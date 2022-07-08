Omicron變種亞型BA.4、BA.5是否有更強的免疫逃逸能力？過去打的疫苗還有效嗎？
我們想讓你知道的是
Omicron BA.1變種病毒亞型BA.2.12.1、BA.4和BA.5在多個國家現蹤後，感染的病例數正快速地增加。這篇報告在研究BA.2.12.1、BA.4和BA.5的病毒特性與免疫逃逸等能力，有4個重要發現。
議題背景
今（2022）年6月17日在《自然》（Nature）期刊以加速預覽（Accelerated Article Preview）的形式發表研究「BA.2.12.1, BA.4 and BA.5 escape antibodies elicited by Omicron infection」，研究指出Omicron的BA.2.12.1、BA.4與BA.5，都比現在主流的BA.2更有傳染力，且能夠逃避由BA.1感染產生的抗體，未來發生再感染的可能性上升，且針對BA.1設計的疫苗可能無法提供足夠的保護性。
究竟BA.4與BA.5是否有更強的免疫逃逸能力？引起再感染的風險會升高嗎？藥物、疫苗還能不能有效作用？台灣科技媒體中心特邀專家解析此研究的重點並發表看法。將有助於協助民眾瞭解BA.4、BA.5的病毒特性與感染能力。
- 引用文獻：Cao, Y., Yisimayi, A., Jian, F. et al. BA.2.12.1, BA.4 and BA.5 escape antibodies elicited by Omicron infection. Nature (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04980-y
一起來看看專家怎麼說。
齊嘉鈺（國家衛生研究院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師）
2022年06月29日
Omicron BA.1變種病毒亞型BA.2.12.1、BA.4和BA.5在多個國家現蹤後，感染的病例數正快速地增加。以英國為例，在今年6月底，感染BA.4和BA.5的病例數已經佔所有新增病例的一半以上。美國從今年春天發現BA.2.12.1病毒株後，現在已經取代BA.1成為主要的流行株，而且BA.4及BA.5感染的病例數也持續增加中。
科學家們因此希望盡快釐清這些新的變種病毒亞型，在以前曾經感染過Covid-19的人，和已經完全接種疫苗的人當中免疫逃逸的情形。
這篇報告在研究BA.2.12.1、BA.4和BA.5的病毒特性與免疫逃逸等能力，有4個重要發現：
1. 與細胞ACE2的結合能力：BA.2.12.1、BA.4和BA.5仍保有與之前的BA.2變種病毒亞型一樣，具有很強的ACE2受體親和力。
2. 免疫逃逸能力：BA.2.12.1比BA.2亞型具有更強的免疫逃逸特性，而BA.4和BA.5逃避中和抗體的能力又更甚於BA.2.12.1。
已經完整接種3劑疫苗的人，體內的中和抗體效價在對抗BA.4及BA.5時，下降的非常明顯。更值得注意的是，接種疫苗後發生Omicron BA.1突破性感染的人，雖然能對BA.1產生很高的中和抗體水平，但是相比之下，卻對BA.4和BA.5的中和能力降低達8倍之多。
推測免疫逃逸的原因，與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒棘蛋白上的「受體結合區域」（RBD）中，幾個位點D405N、L452Q、L452R及F486V的突變有關。
3. 在現有治療性單株抗體的影響：目前單株抗體藥物（Bebtelovimab和Cilgavimab）的作用位點不受突變的影響，仍可以有效中和BA.2.12.1、BA.4和BA.5。
4. 疫苗設計的考量：研究除了觀察到，感染 BA.1後產生的中和抗體在對抗BA.4和BA.5效價降低之外；同時也發現，接種疫苗後再感染BA.1的人能成功觸發記憶B細胞能力，去辨識原始株病毒，比打過疫苗而未感染過BA.1的人更高，所以研究推測由BA.1誘發的抗體多樣性可能比較「窄」。
因此，以Omicron BA.1為基礎而設計的新一代疫苗，很可能無法誘發廣泛的保護效果，去對抗BA.4和BA.5等新的Omicron亞型病毒。
研究內容相當廣泛且重要，但是仍有一些研究推論的限制：參與者是接種三劑滅活的科興疫苗為主，或是完整接種後發生Omicron BA.1突破性感染，部分的人是兩劑科興疫苗後追加一劑重組蛋白新冠疫苗：ZF2001。因此，以其他技術設計作為基礎劑和追加劑的疫苗，在對抗新的變種病毒時，免疫變化、中和抗體效價差異和免疫記憶的反應等，可能會有不同。
研究主要分析新的變種病毒，對之前施打疫苗或混和免疫（施打疫苗後＋自然感染）後，體液免疫（B細胞、中和抗體）的逃逸現象，但是未觸及細胞免疫（T細胞）的影響；中和抗體效價的降低，可能導致新的變種病毒突破性感染的風險大增，但無論是疫苗或自然感染後產生的免疫力，對重症的保護力仍需要更多的臨床觀察來證實。近期有一些單價或是雙價次世代疫苗臨床試驗的結果陸續發表，值得關注。
吳弘毅（中興大學獸醫病理生物學研究所教授）
2022年07月01日
本研究是利用體外的假病毒（pseudovirus）實驗，說明由原始病毒株或是BA.1感染產生的抗體，並不能有效對抗Omicron的BA.2.12.1、BA.4與BA.5的抗原，進而推論Omicron的BA.2.12.1、BA.4與BA.5能夠逃避由BA.1感染產生的抗體，也因此推論未來發生再感染的可能性會上升。
本研究的限制性在於他不是動物或是人體的試驗，因此是間接的證據，是否能反應實際的狀況，還需更進一步的研究，當然目前我們也不用太恐慌。
另外，要注意的是本篇並未透過自己的研究證明「Omicron的BA.2.12.1、BA.4與BA.5，都比現在主流的BA.2更有傳染力」，作者是引用之前的研究結論。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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