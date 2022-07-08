張學友與成龍被小粉紅出征，這種看似與官方主流輿論不合的「噪音」，其實只是假象
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香港演員張學友與成龍最近遭到中國網友的批評。時評人長平認為，在所有的極權政治中，都存在一種看似與官方主流輿論不合的「噪音」。其實，這只是一種假象。
文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家、六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）
跟所有宣傳機器一樣，中國央視經常遭到民眾的嘲笑與批評。不難想像，它被批評得最多的問題是「正能量過度」。這幾年情況似乎正在發生改變，央視越多越多地因為「正能量不足」而引發網友不滿。幾天前，央視就在網友的批評聲中偷偷刪了一個影片。
不過，因為這個影片的主角名聲太大，掩蓋了這個愛國宣傳主陣地的尷尬。
在香港政權移交25週年之際，央視找一些香港藝人來談愛國，是它的傳統套路。其中有一位藝人叫張學友，享有「香港歌神」的美譽，他說：「香港這25年經歷了很多，高高低低，起起伏伏，但是因為我和這個城市一起成長的，我從這裡出生，在這裡長大，我仍相信這個城市，仍希望這個城市會變成一個更加比以前更好的城市。香港加油！」
央視的一些編輯大概會以為「歌神」說了一段可以當作「正能量」範文的抒情文字，卻被火眼金睛的網友發現沒說「中國祖國」，從而不夠「愛國」；更讓人不能接受的是，他竟然和香港民主運動抗爭者使用了香港的口號「香港加油」，居心何在？
央視在官方平台上刪除影片之後，張學友發聲明稱「我是一個愛國家，愛香港的中國人」，「作為藝人不涉政治是我的基本原則」，但隨即就很「政治」地評論「特別在過去的幾年裡，香港經歷了黑暴」；還非常熟練地重複了官方說辭「能讓數以億計的貧困人口，脫貧而步入小康的中國，是本世紀最大的奇蹟。」
張學友在聲明中仍然沒有提到「祖國」，而且還對質疑者進行了反駁，因此贏得了一些政府批評人士的讚賞。與此同時，網友的質疑並沒有進一步放大，而且官方喉舌們對他表達了包容，要求民眾相信他的「愛國之心」。
那麼，小粉紅們擅自主張，挑剔過頭了嗎？他們在官方的引導下，進行了反思，原諒了「歌神」？
成龍「兩次發言敗路人好感」
7月3日，知名作家、「香港四大才子」之一倪匡去世。倪匡被稱為「華人科幻小說的一代宗師」，也創作過一些經典電影劇本。大概因為如此，當今香港「最愛國藝人」成龍在社群網站發文表達了哀悼。
然後群眾的眼睛總是雪亮的，而且比以前更加雪亮了。儘管翻牆被當局所禁止，但是小粉紅們照樣知道了，從大陸偷渡到香港的倪匡一生堅決反共，生前曾表示「共產黨的本質不會變」，他「根本不相信一國兩制這回事」，只是「共產黨說了算」，還稱「愛國必須反共，反共才是愛國。」
倪匡還預言了「東方大城市」（也就是香港）的毀滅，「只要令城市原來的優點消失，就可以令它毀滅死亡。」
在成龍懷念倪匡的微博評論區，大量網友批評他紀念「反共反華分子」，立場不穩。還有網友翻舊帳指成龍在大半個月前的唐山打人事件中將評論焦點指向「性別問題」，已經是「兩次發言敗路人好感了」，規勸成龍謹言慎行要「分得清大是大非」。
成龍和主流媒體密切配合，保持沉默。一些表示諒解的話，出現在主流媒體：「發文悼念一位朋友，人之常情，無可厚非」，「無論怎麼說，逝者為大，尊重成龍大哥對朋友的這份感情。」
在所有的極權政治中，都存在一種看似與官方主流輿論不合的「噪音」。今天那些被稱為小粉紅的人，似乎是依仗網路放大了自己的聲音。這些聲音如此強烈，甚至讓官方感到不安，不得不出面安撫。其實，這只是一種假象。在張學友和成龍遭遇的這兩起事件中，我們都看到了「噪音」的啟動，以及最終與官方的配合。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
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後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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