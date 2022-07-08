文策院與民間廠商前進日本參展，如何將台灣的技術與創作推向國際？

文：陳凱棠

跨域合作在科技發展快速的時代，是尋找下個產業發展藍海的契機。日前在日本東京舉行的B2B內容商務綜合展Content Tokyo 2022，其中台灣設備廠商「方略電子」顯示器設備裡的3D影像，為同樣來自台灣的「煙花宇宙數位音像工作室」所製作，除了展現台灣科技與藝術實力，也呈現跨領域多元合作的成果。

Content Tokyo 2022為日本最大的內容商務綜合展，產業包括內容製作、發行、出版、先進顯示技術等等。在今年的展會中，文化內容策進院（文策院）媒合了台灣設備廠商「方略電子」PanelSemi以及文化內容業者「煙花宇宙數位音像工作室」Endospace共同參展，攜手將屬於台灣的能量推往國際。

這次的合作，由方略電子提供LED顯示技術，搭配煙花宇宙工作室所創作的3D影像作品《想念的日常》，科技業者和內容創作端攜手，相互支援彼此的專業強項。

方略電子副總經理張中星笑說，這次創作的作品《想念的日常》，其實是因為要到日本參展，希望能夠做出比較日本意象的內容，「也希望透過方略的顯示器，讓觀展的人體驗到左右眼裸眼3D的效果。」

作為內容創作的單位，煙花宇宙工作室負責人周玥表示，在創意發想時，其實思考的很單純，「這幾年大家都不能出國，在討論這個案子的時候，又正好是櫻花開的季節，身邊好多友人都在討論說好想買機票去日本，好想去看櫻花。」

因此，煙花宇宙才決定以櫻花為創作主題，周玥說，這個作品可能看起來很簡單，就是一葉櫻花慢慢地破開，「但創作中的櫻花，是長在大家心中的櫻花，我們很想破窗，親眼看到這朵櫻花。」這樣的想法，恰好與方略電子希望展現的技術完美結合。

Photo Credit: 文策院提供 《想念的日常》

對於能夠攜手內容產業業者共同參與國際展會，張中星說這是方略電子的第一次，也因為此次的機會，看到台灣文化內容不同的面向，「方略本身就一直希望能夠跟內容業者合作，所以才找到文策院，雙方了解需求後，透過媒合找到了煙花宇宙。」

至於與方略電子的合作，周玥表示，當得知有此機會時感到很興奮，「我們一直以來都做跟影像有關的創作，也有商業的應用，所以我們很早就用LED做我們的媒介。」周玥說，對於他們這類一直專注於視覺、光影以及色彩創作的新媒體產業，硬體技術的支持至關重要。

周玥也說，「當初業界的朋友傳了方略電子在電腦展某次展覽裡的影片，那時我們對他們的產品驚為天人，因為他們的LED看起來非常的薄，畫質也非常好。我們在應用領域上還沒有看到類似的硬體，是有被實際運用的。」所以當時「煙花宇宙」主動跟文策院表示，如果有機會，非常希望能夠與方略電子合作。

也因這次的跨領域合作，張中星直言他看到了內容產業中，他過去未曾注意到的面向，「感覺台灣年輕人的創造力很好，讓我很驚艷，也感覺到很多未來合作的很多的想法，也真的體會到在專長不同的領域裡面，可以產生互補，創造火花。」

張中星補充，他更感覺到內容業者辛苦的層面，「他們必須從很多商業案中，想辦法養活自己，尋找商業模式。」所以張中星也開始思索，如何給予內容業者更多幫助，找到更多合作的可能性。「台灣像是方略電子這樣的技術擁有者，一直都需要往外、往國際走，因此需要內容業者的幫助，提供內容，讓我們能夠吸引到國際的注意。」張中星也很肯定的說，這次的合作，會是一個新的開始。

周玥也非常感謝此次擔任媒合角色的文策院，「我們過去也有商業合作，本來就有洽談商案的經驗，但也因爲如此，這次感覺到的差異就很明顯。」周玥說因為有文策院作為第三方，讓他們在與方略電子交流的過程中，多了一份自信與穩定，「在交流的過程中，我們能夠多說一點我們的觀點與考量，讓這個合作案有比較多想像空間。」

周玥強調，這次的經驗真的較不是業界習慣的「我發案、你接案」流程，「而是能夠聽到很真實的反應，感覺到比較多的未來性，像這次跟方略電子副總的對話，我們有機會去講述創作的熱情，副總也將他在研發上的熱情回饋給我們，這樣的合作，真的很難得。」

台灣過去少有如文策院這樣的單位，能夠直接促成產業之間的對話，包括向企業倡議「文化影響力投資」CSR for Culture，希望能夠促成文化內容端、企業端、社會端共好，打造文化影響力投資生態，此次方略電子與煙花宇宙工作室的合作即為CSR的成功案例之一。

一個社會的各種產業能夠互相補足彼此的需求，也互相拉提彼此的效益，對於社會和整體產業發展，都有助益，而文化內容產業過去在台灣社會相對於其他科技業、金融業等，擁有的資源相對較少，透過文策院促成文化內容與科技跨域合作機會，打開內容產業與其他業界的通道，有機會在硬體、軟體等方面，獲得提升，長遠來說，可能也會成為產業升級的動能之一。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航