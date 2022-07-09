2022旅遊補助懶人包：自由行住宿優惠、遊樂園票價折扣、團體旅遊補助，申請方法一次看
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2022年旅遊補助方案「悠遊國旅」將自7月15日起正式開始，除了住宿和團體旅遊之外，觀光遊樂園也有票價的優惠，民眾出行前可以看看自己是否符合補助的條件。
文：Zero圈圈
交通部觀光局正式推出2022年旅遊補助方案「悠遊國旅」，總共分為3個方向，包括適用自由行旅客之「個別旅客住宿優惠」、觀光遊樂園之票價折扣「觀光遊樂園入園優惠」、以及針對旅遊業者之「團體旅遊補助」。
悠遊國旅方案將依照申請人之身分、資格條件給予金額不一的優惠額度，以「個別旅客住宿優惠」為例，旅客最高可享有每房1300元的補助金。悠遊國旅方案將自7月15日正式啟動，以下介紹補助內容、民眾申請方法、參與店家查詢位置，更詳細的資訊可參考交通部觀光局之「悠遊國旅振興方案」網頁。
住宿優惠最高1300元：店家查詢、申請方式、活動時間
鼓勵旅客留宿、增加在地消費，交通部觀光局推出「個別旅客住宿優惠」方案，每位旅客於平日入住參與活動之旅館民宿，每房可享800元住宿費折抵。另外若是符合接種3劑疫苗、入住星級旅館等條件，可再享500元加碼，因此最高每房可享1300元補助金。
「個別旅客住宿優惠」的折抵時間將自7月15日開始，旅客可以直接向參與活動之旅宿業者訂房，接著前往悠遊國旅之「個別旅客住宿優惠」活動專區上傳身分證明文件，例如身分證或是健保卡。如果已施打3劑疫苗可享有500元加碼者，也需於活動專區上傳疫苗接種證明。
在申請完畢後，旅客於入住當下提供證件供店家核對資料，核對完畢即可享有住宿費折抵。不過需要注意的是，「個別旅客住宿優惠」以平日為主，因此旅客需於星期日至星期四之間入住，連續假期也不適用此方案。「個別旅客住宿優惠」活動時間最晚至12月15日，若經費用罄將提早截止。
個別旅客住宿優惠：
- 旅客入住指定合作旅宿業者，享每房800元折扣。
- 申請人施打3劑疫苗，或入住星級旅館、好客民宿等，再享500元加碼。
- 每人之身分證統一編號限使用1次。
- 申請方式：向參與活動之旅宿業者訂房，接著於活動專區上傳身分證明文件。
- 客服專線：0800-211734
- 參與業者列表
- 旅客申請入口
- 個別旅客住宿優惠：傳送門
觀光遊樂園入園優惠：票價三折起、平日適用
交通部之「觀光遊樂園入園優惠」推出門票3折之優惠票價，如今已經有19家業者參與。想要享有優惠票價的旅客，可以在園區入口處填寫紙本資料後購票入園，也可以從「台灣好樂園」網站線上預約，於入園當日憑預約好的QR Code前往櫃檯付款。優惠將以現場付款為主，因此旅客事先預約不需擔心產生額外的費用。
不過，觀光遊樂園入園優惠同樣限定平日使用，因此適用時間為7月15日起之平日時段，預計活動將持續至12月15日，但若補助經費用罄會提前停止。觀光遊樂園入園優惠不限參與次數限制，且無論年齡、國籍均可適用本次優惠。
觀光遊樂園入園優惠：
- 7月15日起之平日時段，旅客享門票三折之優惠票價。
- 申請方式：現場填寫資料，或前往「台灣好樂園」網站線上預約。
- 門票費用以現場付款為主。
- 參與業者列表
- 線上預約流程
- 觀光遊樂園入園優惠：傳送門
團體旅遊優惠：15人以上可申請、最高補助2萬元
團體旅遊的補助對象以旅行業者為主，團體旅遊每團15人以上、離島6人以上，安排行程2天1夜以上，住宿合法旅宿與合法交通工具，並且於行程中包括交通部觀光局指定之13項景點其中2項者，每團最高補助2萬元。另外如果行程中安排於星期一至星期四、或是在另外安排指定景點者，可再享有每項5000元、每團最高1萬元的加碼補助額度。符合資格之旅行業者需向交通部觀光局提交申請。
團體旅遊優惠：
- 補助對象：旅行社業者。
- 每團補助2萬元、符合資格者最多可獲得1萬元加碼。
- 向交通部觀光局提出申請。
- 傳送門
