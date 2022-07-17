《給不小心又對孩子大吼大叫的你》：若要恢復親子關係，必須先放下想要教育孩子的心態
我們想讓你知道的是
與孩子溝通困難時，請先將焦點放在恢復關係。之後透過孩子聆聽他的立場和情況後，必須先展現出自己對他的支持。請記住，如果現在馬上介入孩子的交友關係，可能會與孩子累積起一道無形的隔閡。
文：崔旼俊
我可以介入孩子的交友關係嗎？
國小五年級的旼俊很喜歡欺負弟弟，在學校也喜歡以欺負其他同學為樂。但如果對方欺負自己，就會委屈地放聲大哭。旼俊的媽媽一直努力嘗試以訓斥的方式來制止他做出欺負其他同學的行為，效果卻無法持久。
「其實我是透過網路和實體課程來自學育兒的。我曾去找過那些弄哭我家孩子的同齡朋友，堅定地告訴他們不可以這樣。我原本只打算做到這裡就好，結果在那之後其他的媽媽就開始躲避我了。當然，我那是為了兒子所做的行動，所以她們的反應不會傷到我……但我不知道該用什麼方法有效地向兒子說明不能欺負其他朋友的原因，這讓我感到非常痛苦。」
「妳和兒子的交談還算順利嗎？」
「好像不太順利。」
孩子和媽媽之間難以交談，就代表還沒有找到最重要的問題點。
在我們教兒子什麼東西之前，重要的是必須站在可以溝通的位置上。重要的不是該說什麼話才有說服力，而是站在哪個位置上說話。以媽媽的立場上來看，會覺得這些都是為了孩子好才說的話，但隨著時間推移，對話本身開始消失的原因就是如此。所以說的越多，關係就會變得越不好，只會令人感到惋惜。在這種情況之下，有很多父母都還沒搞清楚原因，就已經開始強烈地表達自己意見。我希望育有兒子的媽媽們，務必記住下面這段話。
在兒子世界裡存在的評價之中，最糟糕的就是「媽寶」。如果媽媽出面解決問題，心裡雖然會感到很痛快，但孩子的評價也會隨之下降。如果需要恢復親子關係，就必須暫時先放下想要教育孩子的心態，專注於恢復彼此間的關係就好。
為了恢復關係，有幾件事要做。首先是減少評判。破壞關係的第一步就是評判。請不要說出「做得很好」或「做得不好」這種評語。在關係不好的狀態之下．如果一直想要傳遞這些訊息，就會讓彼此越來越不自在。如果已經指責兒子的問題長達一年了還是找不到結果，那就必須先放下想要指責問題的心態。
「但有時候還是必須教育孩子啊．例如他刷牙只刷個三秒就結束了，就像是這種時候。」
旼俊媽媽小心翼翼地傾吐在日常生活中的苦水。
「除了刷牙之外，妳還有其他希望孩子改進的地方嗎？」
「當然有啊，多得很。」
「那刷牙在那當中的排序如何？」
「好像沒有那麼重要。」
想要一氣呵成地改變孩子，是不可能的任務。現在是必須在整體上減少評判，對於無法接受的行為訂出優先順序的時候。例如，先專注於學習與道德和危險等相關的社會規則，其他的就歸類成未來的代辦事項。但牙齒還是得刷就是了。
與孩子溝通困難時，請先將焦點放在恢復關係。之後透過孩子聆聽他的立場和情況後，必須先展現出自己對他的支持。請記住，如果現在馬上介入孩子的交友關係，可能會與孩子累積起一道無形的隔閡。
給成長中的家庭一句話
如果說出的話對孩子毫無影響，請先回顧一下彼此間的關係。
「唯有先恢復關係，孩子才會聽我的話。」
書籍介紹
本文摘錄自《給不小心又對孩子大吼大叫的你：韓國最強教養軍師的9大育兒方案，養出「好好講就會聽」的孩子》，采實文化出版
作者：崔旼俊
譯者：賴毓棻
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小孩耳朵硬又愛頂嘴，一件事總要吼個五六七八遍？曾以為自己可以溫柔堅定的教養，但真實育兒戰場卻是大小衝突不斷，面對自己偶爾失控的情緒，總是陷入愧疚懊悔中……
韓國媽媽公認最強教養軍師──崔旼俊老師，陪伴30萬名媽媽走過育兒之路，以十多年的教學現場觀察，列出了本書九大教養方案，解救無所適從、心累崩潰的媽媽。
獻給今天又不小心對孩子大吼大叫，而感到懊悔的你
我們都曾經以為，教養就是要學習尊重孩子、把他們當作大人對待，孩子自然就會乖乖遵守規定。然而經過幾次親子衝突，才發現這種做法似乎行不通？因為孩子無論在生理或心理上都不是大人，必須要為他們訂下明確規定。該如何訂定、在什麼情境下需要堅定立場的說出不可以，就是本書的核心。
崔旼俊老師也希望透過本書，撫慰那些總是覺得自己做得不夠好的父母，不要擔心自己偶爾的情緒失控或板起面孔會破壞親子關係，因為孩子不會因為爸媽的一句吼叫而壞掉，但放任不管的態度卻有可能讓孩子偏離人生正軌。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
我們想讓你知道的是
信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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