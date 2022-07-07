泰國大麻、酒類、同婚有變數？泰國南部伊斯蘭組織反對法案通過與施行

泰國大麻在今年6月9日正式合法化，從毒品的管制單上移除，不過該政策卻引起了南部的穆斯林團體的不滿。

《曼谷郵報》報導，泰國南部的伊斯蘭學校組織（The Private Schools Confederation Association of Southern Thailand）譴責政府這項作為，認為不應該如此大規模開放大麻使用。在伊斯蘭道德觀中，吸食大麻是不合乎道德的。學校組織擔心的是，政府沒有注意到大麻成癮的危險性，雖然在課本中依然把大麻列為成癮物質，政府卻開放大麻使用，認為有所矛盾。組織也要求學校和清真寺要說明自己是無大麻區。

另外，農村醫生協會（RDS）也呼籲政府重新考慮限制大麻和大麻僅用於醫療目的。協會也說現在合法化，會使大麻被以醫療用途為藉口拿去作為其他用途，加上政府允許國民家中種植6株大麻，等於是讓大麻公司可以從中獲利，認為是不可取的行為。

《曼谷郵報》報導，泰南的伊斯蘭理事會組織（The League of Islamic Council of Southern Thailand）在6月下旬也發表聲明，嚴正反對三項政府法案：大麻法案、酒類法案、民事結合法案。泰國南部邊境省分的伊斯蘭委員會也在6月23日也表示即使議會已經對此通過一讀，仍反對這些法案的通過。泰國國會在6月15日一讀通過4項法案，旨在尋求讓同性伴侶擁有與異性戀夫婦幾乎相同的法律權利，儘管這對以佛教徒居多的國家來說是個重大里程碑，但南部穆斯林團體對此表達不滿。

泰國南部主要信奉伊斯蘭教的Prachachat 黨（พรรคประชาชาติ）耶拉府（จังหวัดยะลา）議員Sugarno Matha指出，這些法案有的是前進黨（พรรคก้าวไกล）提出的，可能迫害到伊斯蘭教義以及泰國南部主要信奉伊斯蘭教的地區，甚至認為伊斯蘭教徒不應該遵守其他宗教的法律。

北大年（จังหวัดปัตตานี）伊斯蘭理事會主席Waedueramae Mamingji表示，這個問題在社交媒體上引發了很多爭論，甚至導致伊斯蘭教徒不理解這些法案在做什麼，主席表示這是需要釐清的。

《Oplndia》報導，伊斯蘭醫學專家Ananchai Thaipratan博士表示，聯合國仍將大麻列為僅允許用於藥用或研究目的的麻醉品。並觀察到，大學專家也開始強調大麻消費的有害副作用，它會誘發幻覺、心動過速和其他與心臟相關的疾病，並損害學生的認知進步。

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責任編輯：曾喜民

核稿編輯：杜晉軒