文策院與民間廠商前進日本參展，如何將台灣的技術與創作推向國際？
我們想讓你知道的是
台灣過去少有如文策院這樣的單位，能夠直接促成產業之間的對話，包括向企業倡議「文化影響力投資」CSR for Culture，希望能夠促成文化內容端、企業端、社會端共好，打造文化影響力投資生態，此次方略電子與煙花宇宙工作室的合作即為CSR的成功案例之一。
文：陳凱棠
跨域合作在科技發展快速的時代，是尋找下個產業發展藍海的契機。日前在日本東京舉行的B2B內容商務綜合展Content Tokyo 2022，其中台灣設備廠商「方略電子」顯示器設備裡的3D影像，為同樣來自台灣的「煙花宇宙數位音像工作室」所製作，除了展現台灣科技與藝術實力，也呈現跨領域多元合作的成果。
Content Tokyo 2022為日本最大的內容商務綜合展，產業包括內容製作、發行、出版、先進顯示技術等等。在今年的展會中，文化內容策進院（文策院）媒合了台灣設備廠商「方略電子」PanelSemi以及文化內容業者「煙花宇宙數位音像工作室」Endospace共同參展，攜手將屬於台灣的能量推往國際。
這次的合作，由方略電子提供LED顯示技術，搭配煙花宇宙工作室所創作的3D影像作品《想念的日常》，科技業者和內容創作端攜手，相互支援彼此的專業強項。
方略電子副總經理張中星笑說，這次創作的作品《想念的日常》，其實是因為要到日本參展，希望能夠做出比較日本意象的內容，「也希望透過方略的顯示器，讓觀展的人體驗到左右眼裸眼3D的效果。」
作為內容創作的單位，煙花宇宙工作室負責人周玥表示，在創意發想時，其實思考的很單純，「這幾年大家都不能出國，在討論這個案子的時候，又正好是櫻花開的季節，身邊好多友人都在討論說好想買機票去日本，好想去看櫻花。」
因此，煙花宇宙才決定以櫻花為創作主題，周玥說，這個作品可能看起來很簡單，就是一葉櫻花慢慢地破開，「但創作中的櫻花，是長在大家心中的櫻花，我們很想破窗，親眼看到這朵櫻花。」這樣的想法，恰好與方略電子希望展現的技術完美結合。
對於能夠攜手內容產業業者共同參與國際展會，張中星說這是方略電子的第一次，也因為此次的機會，看到台灣文化內容不同的面向，「方略本身就一直希望能夠跟內容業者合作，所以才找到文策院，雙方了解需求後，透過媒合找到了煙花宇宙。」
至於與方略電子的合作，周玥表示，當得知有此機會時感到很興奮，「我們一直以來都做跟影像有關的創作，也有商業的應用，所以我們很早就用LED做我們的媒介。」周玥說，對於他們這類一直專注於視覺、光影以及色彩創作的新媒體產業，硬體技術的支持至關重要。
周玥也說，「當初業界的朋友傳了方略電子在電腦展某次展覽裡的影片，那時我們對他們的產品驚為天人，因為他們的LED看起來非常的薄，畫質也非常好。我們在應用領域上還沒有看到類似的硬體，是有被實際運用的。」所以當時「煙花宇宙」主動跟文策院表示，如果有機會，非常希望能夠與方略電子合作。
也因這次的跨領域合作，張中星直言他看到了內容產業中，他過去未曾注意到的面向，「感覺台灣年輕人的創造力很好，讓我很驚艷，也感覺到很多未來合作的很多的想法，也真的體會到在專長不同的領域裡面，可以產生互補，創造火花。」
張中星補充，他更感覺到內容業者辛苦的層面，「他們必須從很多商業案中，想辦法養活自己，尋找商業模式。」所以張中星也開始思索，如何給予內容業者更多幫助，找到更多合作的可能性。「台灣像是方略電子這樣的技術擁有者，一直都需要往外、往國際走，因此需要內容業者的幫助，提供內容，讓我們能夠吸引到國際的注意。」張中星也很肯定的說，這次的合作，會是一個新的開始。
周玥也非常感謝此次擔任媒合角色的文策院，「我們過去也有商業合作，本來就有洽談商案的經驗，但也因爲如此，這次感覺到的差異就很明顯。」周玥說因為有文策院作為第三方，讓他們在與方略電子交流的過程中，多了一份自信與穩定，「在交流的過程中，我們能夠多說一點我們的觀點與考量，讓這個合作案有比較多想像空間。」
周玥強調，這次的經驗真的較不是業界習慣的「我發案、你接案」流程，「而是能夠聽到很真實的反應，感覺到比較多的未來性，像這次跟方略電子副總的對話，我們有機會去講述創作的熱情，副總也將他在研發上的熱情回饋給我們，這樣的合作，真的很難得。」
台灣過去少有如文策院這樣的單位，能夠直接促成產業之間的對話，包括向企業倡議「文化影響力投資」CSR for Culture，希望能夠促成文化內容端、企業端、社會端共好，打造文化影響力投資生態，此次方略電子與煙花宇宙工作室的合作即為CSR的成功案例之一。
一個社會的各種產業能夠互相補足彼此的需求，也互相拉提彼此的效益，對於社會和整體產業發展，都有助益，而文化內容產業過去在台灣社會相對於其他科技業、金融業等，擁有的資源相對較少，透過文策院促成文化內容與科技跨域合作機會，打開內容產業與其他業界的通道，有機會在硬體、軟體等方面，獲得提升，長遠來說，可能也會成為產業升級的動能之一。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計畫」利用AI智慧修圖升級你的照片
我們想讓你知道的是
你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計畫」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計畫」讓照片質感提升的小技巧！
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一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom
Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。
首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。
「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。
這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。
而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。
要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。
只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。
若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。
自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計畫」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。
目前Adobe也針對「攝影計畫」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計畫」輕鬆提升你的照片質感了！
Adobe「攝影計畫」：優惠訂閱方案