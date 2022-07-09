2022旅遊補助懶人包：自由行住宿優惠、遊樂園票價折扣、團體旅遊補助，申請方法一次看

文：Zero圈圈

交通部觀光局正式推出2022年旅遊補助方案「悠遊國旅」，總共分為3個方向，包括適用自由行旅客之「個別旅客住宿優惠」、觀光遊樂園之票價折扣「觀光遊樂園入園優惠」、以及針對旅遊業者之「團體旅遊補助」。

悠遊國旅方案將依照申請人之身分、資格條件給予金額不一的優惠額度，以「個別旅客住宿優惠」為例，旅客最高可享有每房1300元的補助金。悠遊國旅方案將自7月15日正式啟動，以下介紹補助內容、民眾申請方法、參與店家查詢位置，更詳細的資訊可參考交通部觀光局之「悠遊國旅振興方案」網頁。

住宿優惠最高1300元：店家查詢、申請方式、活動時間

鼓勵旅客留宿、增加在地消費，交通部觀光局推出「個別旅客住宿優惠」方案，每位旅客於平日入住參與活動之旅館民宿，每房可享800元住宿費折抵。另外若是符合接種3劑疫苗、入住星級旅館等條件，可再享500元加碼，因此最高每房可享1300元補助金。

「個別旅客住宿優惠」的折抵時間將自7月15日開始，旅客可以直接向參與活動之旅宿業者訂房，接著前往悠遊國旅之「個別旅客住宿優惠」活動專區上傳身分證明文件，例如身分證或是健保卡。如果已施打3劑疫苗可享有500元加碼者，也需於活動專區上傳疫苗接種證明。

在申請完畢後，旅客於入住當下提供證件供店家核對資料，核對完畢即可享有住宿費折抵。不過需要注意的是，「個別旅客住宿優惠」以平日為主，因此旅客需於星期日至星期四之間入住，連續假期也不適用此方案。「個別旅客住宿優惠」活動時間最晚至12月15日，若經費用罄將提早截止。

個別旅客住宿優惠：

Photo Credit: 交通部觀光局 交通部觀光局「個別旅客住宿優惠」方案介紹。每位旅客於平日入住參與活動之旅宿業者，每房最高可折抵住宿費用800元，若符合指定資格，可再享有500元加碼。每身分證字號限使用1次

截圖自悠遊國旅網站 500元加碼適用資格包括入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章旅宿、溫泉標章旅宿、以及使用優惠之旅客本人完成接種3劑疫苗

截圖自悠遊國旅網站 申請「個別旅客住宿優惠」者，直接向參與活動之旅宿業者訂房，接著於入住前或入住當日至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠」網頁專區，掃瞄並上傳身分證件。入住時旅客也需提供證件正本以供店家核對。店家將現場折抵住宿費

觀光遊樂園入園優惠：票價三折起、平日適用

交通部之「觀光遊樂園入園優惠」推出門票3折之優惠票價，如今已經有19家業者參與。想要享有優惠票價的旅客，可以在園區入口處填寫紙本資料後購票入園，也可以從「台灣好樂園」網站線上預約，於入園當日憑預約好的QR Code前往櫃檯付款。優惠將以現場付款為主，因此旅客事先預約不需擔心產生額外的費用。

不過，觀光遊樂園入園優惠同樣限定平日使用，因此適用時間為7月15日起之平日時段，預計活動將持續至12月15日，但若補助經費用罄會提前停止。觀光遊樂園入園優惠不限參與次數限制，且無論年齡、國籍均可適用本次優惠。

觀光遊樂園入園優惠：

Photo Credit: 交通部觀光局 7月15日起至經費用罄為止，於平日時段入園可享有各票種原價3折之優惠折扣。若是學生票、孩童票者入園時同樣需提供身分證明

截圖自悠遊國旅網站 旅客在線上預約完成後，將獲得門票3折之優惠價入場憑證QR Code，入園時出示此QR Code即可享有優惠票價。若沒有線上預約，則旅客需現場填寫紙本資料

團體旅遊優惠：15人以上可申請、最高補助2萬元

團體旅遊的補助對象以旅行業者為主，團體旅遊每團15人以上、離島6人以上，安排行程2天1夜以上，住宿合法旅宿與合法交通工具，並且於行程中包括交通部觀光局指定之13項景點其中2項者，每團最高補助2萬元。另外如果行程中安排於星期一至星期四、或是在另外安排指定景點者，可再享有每項5000元、每團最高1萬元的加碼補助額度。符合資格之旅行業者需向交通部觀光局提交申請。

團體旅遊優惠：

Photo Credit: 交通部觀光局 團體旅遊優惠以旅行業者為主要補助對象，每團最高可享2萬元補助額度

Photo Credit: 交通部觀光局 在基本方案之外，團體旅遊符合指定資格條件者，可享有每團最高1萬元之加碼補助

旅遊補助7月15日開始實施，觀光局設立查詢專線

2022年旅遊補助方案「悠遊國旅」將自7月15日起正式開始，旅客除了注意申請資格之外，也要留意補助優惠多以平日為主，若是假日前往可能無法享有折扣。其他更詳細的資訊可參考交通部觀光局之「悠遊國旅振興方案」活動網站，或是電話0800-211734專線詢問。

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航