旅遊補助7月15日開始實施，觀光局設立查詢專線
2022年旅遊補助方案「悠遊國旅」將自7月15日起正式開始，旅客除了注意申請資格之外，也要留意補助優惠多以平日為主，若是假日前往可能無法享有折扣。其他更詳細的資訊可參考交通部觀光局之「悠遊國旅振興方案」活動網站，或是電話0800-211734專線詢問。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
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瑞穗鮮乳不只致力產出優質乳品，也用心扶植台灣乳業及酪農產業升級。團隊不只帶領酪農遠赴國外學習，落地後更由輔導員關懷牧場狀況，與乳廠酪農共學共好，落實台灣乳業的永續發展。
在日前公布的國際食品評鑑大獎中，瑞穗鮮乳連續第六年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎、iTi比利時風味絕佳獎兩項殊榮，成功帶領台灣鮮乳立下新的里程碑，而產品包裝上耀眼的獎牌，背後藏著的是瑞穗鮮乳扶植台灣乳業及酪農產業升級、與整體產業鏈共同努力的痕跡。
遠赴國外學習：瑞穗鮮乳團隊攜手25歲酪農「小鶴」翻轉牧場
在電腦螢幕前仔細觀察牛隻的DHI數據、從圖表確認牛隻飼養狀態，瑞穗鮮乳合作牧場之一的二代酪農郭建鶴「小鶴」年僅25歲，卻已是牧場的主要管理者，更運用科技化管理讓傳統畜牧業煥然一新。「我一直都有接手經營家中牧場的打算，但直到大二那一年參加了瑞穗鮮乳舉辦的以色列教育訓練課程，才第一次見識到原來養牛可以這麼先進！」像小鶴一樣對於酪農業懷有抱負的年輕人越來越多，也是瑞穗鮮乳不限年紀，開放許多名額給二代酪農可以跟著團隊一起到國外上課，共同學習友善飼牧與創新管理，並將世界先進育牛科技在地化的原因，期待讓這股成長動能翻轉台灣鮮奶的可能性。
小鶴於2017年和團隊一起前往以色列取經「乾式榨乳」技術，調整原先水洗牛隻乳房再榨乳的方式，透過消毒殺菌清潔牛隻乳房，提升生乳品質與A級奶比例。另外又在2019年前往丹麥學習牧場管理模式，逐步建立SOP系統及KPI觀念，幫助牧場運作更有效率，也間接促動小鶴創造一套「牧場小主管」制度，舒緩台灣酪農業較容易面臨的人力缺乏困境。
黃金職人團隊提供「牧場客製化服務」，乳廠、酪農共學共好
從國外導入新技術後，如何於台灣推廣、做在地化調整更是一大挑戰。負責關懷瑞穗鮮乳合作牧場狀況並提供酪農技術輔導的第一線輔導員林家弘分享：「很多酪農已經養牛好幾十年了，對他們來說要改變飼養方式、學習新技術是很大的挑戰，所以我們需要顧及牧場的硬體層面、酪農的心理層面、技術上有不易克服的地方嗎？心理上有不適應的地方嗎？再根據牧場所處的階段、酪農們面臨的不同問題，提供客製化的最適建議方案。」在產業鏈精密分工下，瑞穗黃金職人團隊各司其職守護每個環節，有輔導員親自在牧場傾聽酪農心聲與即時技術支援、獸醫師實踐預防醫學照顧牛隻健康、乳牛營養師規劃牛隻飼料配方、畜牧技師提供畜舍硬體諮詢、研究員制定安心鮮乳生產標準、品管嚴格把關鮮乳檢驗關卡，與全台超過130戶酪農攜手合作，讓每一瓶鮮乳都以世界級的品質送上餐桌。
從鮮乳品質到酪農心境一一守護，落實在地鮮奶永續發展
一瓶好的鮮乳除了經過一道道儀器的檢驗關卡，更見證了人與人之間的彼此信賴、攜手成長的過程，瑞穗團隊和酪農以技術與感情並進的交流，相互扶持成長。技術上，團隊提供牧場所需的6大項17小項服務，協助牧場運作，從畜舍建構、飼養管理、DHI分析到疾病預防，酪農如遇難題，隨時向輔導員「掛號」，團隊即會安排專業人員前往協助改善。除此之外，瑞穗鮮乳更提供不同規模的教育訓練，例如：國外教育訓練、大型研討會，小至一對一的個別教學。也會透過產業案例、國際新技術、自製重要知識圖文與酪農分享交流。情感上，團隊則會深入了解不同牧場的狀況，關心酪農在牧場經營上的心情狀態、培養預警通報的信任感。瑞穗堅信，唯有理性與感性雙向並進、一步步建立彼此的理解和信任，才能夠陪伴酪農一起養好牛、產好奶，持續提升與創造台灣鮮乳的永續價值。
本文章內容由「瑞穗鮮乳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。