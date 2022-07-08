張學友與成龍被小粉紅出征，這種看似與官方主流輿論不合的「噪音」，其實只是假象

文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家、六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）

跟所有宣傳機器一樣，中國央視經常遭到民眾的嘲笑與批評。不難想像，它被批評得最多的問題是「正能量過度」。這幾年情況似乎正在發生改變，央視越多越多地因為「正能量不足」而引發網友不滿。幾天前，央視就在網友的批評聲中偷偷刪了一個影片。

不過，因為這個影片的主角名聲太大，掩蓋了這個愛國宣傳主陣地的尷尬。

在香港政權移交25週年之際，央視找一些香港藝人來談愛國，是它的傳統套路。其中有一位藝人叫張學友，享有「香港歌神」的美譽，他說：「香港這25年經歷了很多，高高低低，起起伏伏，但是因為我和這個城市一起成長的，我從這裡出生，在這裡長大，我仍相信這個城市，仍希望這個城市會變成一個更加比以前更好的城市。香港加油！」

央視的一些編輯大概會以為「歌神」說了一段可以當作「正能量」範文的抒情文字，卻被火眼金睛的網友發現沒說「中國祖國」，從而不夠「愛國」；更讓人不能接受的是，他竟然和香港民主運動抗爭者使用了香港的口號「香港加油」，居心何在？

央視在官方平台上刪除影片之後，張學友發聲明稱「我是一個愛國家，愛香港的中國人」，「作為藝人不涉政治是我的基本原則」，但隨即就很「政治」地評論「特別在過去的幾年裡，香港經歷了黑暴」；還非常熟練地重複了官方說辭「能讓數以億計的貧困人口，脫貧而步入小康的中國，是本世紀最大的奇蹟。」

張學友在聲明中仍然沒有提到「祖國」，而且還對質疑者進行了反駁，因此贏得了一些政府批評人士的讚賞。與此同時，網友的質疑並沒有進一步放大，而且官方喉舌們對他表達了包容，要求民眾相信他的「愛國之心」。

那麼，小粉紅們擅自主張，挑剔過頭了嗎？他們在官方的引導下，進行了反思，原諒了「歌神」？

成龍「兩次發言敗路人好感」

7月3日，知名作家、「香港四大才子」之一倪匡去世。倪匡被稱為「華人科幻小說的一代宗師」，也創作過一些經典電影劇本。大概因為如此，當今香港「最愛國藝人」成龍在社群網站發文表達了哀悼。

然後群眾的眼睛總是雪亮的，而且比以前更加雪亮了。儘管翻牆被當局所禁止，但是小粉紅們照樣知道了，從大陸偷渡到香港的倪匡一生堅決反共，生前曾表示「共產黨的本質不會變」，他「根本不相信一國兩制這回事」，只是「共產黨說了算」，還稱「愛國必須反共，反共才是愛國。」

倪匡還預言了「東方大城市」（也就是香港）的毀滅，「只要令城市原來的優點消失，就可以令它毀滅死亡。」

在成龍懷念倪匡的微博評論區，大量網友批評他紀念「反共反華分子」，立場不穩。還有網友翻舊帳指成龍在大半個月前的唐山打人事件中將評論焦點指向「性別問題」，已經是「兩次發言敗路人好感了」，規勸成龍謹言慎行要「分得清大是大非」。

成龍和主流媒體密切配合，保持沉默。一些表示諒解的話，出現在主流媒體：「發文悼念一位朋友，人之常情，無可厚非」，「無論怎麼說，逝者為大，尊重成龍大哥對朋友的這份感情。」

在所有的極權政治中，都存在一種看似與官方主流輿論不合的「噪音」。今天那些被稱為小粉紅的人，似乎是依仗網路放大了自己的聲音。這些聲音如此強烈，甚至讓官方感到不安，不得不出面安撫。其實，這只是一種假象。在張學友和成龍遭遇的這兩起事件中，我們都看到了「噪音」的啟動，以及最終與官方的配合。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航