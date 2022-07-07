今日本土新增3萬1364例、死亡105例：即日起入境人數放寬為每週4萬人次、3類對象入境免持PCR陰性證明
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指揮中心宣布，即日起調增入境總人數為每週4萬人次為原則；另自7月14日零時（航班表定抵臺時間）起，先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來臺轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告。
中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增3萬1462例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬1364例本土個案及98例境外移入；另確診個案中新增105例死亡。
指揮中心表示，今日新增之3萬1364例本土病例，為1萬4450例男性、1萬6902例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（5121例）、台中市（4081例）、高雄市（3442例）、桃園市（3141例）、台北市（2948例）、台南市（2507例）、彰化縣（1823例）、屏東縣（1224例）、雲林縣（813例）、苗栗縣（798例）、新竹縣（748例）、宜蘭縣（700例）、嘉義縣（650例）、南投縣（624例）、花蓮縣（591例）、新竹市（576例）、基隆市（453例）、台東縣（387例）、嘉義市（337例）、澎湖縣（201例）、金門縣（181例）、連江縣（18例）。
今日新增105例本土病例死亡個案，為76例男性、29例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、101例具慢性病史、68例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月15日至7月4日，死亡日期介於6月12日至7月4日。
其中，最年輕死亡個案為30多歲男性，已接種過3劑疫苗，有酒精性慢性疾病，7月2日出現症狀後就醫，後續腸胃道大出血，經PCR後確診COVID-19，入住加護病房於隔日死亡，死因為敗血性休克與胃潰瘍出血，COVID-19未列為主因。
另有3例兒童重症，其中2例為MIS-C、1例肺炎。第一位MIS-C為7歲男童，有接種過1劑疫苗，於6月5日已確診過，6月28日陸續出現發燒、腹痛、嘔吐與全身紅疹等症狀，7月1日急診評估後入住醫院，並於隔日轉入加護病房，經治療情況好轉，7月6日轉至普通病房。
第二位是1歲大男童，具先天性心血管慢性病，長期使用呼吸器，6月29日出現發燒、咳嗽，經快篩陽性確診，後入住加護病房出現肺炎、呼吸窘迫等症狀，經瑞德西韋治療已好轉。7月6日轉至普通病房。
第三位則是9個月大的女童，無慢性病，6月18日曾確診，6月30日出現發燒、腹瀉等狀況，7月3日急診懷疑為MIS-C，經類固醇、免疫球蛋白治療已穩定，並未入住加護病房。
指揮官陳時中表示，國內疫苗覆蓋率，第一劑為91.35％、第二劑84.65％、基礎加強劑0.85％、第三劑70.5％。
即日起入境總人數增為每週4萬人次，7月14日起搭機前得免持2日內PCR報告
中央流行疫情指揮中心表示，考慮國際與國內疫情，以及國內防疫與醫療量能，即日起調增入境總人數為每週4萬人次為原則；另自7月14日零時（航班表定抵台時間）起，先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，惟境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。
有關入境旅客之檢疫天數、檢疫處所、檢測措施、居家檢疫及自主防疫期間之防疫規定均維持不變，重申如下：
一、檢疫天數及處所：
（一）入境日為第0天，進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫。
（二）於自主防疫期間，應遵守之防疫規範：
- 非必要不可外出。
- 需有2日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品。
- 外出全程佩戴口罩及保持社交距離。
- 商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程佩戴口罩及保持社交距離。
- 上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩 。
- 避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。
- 商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。
- 非急迫性需求之醫療或檢查應延後。
（三）檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。此外，考量移工、漁工及學生係採共同生活模式，群聚感染風險較高，維持由目的事業主管部會督導於原檢疫處所完成自主防疫，且於自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。
二、檢測措施：
（一） 病毒核酸（PCR）檢測：入境時（第0天），於機場／港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。
（二） 家用快篩試劑檢測：入境時由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。
三、入境至檢疫處所交通工具：
除搭乘防疫車隊外，得採親友或機關團體車輛接送，並參照防疫車隊之防疫規範，落實各項防疫措施。
面對變異株BA.4、BA.5，篩檢匡列規範暫無特殊調整
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據研究，Omicron的BA.4、BA.5變異株傳播力增加20％，防疫仍要求保持戴口罩、勤洗手，社區未考慮鬆綁；但篩檢將維持針對境外移入定序檢出個案，其同行與同住家人進行PCR檢測，而採檢第二圈的必要性，將視第一圈結果而定。目前尚有社區感染及染疫後免疫防火牆，沒有考慮升級措施。
此外，針對BA.4、BA.5確診者所居住的旅館之員工，或是鄰近旅客採檢，目前都未擴大匡列或隔離，居家隔離政策還是跟現行制度一樣，不會因為採檢就被列為匡列隔離對象。
COVID-19次世代疫苗：莫德納合約包含在內，輝瑞BNT幼兒疫苗仍在送EUA資料
對於次世代疫苗的採購進度，疫情監測組組長周志浩表示，莫德納簽的合約沒有區分傳統或次世代疫苗，當莫德納次世代取得許可，台灣方面就可以很快引進；陳時中補充，當初購買莫德納疫苗，有保留次世代疫苗選擇權。
輝瑞BNT幼兒疫苗的部分，周志浩說明目前有收到一部份的資料供EUA審查，並請對方有資料就陸續送審，不必等齊全後才一次性繳交資料，而採購合約仍在洽談。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
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以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
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神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
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「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
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