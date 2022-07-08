猴痘病毒加快變異，是否會成為下一個COVID-19？專家揭兩大關鍵差異

猴痘病毒突變加快？這波症狀不典型「痘子較小顆」

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猴痘疫情今（2022）年起出現在全球各地爆發，據美國疾病預防管制中心（CDC）指出，截至2022年7月1日為止的統計顯示，已有52個國家地區出現猴痘個案，共有5783名確診案例 。近期也有研究指稱，猴痘的突變速度比預期更快，是否表示猴痘病毒已與過去「版本」不同？

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如接受《潮健康》採訪表示，病毒的基因定序技術是近幾年才普遍應用，過去並無針對天花病毒的突變進行類似研究。因此，猴痘病毒變異速度是否加快，還需要更多研究才能釐清。

施信如表示，以往猴痘病毒傳播圈小，從今年猴痘感染範圍及規模來看，病毒的確可能有所變異。不過，猴痘屬於DNA病毒，突變速度較穩定，可能的傳播途徑是先從動物如猴子經由囓齒類動物再到人體，在不同物種之間傳播時產生變異，而非因為感染人類而出現突變。

從序列分析來看，今年的猴痘個案確實不同，施信如指出，比照過去零星的猴痘疫情，這一波感染者較有症狀不典型的現象，外觀病灶的痘子也較小顆，容易在不知不覺間感染後又傳染給下一個人，但相對症狀也相對輕微。目前雖有1、2例猴痘死亡個案出現，但比例極小且死因是否為感染造成，尚待進一步研究。

猴痘病毒繼COVID-19大流行？專家點出關鍵差異

外界普遍擔心猴痘病毒是否將像COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒一樣掀起全球大流行，施信如表示兩者差異頗大，COVID-19主要是透過飛沫傳染，猴痘則偏向近距離的接觸感染，兩者傳染範圍不同。

另外，COVID-19病毒屬於RNA病毒，人類施打疫苗後新冠病毒會產生免疫逃脫不斷變異，導致疫苗效力不斷變差。猴痘屬於DNA病毒，型態上的變異較少，因此即使施打天花疫苗，仍對同屬痘病毒的猴痘病毒有85％的保護效果。

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施信如提醒，猴痘病毒仍可經由人傳人感染，在感染時應避免與他人進行近距離或親密接觸，避免身邊人觸摸到病毒。猴痘病毒屬於有外套膜的病毒，勤洗手維護手部衛生以及酒精消毒相對重要。

目前針對COVID-19的防疫措施，其實也對預防猴痘病毒傳染有一定效果，一般民眾不必太過恐慌。未來若採購天花疫苗，也將以高風險族群施打為主。

WHO警示猴痘病毒可能進入孕婦、兒童等高危險群。施信如表示，人類面對痘病毒科的時間比COVID-19多出數十年，已有抗病毒藥物及有效疫苗等武器可控制傳染。即使是感染者的衣物在清洗後，病毒量也已變得極低。民眾多用酒精並經常洗手，足以達到預防猴痘病毒的一定效果。

參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航