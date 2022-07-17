《給不小心又對孩子大吼大叫的你》：若要恢復親子關係，必須先放下想要教育孩子的心態

文：崔旼俊

我可以介入孩子的交友關係嗎？

國小五年級的旼俊很喜歡欺負弟弟，在學校也喜歡以欺負其他同學為樂。但如果對方欺負自己，就會委屈地放聲大哭。旼俊的媽媽一直努力嘗試以訓斥的方式來制止他做出欺負其他同學的行為，效果卻無法持久。

「其實我是透過網路和實體課程來自學育兒的。我曾去找過那些弄哭我家孩子的同齡朋友，堅定地告訴他們不可以這樣。我原本只打算做到這裡就好，結果在那之後其他的媽媽就開始躲避我了。當然，我那是為了兒子所做的行動，所以她們的反應不會傷到我……但我不知道該用什麼方法有效地向兒子說明不能欺負其他朋友的原因，這讓我感到非常痛苦。」

「妳和兒子的交談還算順利嗎？」

「好像不太順利。」

孩子和媽媽之間難以交談，就代表還沒有找到最重要的問題點。

在我們教兒子什麼東西之前，重要的是必須站在可以溝通的位置上。重要的不是該說什麼話才有說服力，而是站在哪個位置上說話。以媽媽的立場上來看，會覺得這些都是為了孩子好才說的話，但隨著時間推移，對話本身開始消失的原因就是如此。所以說的越多，關係就會變得越不好，只會令人感到惋惜。在這種情況之下，有很多父母都還沒搞清楚原因，就已經開始強烈地表達自己意見。我希望育有兒子的媽媽們，務必記住下面這段話。

在兒子世界裡存在的評價之中，最糟糕的就是「媽寶」。如果媽媽出面解決問題，心裡雖然會感到很痛快，但孩子的評價也會隨之下降。如果需要恢復親子關係，就必須暫時先放下想要教育孩子的心態，專注於恢復彼此間的關係就好。

為了恢復關係，有幾件事要做。首先是減少評判。破壞關係的第一步就是評判。請不要說出「做得很好」或「做得不好」這種評語。在關係不好的狀態之下．如果一直想要傳遞這些訊息，就會讓彼此越來越不自在。如果已經指責兒子的問題長達一年了還是找不到結果，那就必須先放下想要指責問題的心態。

「但有時候還是必須教育孩子啊．例如他刷牙只刷個三秒就結束了，就像是這種時候。」

旼俊媽媽小心翼翼地傾吐在日常生活中的苦水。

「除了刷牙之外，妳還有其他希望孩子改進的地方嗎？」

「當然有啊，多得很。」

「那刷牙在那當中的排序如何？」

「好像沒有那麼重要。」

想要一氣呵成地改變孩子，是不可能的任務。現在是必須在整體上減少評判，對於無法接受的行為訂出優先順序的時候。例如，先專注於學習與道德和危險等相關的社會規則，其他的就歸類成未來的代辦事項。但牙齒還是得刷就是了。

與孩子溝通困難時，請先將焦點放在恢復關係。之後透過孩子聆聽他的立場和情況後，必須先展現出自己對他的支持。請記住，如果現在馬上介入孩子的交友關係，可能會與孩子累積起一道無形的隔閡。

給成長中的家庭一句話

如果說出的話對孩子毫無影響，請先回顧一下彼此間的關係。

「唯有先恢復關係，孩子才會聽我的話。」

書籍介紹

本文摘錄自《給不小心又對孩子大吼大叫的你：韓國最強教養軍師的9大育兒方案，養出「好好講就會聽」的孩子》，采實文化出版

作者：崔旼俊

譯者：賴毓棻

小孩耳朵硬又愛頂嘴，一件事總要吼個五六七八遍？曾以為自己可以溫柔堅定的教養，但真實育兒戰場卻是大小衝突不斷，面對自己偶爾失控的情緒，總是陷入愧疚懊悔中……

韓國媽媽公認最強教養軍師──崔旼俊老師，陪伴30萬名媽媽走過育兒之路，以十多年的教學現場觀察，列出了本書九大教養方案，解救無所適從、心累崩潰的媽媽。

獻給今天又不小心對孩子大吼大叫，而感到懊悔的你

我們都曾經以為，教養就是要學習尊重孩子、把他們當作大人對待，孩子自然就會乖乖遵守規定。然而經過幾次親子衝突，才發現這種做法似乎行不通？因為孩子無論在生理或心理上都不是大人，必須要為他們訂下明確規定。該如何訂定、在什麼情境下需要堅定立場的說出不可以，就是本書的核心。

崔旼俊老師也希望透過本書，撫慰那些總是覺得自己做得不夠好的父母，不要擔心自己偶爾的情緒失控或板起面孔會破壞親子關係，因為孩子不會因為爸媽的一句吼叫而壞掉，但放任不管的態度卻有可能讓孩子偏離人生正軌。

Photo Credit: 采實文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航