能讓學生掌握考試重點與進度，但是學生幾年後未必記得文章表達的重點。

另一部分的老師對於〈赤壁賦〉則較少字句解釋，但卻會著重於文章思想要如何詮釋，透過不斷詮釋並與學生對話，這種詮釋與對話並沒有標準答案，更不會是書中的重點與進度，所以考試重點不見得能精準掌握，但是學生幾年後能仍能對這篇文章有印象，日後某個時間點便能與之共鳴。

上述兩種〈赤壁賦〉的詮釋，並沒有絕對好壞與否，只是單純對應不同人事物上的取捨。反過來換學生的角度來說，因為生命經歷與體驗的有限，可以說多數學生對於〈赤壁賦〉的思想觀點是很難完全掌握的，故而能夠掌握字句解釋就已經不簡單，這亦是前者教師會如此授課的原因之一。

我自己在〈赤壁賦〉的授課方式上，偏向喜歡詮釋思想並和學生多些對話，儘管不見得所有學生都能與你互動，教學效果也不見得真的能讓學生有最佳效益，但我仍然相信這會較貼近蘇軾寫這篇文章的心情吧，或許這說法有點一廂情願，又帶了點文人的自以為是，但是蘇軾不斷透過與洞簫客（或內心）的對話，不斷地尋找並論述，進而形塑了生命的價值。

同理，以〈赤壁賦〉為材料來與學生對話，不斷建構又解構想法上的侷限，思索生命存在的意義，在這部分應能與蘇軾相呼應。然而在詮釋文章思想時，最通俗的說法是文章摻雜儒釋道色彩，故而不論從哪一家的思想來看待蘇軾這篇文章，似乎也都得以通順。

一、儒家角度

在蘇軾歷經烏臺詩案而被貶官到黃州之前，他正是透過科舉中試而開始步入官場，並且受到歐陽脩的肯定與提拔，在政治表現上也積極任事，有時也不畏權勢而據理力爭，此時期的他是非常明顯的儒家代表，即便他因為被貶到黃州而開始對人生消極，但在〈赤壁賦〉文句亦可看到他的儒家士子心，例如：

「渺渺兮予懷，望美人兮天一方。」

（翻譯：我內心的懷抱看似悠遠渺茫，望向伊人的方向，就在遙遠的那一端）

因為受到烏臺詩案牽連而一度論死，歷經生死關頭而被貶官至黃州，對照此刻生命的消極態度，他在寫〈赤壁賦〉竟仍一度想像著內心懷抱，就是當初步入官場的懷抱，想要積極為天下做事的儒家士子情壞。他被朝廷貶官到黃州的期間，即便日子過得相對消極，卻也不時望向君王帝都的方向，多少透露出期待被君王喚回的心情，在相對消極的人生狀態下，內心不免仍存有積極期待的心情。

二、道家角度