加勒比海國家「安地卡及巴布達」同性性行為除罪化，倡議團體：盼能影響周邊島國

在恐同現象普遍的加勒比海國家安地卡及巴布達,同志權益近日出現顯著進展。在這個以兩個主要島嶼組成的國家,同性之間的性行為原本最高能被判處15年有期徒刑,但如今其高等法院裁定,這項法律違反《憲法》保障的自由權、言論自由和隱私權。

在安地卡及巴布達,此案是由一名男同志和兩個倡議團體所提出的,兩個團體分別是婦女反對強暴聯盟(Women Against Rape)以及東加勒比多元化與平等聯盟(Eastern Caribbean Alliance for Diversity and Equality)。該國同性性行為的禁令,是源自於1995年英國殖民時期的立法,這項法律禁止肛交及猥褻。

在這項裁決中,高院法官羅伯森(Marissa Robertson)表示:「《憲法》通常被稱為一種活的工具,為個人實現並享受人權提供巨大的空間。」她認為,人們對人權和尊嚴的理解,會隨著時間的推進而改變,因此《憲法》支持、保護的權利也會隨之改變。

根據《美聯社》的報導,提起訴訟的男同志是當地衛生部門人員,他作證指稱,自己曾因為性傾向而被迫害甚至襲擊,還有患者因為他的性傾向而拒絕接受他的治療。許多當地同志都相當擔心自己的生命安全。

倡議人士期盼,除罪化能夠影響周邊島國

在安地卡及巴布達這個島國,許多人從小就相信同性戀是有罪的,該國參議員、LGBTQ倡議者萊克(Aziza Lake)向《BBC》指出,希望這次的除罪化能為其他「過時」法律開啟大門,例如在懲罰強暴事件的法律裡,婚姻內的非自願性行為不算犯罪。

近年來,加勒比海地區的有許多充滿活力的同志運動,根據《BBC》的報導,圭亞那在2018年11月廢除了長達百年的異性變裝禁令,而千里達及托巴哥的同志禁令也在同年被推翻。

婦女反對強迫聯盟主席Alexandrina Wong向《BBC》指出:「我們非常希望安地卡及巴布達的裁決,能促使加勒比海地區的其他法體系審查其法律和政策,以及這如何影響弱勢群體。」加勒比海地區的LGBTQ人士,現在寄望這項裁決,能成為鄰近島嶼同志人權的前鋒。

東加勒比多元化與平等聯盟表示,有7個加勒比海國家,還存在禁止同性性行為的立法,除了剛被除罪化的安地卡及巴布達以外,巴貝多的同性性行為最高可判無期徒刑。雖然很少判刑,但這些法律邊緣化當地的LGBTQ人士,也默許對他們的暴力和歧視。

責任編輯:李芯

核稿編輯:翁世航