跳脫儒釋道思想的束縛，「造物主」才是蘇軾〈赤壁賦〉的文章重點
我們想讓你知道的是
蘇軾看似與洞簫客對話，其實正是蘇軾與自我內心的對話，透過心來感知宇宙（造物主）的境界，這和陸九淵「吾心即宇宙」或王守仁「心即理」有其相似處，雖然他們未必有思想進路上的交錯影響。
以往我們在校園課堂上到〈赤壁賦〉這篇文章時，總會出現幾個比較特別的課堂情境。就授課教師的部分來說，一部分老師對於〈赤壁賦〉對話思想的感受上沒有那麼深刻，所以課堂授課多數時間在於字句解釋，故而文章解釋都能到位，但是蘇軾為何想如此說，可能就沒有太多詮釋，如此講課方式較可能讓學生掌握考試重點與進度，但是學生幾年後未必記得文章表達的重點。
另一部分的老師對於〈赤壁賦〉則較少字句解釋，但卻會著重於文章思想要如何詮釋，透過不斷詮釋並與學生對話，這種詮釋與對話並沒有標準答案，更不會是書中的重點與進度，所以考試重點不見得能精準掌握，但是學生幾年後能仍能對這篇文章有印象，日後某個時間點便能與之共鳴。
上述兩種〈赤壁賦〉的詮釋，並沒有絕對好壞與否，只是單純對應不同人事物上的取捨。反過來換學生的角度來說，因為生命經歷與體驗的有限，可以說多數學生對於〈赤壁賦〉的思想觀點是很難完全掌握的，故而能夠掌握字句解釋就已經不簡單，這亦是前者教師會如此授課的原因之一。
我自己在〈赤壁賦〉的授課方式上，偏向喜歡詮釋思想並和學生多些對話，儘管不見得所有學生都能與你互動，教學效果也不見得真的能讓學生有最佳效益，但我仍然相信這會較貼近蘇軾寫這篇文章的心情吧，或許這說法有點一廂情願，又帶了點文人的自以為是，但是蘇軾不斷透過與洞簫客（或內心）的對話，不斷地尋找並論述，進而形塑了生命的價值。
同理，以〈赤壁賦〉為材料來與學生對話，不斷建構又解構想法上的侷限，思索生命存在的意義，在這部分應能與蘇軾相呼應。然而在詮釋文章思想時，最通俗的說法是文章摻雜儒釋道色彩，故而不論從哪一家的思想來看待蘇軾這篇文章，似乎也都得以通順。
一、儒家角度
在蘇軾歷經烏臺詩案而被貶官到黃州之前，他正是透過科舉中試而開始步入官場，並且受到歐陽脩的肯定與提拔，在政治表現上也積極任事，有時也不畏權勢而據理力爭，此時期的他是非常明顯的儒家代表，即便他因為被貶到黃州而開始對人生消極，但在〈赤壁賦〉文句亦可看到他的儒家士子心，例如：
「渺渺兮予懷，望美人兮天一方。」
（翻譯：我內心的懷抱看似悠遠渺茫，望向伊人的方向，就在遙遠的那一端）
因為受到烏臺詩案牽連而一度論死，歷經生死關頭而被貶官至黃州，對照此刻生命的消極態度，他在寫〈赤壁賦〉竟仍一度想像著內心懷抱，就是當初步入官場的懷抱，想要積極為天下做事的儒家士子情壞。他被朝廷貶官到黃州的期間，即便日子過得相對消極，卻也不時望向君王帝都的方向，多少透露出期待被君王喚回的心情，在相對消極的人生狀態下，內心不免仍存有積極期待的心情。
二、道家角度
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
我們想讓你知道的是
面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。