長輩全身肉肉胖胖的，就不會有肌少症嗎？簡單評估問卷檢測風險有多高
我們想讓你知道的是
根據2019年亞洲肌少症共識會 （AWGS） 最新的肌少症的診斷共識，依然維持以老化造成的骨骼肌流失、加上肌肉力量減少、及 （或） 體能表現下降，作為肌少症的定義。目前根據統計，亞洲各國肌少症的盛行率是5.5%到25.7%，男性佔多數。
肌少症不是一種單一疾病，而是因為肌肉質量的流失，造成肌力下滑，引發後續影響的症候群。由於台灣於2018年已達到高齡社會，老年人口比率超過14.05%，預計於2025年達到超高齡社會。當高齡長者抱怨沒有手腳力氣，走路速度變慢，提東西買菜都感到吃力，就要考慮是不是「肌少症」已經找上門了。
什麼是肌少症？
根據研究，人從40歲開始隨著年紀的增長，肌肉質量與肌力呈線性減少，到80歲時可能流失高達50%之多，隨著肌肉量的減少與後續產生的不良事件，就會增加年長者，跌倒、骨折、失能甚至是提高死亡的風險。
根據2010年歐洲老年肌少症事務委員會（EWGSOP）的共識，要檢查或診斷肌少症可以從三個面向來：
- 肌肉量減少（Low Muscle Mass）
- 肌力減弱（Low Muscle Strength）
- 低身體功能表現（Low Physical Performance）
其中第一項加上第二項或第三項即可診斷為肌少症。
（1）肌肉量減少的自我檢測法：要檢查肌肉量是否減少，最簡單的方式就是測量小腿圍，可簡單用雙手來檢測，又或是利用皮尺來量測，步驟如下:
- 以下兩種方法請受測者坐在椅子上進行測量，也可自行量測。
- 雙手檢測法：請受測者雙手大拇指、食指圈起，以此量測自己小腿最粗的地方，若是圈得起來，肌肉量就可能太少。
- 皮尺量測法：以皮尺量測小腿最粗的地方，男性標準是34公分、女性33公分，若低於此數字，就有可能是肌少症。
（2）肌力減弱的自我檢測法：肌力的評估，則是以手的握力為標準，針對慣用手使用以下兩種握力器擇一的方式檢測，至少兩次測量的最大數值為準。
- Smedley 握力器：測量時要用站姿，手肘打直。
- Jamar 握力器：採坐姿，手肘彎曲90度。
若是男性握力小於28公斤，女性小於18公斤，就有可能有肌少症風險。
（3）低身體功能表現的自我檢測：身體功能表現可以用起立坐下五次所花的時間來做測量，若是大於12秒，則有可能是肌少症。
簡單評估問卷快速檢測肌少症風險
根據2019年亞洲肌少症共識會 （AWGS） 最新的肌少症的診斷共識，依然維持以老化造成的骨骼肌流失、加上肌肉力量減少、及 （或） 體能表現下降，作為肌少症的定義。目前根據統計，亞洲各國肌少症的盛行率是5.5%到25.7%，男性佔多數。目前有兩個簡單評估問卷，可以方便一般民眾快速了解自身是否有肌少症的風險，分別是SARC-F跟SARC-CalF，這兩者的差別僅在SARC-CalF多了量測小腿圍部分，小編整理在下方表格，快來幫自身與家中長輩檢測一下吧！
肉肉、胖胖的就不會有肌少症嗎？
從上面的評估問卷就知道，小腿圍是個很重要的評估項目，但是，即使長輩全身肉肉、胖胖的，就不會有肌少症嗎？答案是不一定喔！即使是有肉的長輩，也要透別留意「肌少性肥胖」。
造成肌少性肥胖的主因是年長者因肌肉質量下滑，使得行動能力越來越衰弱，若是合併其他因素，再加上蛋白質與熱量的攝取不足，就進一步累積體脂肪、增加胰島素阻抗與肌肉質量的減少，增加心血管疾病的風險，可以歸納成以下三個階段：
- 肌肉組織的減少造成行動能力與能量消耗降低；
- 肌肉減少與能量消耗降低造成營島素阻抗發生；
- 身體代謝出現狀況，造成脂肪累積，進一步造成心血管疾病。
該如何預防與改善肌少症的狀況？
要預防或改善肌少症的狀況，根據研究，目前只有運動跟營養補充這兩個面向的生活型態改變是最有效的。
1. 運動：年長者的活動量減少與骨骼肌的質量下滑是有相關性的，目前研究發現漸進式的阻抗運動訓練 （progressive resistance exercise training, PRT），透過針對受訓練者自身可負擔的能力，於重量訓練中逐漸增加阻力與強度的方式來進行，對於年長者改善身體功能表現有顯著的效果，另外針對肌力強化、步態、平衡與協調這幾個面向的復能訓練也能改善肌肉量，增加身體平衡能力，預防跌倒事件的發生。
2. 營養補充：若是因年紀增長而肌肉流失，若又合併營養不足，就會增加肌少症的發生。根據研究，飲食中的蛋白質對於肌肉的合成扮演著舉足輕重的角色，其中若是運動搭配攝取支鏈胺基酸（BCAA，Branched Chain Amino Acid）中的白胺酸（Leucine），對於幫助肌少症的年長者增加肌肉質量、肌力與行走能力有正面的影響。
另外，研究也有發現有均衡飲食習慣的長者相較於沒有均衡飲食習慣的長者有較佳的肌肉質量，因此廣泛的攝取各類食物與營養素比起單一營養素的補充，對於肌少症的預防與治療可能有更佳的效果。
3. 藥物：目前對於肌少症並沒有很明確有效的藥物，若要改善與預防，還是得靠生活型態改變為主。
參考資料
- 肌少症的診斷、成因與臨床重要性之探討，台灣家醫誌，民國103年24卷1期
- 亞洲肌少症診治共識2019年更新介紹，台北市醫師公會會刊，2020年第64卷第7期
- 高齡者的「肌」不可失，高雄榮總醫訊，2021年1月醫療新知，徐盈欣醫師
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
我們想讓你知道的是
若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