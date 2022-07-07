菲律賓總統小馬可仕：中美兩頭大象打架，我們是小草

（德國之聲中文網）據美聯社報導，週二（7月5日）晚間，中國外長王毅乘機抵達菲律賓首都馬尼拉。這是菲律賓新總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任以來，首位到訪菲律賓的外國外長。

在訪問菲律賓前，王毅此行已訪問了緬甸和泰國。

週三，身著菲律賓傳統服裝的王毅與菲律賓外長馬納洛（Enrique Manalo）會晤時表示，中方高度讚賞小馬可斯最近承諾奉行對華友好政策，高度評價最近的這些聲明，它們向外界發出非常積極的訊號。王毅表示，在雙方共同努力下，一定能夠為雙邊關係開啟一個新的黃金時代。

菲律賓總統小馬可仕隨後在總統府會見了王毅。但是會見後菲中雙方都未立即對外發表新聞稿。會見前菲律賓政府對外通報稱，王毅將在會見時轉達中國國家主席習近平邀請小馬可仕訪問北京的信息。

中國外交部僅發表了王毅會見菲律賓國家安全顧問卡洛斯的新聞稿。會見中，王毅強調，中菲是搬不走的鄰居，我們唯一的選擇就是友好、友好、再友好。中菲關係健康持續穩定發展符合兩國和兩國人民的根本和長遠利益。面對當前充滿不確定不穩定性的國際地區形勢，雙方要傳承弘揚傳統友好，使中菲關係更加穩固堅韌，始終沿著正確軌道向前發展。

在今年5月初舉行的菲律賓總統大選中，已故獨裁者馬可仕的獨子小馬可仕以大幅領先的優勢擊敗現任副總統羅貝多，成功當選新一任總統。同時當選副總統的前總統杜特蒂的女兒薩拉·杜特蒂。此前就曾有報導說，馬可仕家族和杜特蒂關係十分親近。小馬可仕和薩拉聯手可以穩固菲律賓南北票倉。同時小馬可仕也是前總統杜特蒂屬意的接班人。

小馬可仕上任前外界已十分關注他將如何在中美兩國之間獲取平衡，是否會奉行杜特蒂時期的務實外交戰略。

小馬可仕贏得選舉當天與中國國家主席習近平進行了電話會談。他對外表示，他與習近平主席舉行了「內涵非常豐富」的電話會談，習近平向他保證支持他的「獨立外交政策」，並同意更全面對話。他對習近平說，「無論兩國間有什麼衝突或難題，我們都決不能讓它們有任何歷史意義」。

6月30日，習近平派出中國國家副主席王岐山在馬尼拉參加小馬可仕的就職儀式，並同其會見。王岐山表示，中方始終把菲律賓放在周邊外交優先位置，期待同菲新政府一道，傳承友誼、增進互信、接續合作，推動中菲關係迎來新的「黃金時代」。

美方派出參加小馬可仕就職典禮的是副總統哈里斯的丈夫埃姆霍夫（Doug Emhoff）率領的代表團。埃姆霍夫向小馬可仕轉交了美國總統拜登邀其訪美的邀請信。 6月初，美國國務院副國務卿舍曼在訪問菲律賓時還表示，小馬可仕上任後便擁有「外交豁免權」，可以安心訪美。上世紀90年代，夏威夷地方法院下令菲律賓前總統老馬可仕的家人向人權受害者支付3.53億美元賠償，但馬家拒絕執行這一裁決，夏威夷法院遂於1995年判決馬可仕等人犯有蔑視罪。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為6月30日在馬尼拉舉行的菲律賓總統就職典禮，左起伊美黛、小馬可仕與妻子露意絲。

小馬可仕：菲中關係不局限西菲律賓海

據《菲律賓時報》報導，小馬可仕在王毅抵達菲律賓當天在總統府對媒體表示，他在與王毅舉行會晤時，「會找到解決與中國衝突的方法」，並且強調「加強中國和菲律賓之間的關係」。

他表示對馬尼拉和北京之間的「交流」持開放態度，包括在其它領域的討論，如引入更多政府間協議和通過私營部門建立合資企業，以解決兩國之間的問題。

他說：「我一貫建議的方式之一是，我們的關係不只是在唯一一個方面——西菲律賓海。讓我們也做些其它事情。我們向他們提出了很多建議，讓我們進行文化、教育交流，甚至是軍事交流，如果這有用的話。……如此，我們的關係就會正常化。」

他還提到與東協、亞太經合組織等區域地緣政治「重要參與者」的合作。

菲律賓駐美國大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）說，小馬可仕知道美中競爭中存在的隱患，他將促進與這兩個全球大國的關係，以幫助菲律賓經濟從這兩年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的封鎖中恢復過來，並減少俄羅斯侵略烏克蘭造成的全球影響。

「他（小馬可仕）總是引用這樣一句話：這是兩頭大象，當它們打架時，它們會踩到小草。我們就是小草。」羅慕爾德茲說。

美聯社指出，現在小馬可仕面臨的一個難題是，北京和華盛頓，他應該先去拜訪哪一座城市？

結束對菲律賓的訪問之後，王毅還將前往馬來西亞和印尼，並在印尼峇里島參加20國集團外長會議。中國外交部發言人周三對外確認，「經中美雙方商定，王毅將在20國集團外長會議期間同美國國務卿布林肯舉行會晤，就當前的中美關係和重大國際和地區問題交換意見」。

（美聯社、路透社）

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本文經《德國之聲》授權轉載，標題為編輯所擬，原文 菲律賓總統小馬可仕：中美兩頭大象打架，我們是小草 發表於此。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範